Mondiale 2026, Argentina-Inghilterra Semifinale da brividi: Messi-Lautaro sfidano Kane-Bellingham

Argentina-Inghilterra, semifinale Mondiale 2026: Messi definisce speciale la sfida contro una potenza, mentre Kane e Bellingham guidano i Tre Leoni.

La semifinale del Mondiale 2026 tra Argentina e Inghilterra è già molto più di una partita. È una sfida carica di storia, stelle, rivalità e significati tecnici. Da una parte c’è Lionel Messi, campione del mondo in carica e ancora una volta simbolo della Selección. Dall’altra ci sono Harry Kane e Jude Bellingham, i due volti più pesanti di un’Inghilterra che sogna di tornare in finale mondiale per la prima volta dal 1966.

La partita si giocherà mercoledì 15 luglio ad Atlanta, al Mercedes-Benz Stadium, e metterà di fronte due squadre arrivate in semifinale dopo due battaglie ai supplementari: l’Argentina ha superato la Svizzera per 3-1, mentre l’Inghilterra ha battuto la Norvegia per 2-1 grazie alla doppietta decisiva di Bellingham.

Messi accende la semifinale: “Sarà speciale”

A rendere ancora più attesa la sfida sono state le parole di Lionel Messi. Il capitano argentino ha definito “speciale” la semifinale contro l’Inghilterra e ha parlato dei Tre Leoni come di una vera “potenza”, riconoscendo la qualità e la profondità della squadra di Thomas Tuchel. Sports Mole sottolinea anche un dato sorprendente: Messi non ha mai affrontato l’Inghilterra con la nazionale maggiore argentina, nonostante una carriera internazionale lunghissima.

È un dettaglio che aumenta il peso emotivo della partita. Messi ha giocato contro quasi tutte le grandi nazionali del mondo, ma non ha mai incrociato l’Inghilterra in una gara ufficiale o amichevole con l’Argentina senior. Farlo adesso, a 39 anni, in una semifinale mondiale, rende l’appuntamento ancora più simbolico. Reuters ha definito questa partita come una sorta di incrocio che “il destino doveva” a Messi, proprio per la lunga attesa e per il valore storico della rivalità tra le due nazionali.

Argentina-Inghilterra, una rivalità che non è mai normale

Argentina-Inghilterra non può essere una partita qualsiasi. Nel calcio mondiale questo incrocio porta con sé ricordi pesantissimi: il Mondiale del 1966, la notte di Messico 1986 con Diego Armando Maradona, il quarto del 1998 con l’espulsione di David Beckham, fino alla sfida del 2002 decisa da un rigore di Beckham. Reuters ricorda come la rivalità tra le due nazionali sia alimentata anche da elementi storici e politici, ma il ct argentino Lionel Scaloni ha cercato di raffreddare l’ambiente definendola prima di tutto “una partita di calcio”.

Il tentativo di Scaloni è chiaro: togliere peso emotivo alla semifinale e riportare tutto sul piano tecnico. Ma sarà difficile. Per l’Argentina, battere l’Inghilterra significherebbe tornare in finale e continuare la difesa del titolo mondiale. Per l’Inghilterra, invece, eliminare Messi e la Selección avrebbe il sapore di una svolta storica.

Messi contro Bellingham, la sfida generazionale

Il duello più affascinante è quello tra Messi e Bellingham. Non sarà un confronto diretto per posizione, ma sarà il centro emotivo della partita. Messi rappresenta il genio che ha attraversato vent’anni di calcio mondiale, Bellingham il presente e il futuro di una generazione che sta già cambiando gli equilibri.

Bellingham arriva alla semifinale nel momento più alto del suo Mondiale. Contro la Norvegia ha segnato due gol: il pareggio nel recupero del primo tempo e la rete decisiva al 93’, nei supplementari. È stato lui a trascinare l’Inghilterra quando Kane non è riuscito a incidere, confermando di essere ormai il leader tecnico e mentale dei Tre Leoni.

Messi, invece, contro la Svizzera non ha segnato, ma ha comunque lasciato il segno con l’assist da calcio d’angolo per il gol di Alexis Mac Allister. Reuters ha evidenziato come l’argentino, pur non andando in rete, abbia continuato a incidere in una partita complicata, aiutando l’Argentina a superare un altro turno di sofferenza.

Kane cerca la notte da capitano

Accanto a Bellingham c’è Harry Kane, l’uomo che più di tutti porta sulle spalle il peso storico dell’Inghilterra. Il centravanti inglese non ha brillato contro la Norvegia come ci si aspettava, ma resta il riferimento offensivo di Tuchel e uno dei giocatori più pericolosi dentro l’area.

La semifinale contro l’Argentina può diventare la sua partita. Kane sa giocare spalle alla porta, legare il gioco, liberare gli inserimenti di Bellingham e attaccare l’area sui cross degli esterni. Contro una difesa argentina che ha sofferto la Svizzera quando è stata costretta a correre all’indietro, la sua presenza può essere decisiva.

La chiave sarà il modo in cui Tuchel riuscirà a collegare Kane e Bellingham. Se l’Inghilterra riuscirà a trovare il capitano tra le linee e il centrocampista in inserimento, l’Argentina dovrà difendere su più livelli. Se invece Kane resterà isolato, la Selección potrà concentrare più energie nel contenere Bellingham.

L’Argentina soffre, ma sa sopravvivere

Il cammino dell’Argentina verso la semifinale non è stato pulito, ma è stato tremendamente efficace. La squadra di Scaloni ha superato tre partite a eliminazione diretta complicate e contro la Svizzera ha avuto bisogno dei supplementari per prendersi la qualificazione. Il gol di Julián Álvarez al 112’ e il sigillo di Lautaro Martínez hanno chiuso il 3-1, ma per larghi tratti la Selección ha faticato a controllare la gara.

È proprio questa la caratteristica più pericolosa dell’Argentina: anche quando non domina, resta dentro la partita. Soffre, si abbassa, perde fluidità, ma trova sempre un episodio, una giocata, un uomo capace di cambiare il destino della gara. Contro l’Inghilterra, però, servirà qualcosa di più, perché i Tre Leoni hanno fisicità, ritmo e qualità offensiva per punire ogni errore.

L’Inghilterra è una potenza, ma deve gestire la pressione

Le parole di Messi sull’Inghilterra non sono casuali. La squadra di Tuchel ha una rosa profonda, atletica e piena di soluzioni. Al Jazeera ha inserito Messi, Kane e Bellingham tra i grandi protagonisti di una semifinale mondiale considerata una delle più ricche di talento degli ultimi anni, insieme all’altra sfida tra Francia e Spagna.

Eppure l’Inghilterra deve ancora dimostrare di saper trasformare il talento in dominio. Contro la Norvegia ha vinto, ma ha sofferto. Ha subito il vantaggio di Schjelderup, ha rischiato in più occasioni e ha avuto bisogno della classe di Bellingham per ribaltare tutto. La squadra è forte, ma non sempre fluida. È per questo che la semifinale con l’Argentina sarà anche un test di maturità.

Tuchel dovrà scegliere se affrontare Messi con un piano aggressivo o con un blocco più prudente. La tentazione di abbassarsi e proteggere l’area è forte, ma concedere troppo campo all’Argentina può diventare pericoloso. Al contrario, pressare alto senza equilibrio può aprire spazi letali alle spalle del centrocampo.

La partita può decidersi nelle transizioni

Il punto tattico centrale sarà la gestione delle transizioni. L’Argentina ama portare Messi nelle zone centrali, tra le linee, dove può scegliere se rifinire, cambiare gioco o servire gli attaccanti. L’Inghilterra dovrà chiudere quella zona con Declan Rice, Bellingham e i centrali difensivi, senza però perdere la possibilità di ripartire.

Se i Tre Leoni recuperano palla e trovano campo, possono fare male. Bellingham è devastante quando può attaccare lo spazio, Kane sa rifinire e finalizzare, gli esterni possono costringere l’Argentina a correre verso la propria porta. Proprio qui può nascere la partita dell’Inghilterra: non solo fermare Messi, ma trasformare ogni palla recuperata in un’occasione.

Allo stesso tempo, l’Argentina proverà a colpire la zona tra centrocampo e difesa inglese. Messi non ha bisogno di tanti palloni: gliene bastano pochi, ma puliti. E se l’Inghilterra gli concede un metro davanti all’area, la partita può cambiare in un secondo.

Una semifinale da copertina mondiale

Argentina-Inghilterra è la semifinale che il Mondiale aspettava. Messi contro Kane. Messi contro Bellingham. Scaloni contro Tuchel. La squadra campione del mondo contro la nazionale che cerca da sessant’anni un nuovo trionfo iridato.

Non è solo una sfida tecnica. È una partita narrativa, emotiva, generazionale. Messi può regalarsi un’altra finale mondiale e avvicinarsi a un bis leggendario. Kane può guidare l’Inghilterra verso la notte più importante della sua carriera. Bellingham può prendersi definitivamente il palcoscenico più grande.

Il Mondiale 2026 entra nella sua fase più calda. E mercoledì sera, ad Atlanta, Argentina-Inghilterra non sarà soltanto una semifinale: sarà una resa dei conti tra passato, presente e futuro del calcio mondiale.