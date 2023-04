Milan-Lecce 2-0, Voti, pagelle e analisi, 3 punti importanti per il Milan

Finisce con il successo dei rossoneri per 2-0, la partita tra Milan e Lecce. Rossoneri in vantaggio grazie ad un gol di Leao di testa, servito benissimo da Tonali. Raddoppio nella ripresa sempre grazie a Leao, che partendo dalla sua area riesce ad arrivare nell’area di rigore del lecce e a depositare la palla nella rete di Falcone.

Top 3 Milan:

Leao 7,5 Doppietta d’autore. Prima un bellissimo gol di testa su assist di Tonali. Il secondo gol mostra tutta la velocità e la tecnica tipica del suo repertorio. Una corsa irrefrenabile per i suoi avversari. Migliore in campo.

Tomori 7 Non sbaglia praticamente nulla. Sempre attento e puntuale, non si fa mai saltare dagli avversari.

Krunic 7 Nelle letture difensive è sempre il più lucido. Calma e tranquillità anche nelle situazioni più difficili.

Flop 2 Milan:

Messias 5 Non riesce mai a saltare il suo diretto avversario. Poco ispirato, sbaglia tane giocate e qualche pallone perso di troppo indicano una brutta prestazione.

Rebic 4,5 Altra partita sottotono per il croato. Mai presente in area di rigore, non è mai un punto di riferimento per i compagni.

Milan-Lecce 2-0

Top 3 Lecce:

Banda 6,5 Nel primo tempo è un vero e proprio incubo per la difesa rossonera. Salta sistematicamente Kalulu e sfiora addirittura il gol di testa, ma la conclusione si stampa sul palo.

Gallo 6 Si comporta soprattutto bene in fase difensiva. Poche sbavature. Sempre lucido, attento e concentrato nella marcatura.

Hjulmand 6 Sempre presente nel cuore del centrocampo leccese. Ci mette corsa, grinta, tenacia e determinazione per contrastare le incursioni dei rossoneri.

Flop 3 Lecce:

Baschirotto 5,5 Ci mette il fisico e l’anticipo negli interventi per limitare gli attacchi dei rossoneri. A campo aperto però non riesce a contrastare Leao.

Ceesay 5 Mai veramente pericoloso. Viene completamente annullato prima da Thiaw e Tomori e nel secondo tempo anche da Kjaer

Di Francesco 5 Stessa disamina tecnica di Ceesay. Non è mai un pericolo per la formazione rossonera. Annullato completamente dalla retroguardia di Pioli.

Un Milan non bello ma efficace. Tre punti vitali nella corsa Champions League. Il Lecce ha mostrato delle buone cose. Giocando così, la salvezza non sarà un miracolo.