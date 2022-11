Nuoto, risultati campionati italiani vasca corta

Nuoto, conclusa la due giorni di gare ai campionati italiani in vasca corta di Riccione: Benedetta Pilato si conferma campionessa nei 50 e 100 metri rana, mentre Simona Quadarella è ancora regina negli 800 e 1500 stile libero. Salgono a diciassette gli atleti qualificati nelle gare individuali ai Mondiali di Melbourne, con uno splendido Lorenzo Mora, vincitore di tre gare nel dorso, e tre atlete capaci di battere il tempo di qualificazione nei 200 misti femminii.

Si sono conclusi venerdì i campionati italiani assoluti di nuoto in vasca corta (25m). Nella piscina dello Stadio del Nuoto di Riccione, 458 atleti (239 uomini e 219 donne) si sono contesi i titoli tricolori in 18 eventi diversi (36 le gare totali).

L’evento, ultimo disponibile per la qualificazione ai prossimi campionati Mondiali in vasca corta che si terranno a Melbourne dal 13 al 18 dicembre, ha visto scendere in acqua alcuni dei migliori specialisti a livello nazionale e mondiale.

Tra le maggiori protagoniste, ancora Benedetta Pilato: la giovane tarantina, già qualificata ai Mondiali di Melbourne in quanto detentrice del titolo mondiale ed europeo sulla distanza dei 100 metri, ha comunque voluto ribadire la propria superiorità, battendo nettamente la concorrenza. La classe 2005 ha nuotato sotto il tempo limite di qualificazione imposto dalla Federnuoto in ambo le gare: nei 50 metri rana, dove si è imposta su Martina Carraro e Arianna Castiglioni, ha chiuso con un tempo di 29.71, sei centesimi più rapida del limite stabilito; nei 100 ha chiuso con un 1:04.66, sempre sulla Castiglioni e la Carraro, nuotando tre centesimi più veloce del tempo stabilito.

Se Benedetta Pilato si accinge ad essere la punta di diamante della nostra spedizione nella rana, sarà Smona Quadarella l’atleta disignata a difendere il tricolore nello stile libero. La ventitreenne romana, campionessa europea negli 800 e 1500 stile libero, si conferma sulle medesime distanze anche in vasca corta.

Nella gara degli 800 vince con un crono di 8:15.01, ben superiore alla prestazione ottenuta negli ultimi Europei, nella vasca lunga del Foro italico, mentre nei 1500 stile libero si impone letteralmente dominando, in una gara che chiude con un crono di 15:41.79 e 25 secondi di margine su Isabella Sinisi, seconda.

Lorenzo Mora padrone nel dorso. Tre atlete qualificate nei 200 misti femminili

Uno dei maggiori protagonisti di questi ultimi campionati italiani Frecciarossa è stato Lorenzo Mora: il ventiquattrenne carpigiano ha vinto le gare nei 50, 100 e 200 metri, scendendo sotto il tempo limite nelle ultime due distanze, percorse rispettivamente in 49.48 (meno di mezzo secondo rispetto al tempo limite) e 1:50.23 (anche in questo caso, oltre mezzo secondo più basso rispetto al tempo limite).

Mora sarà l’alfiere azzurro nel dorso, mentre Simone Cerasuolo proverà a dire la propria nella rana. Sua la gara dei 50 metri, in cui il nuotatore imolese, già primatista mondiale juniores, fa registrare un crono di 25.90, sotto di quasi due decimi rispetto al tempo limite.

Successo ottenuto anche nella doppia distanza, dove però, con un tempo di 57:04, Cerasuolo si ferma a cinque centesimi dal crono stabilito dalla FIN, ma aveva già staccato il pass per il Mondiale australiano, come del resto anche Mora, nel corso del trofeo Nico Sapio (4-5 novembre), vincendo i 100 rana in 56:80, 19 centesimi sotto il tempo di qualificazione.

Batte il tempo limite, fissato in 46.69, anche Alessandro Miressi, padrone nei 100 metri stile libero. Una gara che vede anche Paolo Conte Bonin, secondo col suo 46.46, strappare un ticket per la rassegna iridata. Parteciperà alla rassegna iridata di Melbourne, nei 400 stile, anche Matteo Ciampi. L’atleta romano aveva nuotato questa distanza al trofeo Ciampi in 3:37.86, sette decimi più veloce del tempo di qualificazione

Si conferma più forte di tutti nella farafalla Matteo Rivolta: il primatista italiano scende sotto il limite nei 100 farfalla, con un crono di 49.49, 10 centesimi più rapido del tempo stabilito dalla FIN. Rivolta si afferma anche nei 50 metri, ma su questa distanza manca la qualificazione mondiale per pochi centesimi.

I 200 metri farfalla sono appannaggio di Alberto Razzetti che chiude un’ottima gara in 1:52.49, pur non riuscendo a rientrare nel tempo limite fissato per la gara specifica. Razzetti sarà comunque presente nei 400 misti a Melbourne, avendo vinto la gara in questione durante la due giorni del trofeo Sapio con un crono di 4:07.49.

Chiudiamo, tornando al nuoto femminile, con l’appassionante gara dei 200 metri misti, che vede ben tre atete in grado di qualificarsi. Trionfa Costanza Cecconelli in 2:07.12, oltre un secondo meglio rispetto al tempo di qualificazione fissato in 2:08,20.

Vittoria ottenuta al termine di un duello serrato con Sara Franceschi, che chiude la gara in 2:07.38 qualificandosi anch’ella per la rassegna australiana. Terza, a chiusura del podio, Ilaria Cusinato, che ottiene un tempo di 2:08.00.

Silvia Scalia, infine, fa suoi i 100 metri dorso in 56.78. Tempo che permette alla nuotatrice lombarda di ottenere la qualificazione mondiale e aggiungersi alla lista di atleti che, sotto la guida del DT Butini proveranno a migliorare il record italiano di 16 medaglie (5 ori, 5 argenti, 6 bronzi) fatto registrare a Doah lo scorso anno.