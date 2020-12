Milan, lanciato il canale ufficiale Twitch del club

Il Milan apre il suo canale ufficiale Twitch. Dal 3 dicembre i tifosi rossoneri potranno seguire la squadra sul noto servizio di live streaming.

Le prime squadre, maschile e femminile, del Milan stanno facendo molto bene nei rispettivi campionati di Serie A. I ragazzi di Stefano Pioli sono primi in classifica con 5 punti di vantaggio sui cugini dell’Inter e sul Sassuolo. Le ragazze di Maurizio Ganz occupano invece la seconda posizione, a -3 dalla Juventus di Rita Guarino. Un inizio di stagione niente male per il club rossonero che proprio oggi ha fatto segnare una svolta importante nel processo di digitalizzazione del club.

Una svolta che, collegata indirettamente ai risultati che matureranno sul campo, servirà a far conoscere il club in ogni angolo del mondo. La società rossonera infatti, pochi minuti fa, ha annunciato il suo sbarco sulla nota piattaforma di live streaming, Twitch. Una piattaforma di proprietà di Amazon.com in cui trovare contenuti di gaming, sport, intrattenimento, musica, contenuti creativi e molto altro ancora.

Il Milan sbarca su Twitch.

Con una media di 26,5 milioni di utenti giornalieri, Twitch sta prendendo sempre più campo nel mondo del calcio e per questo motivo il Milan ha deciso di lanciare il suo canale che sarà un vero e proprio centro per l’intera comunità in cui verranno mostrati contenuti delle prime squadre maschili e femminili, del settore giovanile, delle leggende e materiali d’archivio del club. A tal riguardo, il direttore dell’area marketing del club meneghino, Lamberto Siega, ha dichiarato:

Il lancio del canale ufficiale dell’AC Milan su Twitch è un altro importante passo avanti nel processo di digitalizzazione del Club: il nostro obiettivo è quello di collegare, riunire ed entusiasmare gli oltre 450 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo. Siamo convinti che questa sia la strada giusta per fare dell’AC Milan un’icona dello sport e un punto di riferimento nell’intrattenimento e nell’innovazione digitale.

Un bel passo in avanti che è stato commentato anche da Pontus Eskilsson, VP of Partnerships EMEA, il quale ha dichiarato:

Twitch è una community di super tifosi che si riuniscono ogni giorno per partecipare e interagire in questa forma di intrattenimento. La nostra community è la community dell’AC Milan e questo canale sfrutta al meglio tutto ciò che Twitch ha da offrire.

