Calciomercato Roma, doppia bomba per Gasperini: Tresoldi contratto fino al 2031 e Moreira vicino

Roma, doppia bomba di mercato in arrivo per Gasperini: Tresoldi dice sì fino al 2031 ed il Chelsea scarica Moreira.

La Roma prova ad accendere davvero il suo mercato. Dopo giorni di attesa, contatti, sondaggi e trattative non ancora trasformate in acquisti ufficiali, a Trigoria arrivano due segnali forti per Gian Piero Gasperini: Nicolò Tresoldi avrebbe raggiunto un accordo di massima con il club giallorosso per un contratto fino al 2031, mentre sul fronte Diego Moreira sarebbe arrivato un assist pesantissimo dal Chelsea, pronto a non ostacolare l’operazione con lo Strasburgo.

Non è ancora il momento delle firme, ma il quadro è chiaro: la Roma ha individuato due profili offensivi giovani, futuribili e adatti al calcio intenso di Gasperini. Il tecnico si aspetta rinforzi rapidi, anche perché il raduno è già partito e la squadra, al momento, ha bisogno di volti nuovi per iniziare davvero la costruzione del nuovo ciclo. ForzaRoma.info sottolinea proprio questo: Gasperini attende rinforzi e l’arrivo di Ryan Friedkin a Trigoria potrebbe dare la spinta decisiva alle trattative.

Tresoldi ha detto sì alla Roma: contratto fino al 2031

Il primo nome è quello di Nicolò Tresoldi, centravanti classe 2004 del Club Brugge. Secondo quanto riportato da ForzaRoma.info e rilanciato anche da altre fonti di mercato, il giocatore avrebbe trovato un accordo con la Roma per un contratto fino al 2031. Il sì del calciatore è un passaggio pesante, perché permette ai giallorossi di entrare nella fase decisiva della trattativa con il club belga.

La valutazione del Bruges resta alta: si parla di una richiesta intorno ai 25 milioni di euro, cifra importante per un attaccante giovane ma già considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione. Transferfeed, citando Nicolò Schira, conferma l’accordo di principio tra Tresoldi e la Roma e la richiesta economica del Club Brugge.

Tresoldi è un nome che piace perché unisce fisico, mobilità e margini di crescita. Nato in Italia, cresciuto calcisticamente in Germania e oggi al Bruges, ha caratteristiche diverse rispetto ai classici attaccanti d’area: sa lavorare per la squadra, attaccare la profondità e muoversi anche fuori dalla zona centrale. Per Gasperini, che chiede agli attaccanti pressione, aggressività e partecipazione continua alla manovra, può diventare un profilo molto interessante.

Il nodo è il Bruges: la Roma deve trattare sul prezzo

L’accordo con il giocatore è solo il primo passo. La partita vera ora si gioca con il Club Brugge, che non ha intenzione di regalare Tresoldi. Il club belga lo considera un investimento importante e vuole monetizzare al massimo. La Roma, invece, proverà a costruire una formula sostenibile, magari lavorando su una parte fissa più bonus o su condizioni legate al rendimento.

Il vantaggio dei giallorossi è il gradimento del giocatore. Tresoldi avrebbe scelto la Roma davanti ad altre possibilità, comprese piste provenienti dalla Bundesliga. È un dettaglio non secondario: quando un calciatore spinge per una destinazione, la trattativa può prendere una direzione precisa, anche se resta da trovare l’intesa economica tra club.

Per la Roma sarebbe un colpo strategico. Non solo un attaccante per il presente, ma un investimento per il futuro. Un contratto fino al 2031, infatti, confermerebbe la volontà di blindare il giocatore per un ciclo lungo, evitando il rischio di valorizzarlo e poi perderlo rapidamente.

Moreira, la svolta arriva dal Chelsea

L’altro fronte caldissimo porta a Diego Moreira, esterno offensivo dello Strasburgo. La Roma lo considera uno degli obiettivi più concreti per rinforzare le corsie e dare a Gasperini un giocatore capace di saltare l’uomo, attaccare lo spazio e coprire più ruoli. La notizia più importante riguarda il Chelsea: secondo le ultime ricostruzioni, i Blues non sarebbero intenzionati a inserirsi nella corsa e non ostacolerebbero il tentativo della Roma.

Questo passaggio è fondamentale perché Chelsea e Strasbourg appartengono alla stessa area proprietaria BlueCo. In passato, questo collegamento ha spesso alimentato dubbi su possibili passaggi interni o priorità strategiche del gruppo inglese. Nel caso di Moreira, però, la Roma avrebbe ricevuto segnali positivi: Chelsea fuori dalla corsa, o comunque non intenzionato a bloccare l’operazione.

La Gazzetta dello Sport aveva già spiegato che Moreira è attratto dalla possibilità di giocare la Champions League con la Roma e che in giallorosso potrebbe triplicare l’attuale ingaggio, oggi intorno agli 800 mila euro.

Offerta Roma da 30 milioni, ma lo Strasbourg chiede di più

La Roma è pronta a fare sul serio. Secondo Football Italia e Get Football News Italy, i giallorossi starebbero preparando un’offerta da circa 30 milioni di euro, con possibile inserimento di una percentuale sulla futura rivendita, intorno al 10%. Lo Strasbourg, però, parte da una valutazione molto più alta, vicina ai 50 milioni secondo alcune fonti, oppure comunque superiore ai 40 milioni nelle ricostruzioni italiane.