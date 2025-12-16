Roma-Como 1-0, Gasperini esalta i giallorossi: “La migliore partita in casa. Quarti? Ne sarei felicissimo”

La Roma torna a vincere in Serie A e lo fa con una prestazione convincente contro il Como, battuto 1-0 allo Stadio Olimpico. Un successo fondamentale dopo le sconfitte di misura contro Napoli e Cagliari, che permette ai giallorossi di consolidare il quarto posto e restare pienamente in corsa nelle zone alte della classifica. Al termine del match, Gian Piero Gasperini non ha nascosto la soddisfazione, definendo la gara come la migliore esibizione casalinga della stagione.

Gasperini soddisfatto della prestazione: “Grande intensità e qualità”

Il tecnico della Roma ha elogiato l’atteggiamento della squadra, sottolineando come il livello della partita sia stato alto anche grazie al valore dell’avversario allenato da Cesc Fabregas.

Gasperini ha riconosciuto la qualità di Matias Soulé, decisivo nell’azione del gol firmato da Wesley, ma ha voluto allargare i complimenti a tutto il gruppo.

Secondo l’allenatore, la Roma ha giocato con intensità, attenzione e personalità, evitando di concedere spazi a un Como pericoloso soprattutto in ripartenza. Proprio questo equilibrio tra aggressività e controllo ha permesso ai giallorossi di gestire il match con maturità, creando più occasioni degli avversari e meritando una vittoria che, a suo avviso, poteva anche essere più ampia nel punteggio.

Una Roma solida: miglior difesa del campionato

I numeri confermano il momento positivo della squadra. La Roma ha sempre vinto quando è passata in vantaggio in questo campionato e tutte le sconfitte sono arrivate con il minimo scarto. Dopo 15 giornate, i giallorossi vantano la miglior difesa della Serie A, con appena otto gol subiti.

Gasperini ha ribadito come la solidità sia una caratteristica identitaria della sua squadra, ma ha anche evidenziato i progressi nella fase offensiva. Nelle ultime settimane la Roma ha iniziato a creare più occasioni e a essere più pericolosa, pur riconoscendo che c’è ancora margine di miglioramento nella finalizzazione e nell’ultimo passaggio.

Classifica e obiettivi: “Non mi accontento, ma il quarto posto sarebbe fantastico”

Con questo successo, la Roma resta quarta in classifica, avvicinandosi ulteriormente alle prime posizioni. Napoli è distante un solo punto, il Milan due, mentre l’Inter capolista è a tre lunghezze.

Alla domanda se firmerebbe subito per il quarto posto a fine stagione, Gasperini ha risposto con il sorriso: non è uno che si accontenta in anticipo, ma sarebbe molto felice di chiudere in quella posizione. Più della classifica, però, l’allenatore ha ribadito di voler vedere prestazioni come quella contro il Como, soprattutto davanti al pubblico dell’Olimpico, che sa trasmettere un’energia speciale quando la squadra vince con merito.

Scudetto possibile? “Contano spirito e lavoro, non solo i nomi”

Sul tema Scudetto, Gasperini ha mantenuto un approccio realistico ma ambizioso. Ha ammesso che, sulla carta, altre squadre possono vantare giocatori più affermati, ma ha anche posto l’accento su elementi spesso sottovalutati come spirito di squadra, partecipazione e sacrificio.

In questo momento, secondo il tecnico, la Roma è una squadra solida e difficile da affrontare per chiunque. I confronti diretti hanno dimostrato che nessun avversario riesce a imporsi con facilità contro i giallorossi. L’obiettivo è continuare su questa strada, crescere ulteriormente e mantenere lo stesso atteggiamento visto contro il Como.

La Roma riparte da qui: una vittoria sofferta ma meritata, una difesa granitica e la consapevolezza di poter competere ad alto livello se lo spirito resta quello giusto.

