Mondiali Qatar 2022: nazionali disponibili una settimana prima e possibile fuorigioco automatico

Emergono importanti novità riguardo i prossimi Mondiali in Qatar, che si svolgeranno tra novembre e dicembre 2022: l’Equipe svela i dettagli di una circolare UEFA secondo la quale i giocatori saranno a disposizione dei CT solo una settimana prima dell’inizio della manifestazione. Wenger annuncia il fuorigioco automatico.

Il Mondiale Qatar 2022 potrebbe essere l’occasione giusta per permettere alla FIFA di implementare il fuorigioco automatico. A dichiararlo è Arsene Wenger, responsabile per lo sviluppo mondiale del calcio, che alla stampa parigina ha dichiarato: “Ci sono buone possibilità che il fuorigioco venga automatizzato nel dicembre 2022. “Sono tenuto al segreto, ma sarà il prossimo dei grandi progressi dell’arbitraggio”.

La regola illustrata da Wenger era stata già oggetto di disamine da parte della FIFA nel giugno 2020, quando l’organizzazione mondiale del calcio aveva annunciato di stare studiando una “Tecnologia semiautomatica per segnalare il fuorigioco, al fine di fornire al VAR informazioni aggiuntive che semplificheranno il processo decisionale dell’arbitro”.

Tale tematica si presenta di assoluta attualità dopo che la gara Francia-Spagna, finale della seconda edizione di Nations League, è stata decisa da un gol dell’attaccante Kylian Mbappé, viziata dal fuorigioco. L’automazione dovrebbe aiutare gli arbitri nell’applicazione di una regola che, con gli anni, è diventata sempre più complessa.

Mondiali Qatar 2022, l’Equipe svela: Nazionali a disposizione solo una settimana prima della rassegna

Un’altra novità riguarda il raduno delle Nazionali, che, come svela l’Equipe, saranno a disposizione dei commissari tecnici solo una settimana prima dell’inizio della rassegna. Lo avrebbe stabilito una circolare della FIFA, ancora non pubblicata, forse in virtù del singolare periodo in cui si svolgerà la rassegna iridata.

Il Mondiale avrà infatti luogo tra novembre e dicembre, già nel vivo della stagione. Una variabile che potrebbe incidere anche sul prosieguo dell’annata, quando ci si dovrebbe giocare i titoli.

