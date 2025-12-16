Fiorentina, nessuna decisione immediata su Vanoli e Giuntoli: la situazione resta in evoluzione

Vanoli - Stadiosport.it

La Fiorentina non ha ancora preso decisioni definitive sul futuro dell’allenatore Paolo Vanoli, nonostante le numerose indiscrezioni circolate dopo la sconfitta per 2-1 contro l’Hellas Verona. Il momento delicato della stagione e l’avvio al di sotto delle aspettative hanno inevitabilmente alimentato voci su possibili cambiamenti all’interno del club, ma al momento non sono previste mosse drastiche nell’immediato.

Vanoli sotto pressione, ma senza svolte a breve termine

È naturale che, dopo una serie di risultati negativi e con una pressione crescente, la società stia riflettendo sull’andamento generale. Tuttavia, secondo quanto filtra dall’ambiente viola, la posizione di Vanoli non è stata ancora messa formalmente in discussione. La situazione resta aperta e potrà evolversi, ma prima della sfida di Conference League contro il Losanna, in programma giovedì, non sono attesi cambiamenti rilevanti.

Le voci su Giuntoli e la direzione sportiva

Nella giornata di lunedì hanno preso forza anche i rumor legati a un possibile arrivo di Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo di Napoli e Juventus, indicato da alcune fonti come una figura pronta a rafforzare l’area dirigenziale della Fiorentina. Nonostante le indiscrezioni parlino di contatti imminenti o di una trattativa ben avviata, al momento non risultano contatti diretti tra il club viola e Giuntoli.

Di conseguenza, l’ipotesi di un cambio nell’area sportiva non è ancora entrata in una fase concreta. La ricerca di un nuovo direttore sportivo, qualora venisse avviata ufficialmente, appare ancora lontana da una svolta e priva di sviluppi immediati.

Attesa e riflessioni in casa viola

In questo contesto, la Fiorentina sembra orientata a prendersi tempo, valutando con attenzione l’evoluzione dei risultati e delle prestazioni. Le prossime partite, a partire dall’impegno europeo, potrebbero risultare decisive per chiarire la direzione futura del progetto tecnico e dirigenziale.

Per ora, dunque, Vanoli resta al suo posto e le voci su Giuntoli rimangono tali: suggestioni di mercato e di corridoio, senza riscontri operativi concreti.

