Monza-Roma 1-1, Mourinho: “Chiffi il peggior arbitro che ho mai incontrato, il club non ha la forza per farsi sentire, sono entrato in campo con un microfono”

Il tecnico giallorosso ha commentato il pareggio contro il Monza in conferenza stampa.

Il pareggio contro il Monza affaccia la Roma ad una delle settimane più importanti del campionato.

Le tensioni, però, non sono solo in campo e per la qualificazione alla Champions League, che vede i giallorossi lottare per un posto tra le prime 4 con Inter, Lazio, Juventus, Milan e Atalanta, ma anche in panchina.

La conferenza stampa di Josè Mourinho, infatti, è stata a dir poco pirotecnica e lo Special One ha tuonato in maniera chiara contro l’arbitro Chiffi, designato per il match contro il Monza, ma anche un po’ con la società, parlando del fatto che forse il club giallorosso non fa sentire la propria voce in particolari argomenti.

Mourinho, però, ha iniziato la conferenza parlando del risultato di 1-1 maturato contro il Monza: “E’ il più adatto alla partita. Entrambe le squadre volevano vincere e il Monza si è dimostrata una squadra motivata e fresca dal punto di vista fisico. Noi, invece, siamo in grande difficoltà, soprattutto con gli infortuni, ma la colpa in quel caso è anche nostra”.

“Non abbiamo la rosa per competere anche in campo europeo, ma lo stiamo facendo, cercando di lottare per le parti alte della classifica e giocando una semifinale di Europa League”.

Sugli infortuni e sulla tenuta fisica dei suoi calciatori: “Pellegrini, Cristante e Mancini giocano ogni minuto ma per adesso stanno reggendo. El Shaarawy purtroppo si è rotto, è arrivato al suo limite, sta giocando più partite del solito. Abraham a metà del secondo tempo quasi non riusciva a camminare, ma non avevo più soluzioni dalla panchina. I ragazzi stanno dando il massimo e sono orgoglioso”.

Da questo punto, Mourinho apre il capitolo arbitro: “Credo che Chiffi, nonostante non abbia direttamente influenzato il risultato, sia stato decisivo. E’ il peggior arbitro che io abbia mai incontrato nella mia vita. E’ orribile: zero empatia, zero comunicazione, zero sensibilità. Al 96′ ha espluso Celik perché era scivolato. Magari il club non sarà contento di ciò che dico, ma mi prendo le mie responsabilità. La Roma non ha la forza di farsi sentire e di dire “non vogliamo questo arbitro”, ci sono squadre che lo fanno, lo sappiamo tutti, ma noi non abbiamo la forza per dirlo. Chiedo al signor Rocchi di non mandare più questo arbitro da noi”.

Continuando a parlare di Chiffi, Mourinho rivela una cosa: “Non sono stupido, sono venuto in campo con un microfono. Ho registrato la partita dal momento in cui sono partito dallo spogliatoio fino al mio rientro. Mi sono protetto. Questo signore di arbitro ha poco, vuole solo far arrabbiare la gente. Non so se nel primo tempo c’era un rigore, ma so che un doppio giallo al 96′, in quelle situazioni, non si può dare”.

In vista del match contro l’Inter: “Recupereremo Matic e nessun’altro infortunato. Dybala? Non dico 0%, ma è più vicino a quello che al 50%”.