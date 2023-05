Milan-Sampdoria, Dichiarazioni pre-partita: “Delusione forte”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e la Sampdoria allenata da Dejan Stankovic.

Pioli è concentrato sulla gara di domani, la prima di tre partite fondamentali, che potrebbero garantire la prossima Champions League, in caso di risultati positivi. La stagione non è finita con l’eliminazione dalla Champions League.

Sulla sconfitta contro l’Inter: “Abbiamo subito una delusione forte, volevamo fare meglio e andare in finale. C’è delusione. Dobbiamo reagire da grande squadra”.

Indipendentemente da come andrà la stagione, l’allenatore del Milan dichiara che, l’esperienza di essere arrivati in semifinale di Champions League, aiuterà tantissimo questa squadra a crescere.

Con le piccole sono stati fatti pochi punti e Pioli ha dichiarato che a fine stagione esprimerà il suo pensiero in merito a questo tema. Se il Milan gioca male, fatica a vincere le partite sporche. Questo argomento va trattato. La continuità in campionato è mancata e l’allenatore rossonero non lo nasconde.

Sulle difficoltà nel segnare, si è espresso così l’ex tecnico di Lazio e Inter: “E’ stato il nostro difetto più importante. Abbiamo segnato troppi pochi gol tenendo conto di quanto creato. Dobbiamo fare meglio. Tutti hanno dato il massimo, qualcuno ha fatto meglio, altri meno bene”.

L’allenatore del Milan mostra coerenza nei confronti del progetto. Le scelte di mercato sono state condivise da tutte le componenti della società, allenatore compreso.

Pioli parla della Sampdoria: “La Samp sta giocando con grandissima dignità e orgoglio, è un avversario difficile. Sta giocando un bel calcio e ha poco da perdere”.

Il tecnico si augura di poter rivedere Ibrahimovic in questo finale di stagione, ma non è sicuro che tornerà in campo nelle ultime 3 giornate.