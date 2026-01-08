Vanoli difende la Fiorentina dopo il caos dell’Olimpico: “Il 2 a 2 è il risultato giusto, ora reagiamo”

Vanoli - Stadiosport.it

Una partita caotica, intensa e carica di episodi controversi quella andata in scena allo Stadio Olimpico, dove Lazio e Fiorentina hanno chiuso sul 2 a 2 dopo novanta minuti ricchi di tensione, rigori, interventi decisivi e proteste.

Al termine dell’incontro, l’allenatore viola Paolo Vanoli ha difeso con decisione la prestazione dei suoi, spiegando come il pareggio rappresenti l’esito più corretto per quanto visto in campo.

Una gara segnata da errori, rigori e grandi interventi

La partita si è aperta con il vantaggio biancoceleste firmato da Danilo Cataldi, bravo a sfruttare una delle numerose situazioni da palla inattiva che hanno messo in difficoltà la difesa viola nel primo tempo. La Fiorentina, apparsa inizialmente contratta e poco sicura, ha però trovato la forza di reagire nella ripresa.

Il pareggio è arrivato con Robin Gosens, seguito dal sorpasso grazie a un calcio di rigore trasformato da Albert Gudmundsson, episodio che ha acceso ulteriormente le polemiche. Quando la vittoria sembrava ormai a un passo, è stato Pedro a ristabilire l’equilibrio con un rigore nei minuti finali.

Decisivi anche gli interventi di David De Gea, autore di parate disperate e salvataggi sulla linea che hanno tenuto a galla la Fiorentina nei momenti più difficili.

Vanoli tra delusione e realismo

“Quando sei avanti a pochi minuti dalla fine è normale provare amarezza”, ha spiegato Vanoli nel post partita. “Ma se guardiamo l’andamento complessivo della gara, il pareggio è il risultato giusto”.

L’allenatore ha sottolineato come il primo tempo sia stato uno dei più complicati della sua gestione, con una squadra fragile soprattutto sui calci piazzati e poco sicura nei duelli. Dopo il gol subito, però, la reazione è stata evidente: maggiore aggressività, più coraggio e la capacità di ribaltare il risultato con merito.

“Posso solo applaudire questi ragazzi. Portare via un punto da Roma in questo contesto è un segnale importante di crescita e continuità”.

Una Fiorentina che ora sa reagire

Nonostante il pareggio, la classifica resta complicata e la Fiorentina rimane in zona retrocessione, anche a causa del punto conquistato dal Verona sul campo del Napoli. Tuttavia, Vanoli vede segnali incoraggianti.

“La squadra oggi resta in partita e reagisce agli eventi negativi, mentre prima tendeva ad abbattersi. Abbiamo commesso errori evitabili, soprattutto nel primo tempo, ma l’atteggiamento dopo lo svantaggio è quello giusto. Stiamo cercando di cambiare passo”.

Capitolo Fagioli e voci di mercato

Nel finale, il tecnico ha parlato anche di Nicolò Fagioli, al centro di alcune voci di mercato che lo accostano a Lazio e Bologna.

“Sta facendo molto bene. Ha personalità, prende in mano la squadra ed è un playmaker di qualità. Deve avere l’ambizione di diventare una figura chiave anche per la Nazionale italiana”.

Una dichiarazione che conferma la fiducia totale di Vanoli nel centrocampista, considerato uno dei pilastri tecnici e caratteriali della nuova Fiorentina.

