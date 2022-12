Mondiali nuoto vasca corta: oro per Paltrinieri e la staffetta 4X100 maschile

Mondiali nuoto vasca corta Melbourne 2022, l’avventura dell’Italia comincia con due ori: Paltrinieri vince nei 1500 metri, ed è il primo italiano a conquistare due ori nei Mondiali in vasca corta. Storico successo della staffetta 4X100, che stabilisce il nuovo World Record.

Sono cominciati i Mondiali di nuoto vasca corta: dal 13 al 18 dicembre lo Sports and Aquatics Center di Melbourne ospiterà la sedicesima edizione della rassegna che vede l’Italia destinata a recitare un ruolo da protagonista. Oggi, la nostra spedizione, capitanata dal carpigiano Gregorio Paltrinieri, ha subito messo in chiaro le proprie ambizioni conquistando due ori.

Il primo è arrivato proprio da Paltrinieri, che si è imposto nei 1500 metri stile libero. Specialista del fondo e delle lunghe distanze. “Greg” ha preceduto, con il crono di 14:16.88, il francese Damien Joly (14:19.62) e il norvegese Christiansen (14:24.08), che sembrava poterlo impensierire alla virata dei 1000 metri. Grazie a questo successo, Paltrinieri diviene l’unico italiano in grado di conquistare due ori nei Mondiali in vasca corta (l’altro era arrivato in Qatar, sempre sulla stessa distanza, nel 2013).

Gregorio Paltrinieri al termine dei 1500 metri stile libero a Melbourne. Foto dall’account Twitter ItaliaTeam (@Italia_Teamit)

All’oro di Paltrinieri ha fatto seguito, pochi minuti dopo, il successo, con tanto di nuovo record del mondo (3:02.75) della staffetta 4X100 stile libero. I quattro alfieri azzurri, Alessandro Miressi, Paolo Conte Bonin, Thomas Ceccon e Leonardo Deplano hanno sbaragliato la concorrenza dell’Australia, padrona di casa, e degli Stati Uniti.

Domani si assegnano medaglie in sette eventi, con Matteo Rivolta da tenere d’occhio nei 50 farfalla. Sarà anche il giorno del debutto per Benedetta Pilato, impegnata nei 100 rana. Sulla medesima distanza, ma al maschile, gareggeranno Simone Cerasulo, campione italiano in vasca corta a Riccione esattamente un mese fa, e Nicolò Martinenghi.