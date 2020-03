Milan-Genoa 1-2, dichiarazioni post-partita Pioli: “Sconfitta senza alibi, abbiamo giocato senza determinazione”

Termina 1-2 per il Genoa il match contro il Milan valido per la ventiseiesima giornata del campionato di Serie A. Per gli ospiti a segno Pandev e Cassata. Il gol di Ibra, nel finale, non basta ai rossoneri.

Sulla gara: “Sconfitta senza alibi o giustificazioni, come abbiamo giocato noi senza pubblico lo stesso è valso per il Genoa. Neanche le difficoltà societarie di quest’ultimo periodo possono essere un’attenuante”.

Gli errori: “Il doppio svantaggio è nato da due nostri errori, in più abbiamo tirato tantissimo, 22 volte, segnando solo una volta. In fase difensiva anche potevamo fare qualcosa in più. Il problema più grande, però, è legato ad una mancanza di determinazione che non voglio più vedere”.

Stefano Pioli, 54 anni, allenatore del Milan

Situazione societaria e possibile cambio di panchina: “Ho letto tante cose in questi giorni e ascoltato le dichiarazioni di Boban. Il mio compito è quello di restare concentrato e pensare solamente al lavoro che c’è da fare. Del futuro ne discuteremo poi nelle sedi opportune al momento giusto”.

La gara di Leao: “Doveva giocare più vicino ad Ibra, il quale smistava ai suoi compagni in seguito ai nostri lanci su di lui. Purtroppo, però, non sempre è riuscito a tenere la posizione come gli avevo chiesto”.

