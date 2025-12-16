Serie A, classifica cortissima in vetta: Inter al comando, Fiorentina sempre più sola in coda

Serie A 2025 - Stadiosport.it

La 15ª giornata di Serie A ha ridisegnato gli equilibri del campionato, consegnando all’Inter il primato ma, soprattutto, certificando una lotta Scudetto apertissima, con le prime quattro racchiuse in appena tre punti. Di contro, in fondo alla classifica la situazione è drammatica per la Fiorentina, ormai isolata all’ultimo posto e unica squadra ancora senza vittorie.

Inter davanti a tutti, ma la corsa Scudetto è un affare a quattro

La chiusura del turno con la vittoria della Roma sul Como ha ulteriormente compattato la zona alta. I giallorossi consolidano il quarto posto e restano pienamente agganciati al treno Scudetto, portandosi a tre punti dall’Inter capolista, a due dal Milan e a uno dal Napoli.

Una classifica che fotografa un equilibrio rarissimo dopo 15 giornate:

Inter 33 punti

33 punti Milan 32 punti

32 punti Napoli 31 punti

31 punti Roma 30 punti

Subito dietro resta staccata la Juventus, quinta a quota 26, mentre Bologna e Como continuano a sorprendere, confermandosi stabilmente nella parte sinistra della classifica.

Un calendario che può cambiare gli equilibri

Questa è probabilmente l’ultima “fotografia pulita” della classifica per qualche settimana. La 16ª giornata sarà infatti spezzettata per consentire a Inter, Napoli, Milan e Bologna di partecipare alla Supercoppa Italiana a Riyadh.

Un fattore che potrebbe favorire squadre come Roma, Juventus, Lazio e Como, chiamate a sfruttare il calendario per mettere pressione sulle prime posizioni e, magari, approfittare di eventuali passi falsi.

Fiorentina in crisi profonda: ultimo posto e nessuna vittoria

Se in alto regna l’equilibrio, in fondo la situazione è sempre più allarmante. La Fiorentina è ora ultima in classifica con soli 6 punti, distanziata di quattro lunghezze da tutte le altre e unica squadra a non aver ancora vinto una partita.

La sconfitta interna per 2-1 contro il Verona ha aggravato il quadro. Gli scaligeri hanno scavalcato il Pisa, pur restando in zona retrocessione, mentre i viola scivolano a otto punti dalla salvezza, attualmente fissata a quota 14 con Parma, Genoa e Cagliari.

Sorprese e conferme a metà classifica

Il pareggio del Sassuolo a San Siro contro il Milan e la vittoria dell’Udinese sul Napoli confermano entrambe come vere rivelazioni di questa prima parte di stagione. Alle loro spalle resta agganciata la Cremonese, neopromossa ma già competitiva, distante un solo punto.

La parte centrale della classifica resta molto corta, con diverse squadre che possono ancora ambire all’Europa o rischiare di essere risucchiate nella lotta salvezza in poche giornate.

Classifica Serie A dopo 15 giornate

Inter 33 Milan 32 Napoli 31 Roma 30 Juventus 26 Bologna 25 Como 24 Lazio 22 Sassuolo 21 Udinese 21 Cremonese 20 Atalanta 19 Torino 17 Lecce 16 Cagliari 14 Genoa 14 Parma 14 Verona 12 Pisa 10 Fiorentina 6

Dopo 15 giornate, la Serie A mostra due volti opposti: una vetta incandescente e imprevedibile e una zona retrocessione in cui la Fiorentina appare sempre più in difficoltà. Le prossime settimane, tra campionato e Supercoppa, potrebbero già risultare decisive per cambiare il volto della stagione.

