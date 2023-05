Milan-Sampdoria 5-1, Dichiarazioni post-partita Pioli: “Abbiamo giocato una buona partita”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, dopo il successo del “suo” Milan, contro la Sampdoria allenata da Dejan Stankovic.

Pioli analizza la partita dei suoi ragazzi: “Abbiamo giocato una buona partita, segnato tanti gol e questo non può che farci bene per le prossime due di campionato”.

La valutazione finale della stagione ci sarà dopo le partite contro Juventus e Verona. In Champions League i rossoneri si sono comportati bene arrivando fino alle Semifinali. In campionato è mancata la continuità per tutta la stagione. Troppe battute a vuoto.

Stefano Pioli, l’allenatore del Milan

Come eventuale nuovo acquisto e titolare della prossima stagione, al posto di Giroud, l’ex tecnico di Lazio e Inter indica la strada: “Un giocatore forte. L’obiettivo credo che sarà quello di migliorare la rosa. La base è solida”.

Per l’allenatore del Milan servono giocatori forti per migliorare la squadra, ma non sarà lui ad occuparsi di mercato. Ci penserà la società che ha già prolungato i contratti dei calciatori più forti. Infatti preferisce non analizzare la situazione legata all’eventuale riscatto di Diaz.

Alla domanda se De Ketelaere potrebbe andare in prestito, il tecnico emiliano ha risposto così: “Non lo so, non siamo ancora scesi così nei particolari. Mancano due partite importanti e quindi valuteremo tutto alla fine del campionato”.

La delusione per la mancata finale contro l’Inter è ancora presente. Perdere con il Manchester City o con il Real Madrid sarebbe stato diverso per la squadra e per la tifoseria. Ora è importante concentrarsi sulla lotta al 4° posto che rimane difficile.

La gara con la Juventus sarà importantissima, vale tanto in ottica futura per la squadra rossonera. Bisognerà arrivarci bene e prepararla in maniera ottimale. Sarà una settimana importante di lavoro.