Video Gol Highlights Sassuolo-Inter 0-3: sintesi 28-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Sassuolo-Inter 0-3, 9° Giornata Serie A: la sblocca Sanchez, raddoppia l’autorete di Chiriches, Djuricic colpisce un palo, tris di Gagliardini, annullato un gol a Lukaku per fuorigioco

Il primo big match vede la vittoria dell’Inter, che batte il Sassuolo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, conosciuto anche come Stadio Città del Tricolore, nel primo anticipo del sabato della nona giornata di Serie A.

E’ una vittoria fondamentale per i nerazzurri, che tornano a conquistare i tre punti dopo la debacle e le delusioni in coppa, ma soprattutto con la seconda vittoria consecutiva in campionato, quinto risultato utile consecutivo, che vale il secondo posto, seppur solo momentaneo.

Brutta sconfitta per i neroverdi, davvero deludenti nella prestazione in uno scontro diretto che avrebbe dovuto e potuto essere la conferma sulla possibilità di avere grandi obiettivi e che, invece, ferma una striscia positiva di otto partite, perdendo la prima partita in campionato.

La sintesi di Sassuolo-Inter 0-3, 9° Giornata Serie A

E’ una bellissima partita nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. I padroni di casa fanno possesso palla, ma gli ospiti si difendono compatti e pressano in maniera asfissiante, riuscendo spesso a rubare palla sulla trequarti e a lanciare in contropiede sfruttando la velocità dei propri attaccanti.

E, infatti, al 3′ minuto gli ospiti sbloccano subito il risultato trovando il gol del vantaggio con Sanchez, servito da Lautaro Martinez, dopo che i due avevano triangolizzato rubando palla in pressing.

I padroni di casa si ostinano a palleggiare, gli ospiti ne approfittano continuando a ribaltare l’azione, sfruttando la lentezza dei difensori avversari, come nelle occasioni di Perisic, ottima parata di Consigli, e Lautaro Martinez, pallonetto che finisce a fil di palo.

Al 14′ minuto gli ospiti trovano il gol del raddoppio sugli sviluppi di un calcio d’angolo, durante il quale il destro potentissimo di Vidal sbatte addosso a Chiriches, che fa autorete beffando Consigli.

Solo dopo l’ennesima occasione sprecata da Lautaro Martinez, finalmente arriva la reazione dei padroni di casa, che colpiscono un palo con Djuricic, che poco dopo costringe Handanovic alla grande risposta, replicata anche su Toljan, mentre il tentativo finale di Locatelli è impreciso.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, caratterizzato dal solito possesso palla, spesso sterile, dei padroni di casa, nonché dalla compattezza difensiva degli ospiti, sempre letali in contropiede.

Ci prova ancora Lautaro Martinez, ma non sembra la sua giornata davanti alla porta, prima del tris degli ospiti, firmato da Gagliardini al 60′ minuto con un bel destro su assist di Darmian.

Il terzo gol taglia le gambe ai padroni di casa, che non riescono proprio a trovare la giusta velocità e qualità nel giro della palla, grazie all’ottima fase difensiva degli ospiti, che sfiorano anche il quarto gol con Sanchez in contropiede.

Nel finale c’è ancora tempo per il gol di Lukaku al 86′ minuto annullato per posizione di fuorigioco e una bella giocata di Traorè.

Video Gol Highlights di Sassuolo-Inter 0-3, 9° Giornata Serie A

Il tabellino di Sassuolo-Inter 0-3, 9° Giornata Serie A

Sassuolo-Inter 0-3

3′ Sanchez, 13′ aut.Chiriches, 59′ Gagliardini

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Chiriches (41′ Marlon), Ferrari, Rogerio; Locatelli, Maxime Lopez; Berardi, Djuricic (58′ Obiang), Boga; Raspadori (76′ Traore). All.: De Zerbi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian (91′ Hakimi), Vidal, Barella (85′ Sensi), Gagliardini, Perisic (85′ Eriksen); Lautaro Martinez (78′ Lukaku), Sanchez (79′ Young). All.: Conte

Arbitro: Irrati di Pistoia

Var: Ghersini

Ammoniti: Locatelli, Rogerio, Lopez, Perisic

Espulsi:

Note: 2′ di recupero p.t.: 3′ s.t.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS