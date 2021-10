Video Gol Highlights Spagna-Francia 1-2: Sintesi 10-10-2021

Video Gol e Highlights Spagna-Francia 1-2, Finale Nations League: Benzema e Mbappe rimontano il vantaggio di Oyarzabal regalando il titolo a Deschamps

La Francia batte in rimonta la Spagna allo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, conosciuto anche come Stadio San Siro, nella finale di Uefa Nations League, laureandosi campione della seconda edizione della competizione, annata 2021.

I campioni del mondo riescono a replicare la clamorosa vittoria in rimonta contro il Belgio della semifinale avendo la meglio sugli iberici, che avevano eliminato i campioni d’Europa dell’Italia, che ha chiuso il torneo sul podio come terza in classifica.

Sintesi di Spagna-Francia 1-2

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Gli spagnoli provano a fare possesso palla, ma i francesi sono molto attenti in fase difensiva e non lesinano a ripartire in contropiede, di fatto senza riuscire a creare pericoli nella prima frazione di gioco, in cui vince l’equilibrio totale.

Crescono i ritmi di gioco in un secondo tempo molto più divertente e spettacolare, visto che le due squadre provano a giocare a viso aperto.

Al 64′ minuto sono gli spagnoli a sbloccare il risultato trovando il gol del vantaggio con Oyarzabal al termine di un bel contropiede iniziato dalla clamorosa traversa colpita da Theo Hernandez.

Grande reazione da parte dei francesi, che pareggiano subito al 66′ minuto con Benzema, destro a giro meraviglioso ed imparabile per il portiere avversario.

Gli spagnoli sembrano accusare il colpo e vanno in completa balia dei francesi, che provano ad approfittarne per prendere in mano il pallino del gioco e spingere sull’acceleratore, sfiorando più volte il gol del vantaggio con Mbappe e Pogba.

E’ proprio Mbappe a completare la rimonta ribaltando il risultato al 80′ minuto sfruttando il perfetto assist di Theo Hernandez.

Nel finale gli spagnoli non sembrano avere la forza di reagire, sembrano stanchi e senza idee offensive, anche a causa dell’ottima gestione da parte dei francesi, che così possono festeggiare il titolo ringraziando Lloris, attento su Oyarzabal e Pino.

Highlights e Video Gol di Spagna-Francia 1-2:

Tabellino di Spagna-Francia 1-2

Spagna (4-3-3): Simon; Azpilicueta, Garcia, Laporte, Alonso; Gavi (30′ st Koke), Busquets, Rodri (40′ st Fornals); Ferran Torres (40′ st Merino), Sarabia (16′ st Pino), Oyarzabal.

Ct: Luis Enrique



Francia (3-4-1-2): Lloris; Koundé, Varane (43′ Upamecano), Kimpembe; Pavard (35′ st Dubois), Pogba, Tchouameni, T. Hernandez; Griezmann (45’+2 Veretout); Benzema, Mbappé.

Ct: Deschamps



Arbitro: Taylor

Marcatori: 19′ st Oyarzabal (S), 21′ st Benzema (F), 35′ st Mbappé (F)

Ammoniti: Pogba (F), Kounde (F), Laporte (S), Mbappé (F)

Espulsi:

