Milan-Atalanta 0-3, Voti, pagelle e analisi, Show Atalanta a Milano

Milan-Atalanta finisce come è giusto che finisca guardando le prestazioni delle due squadre. Atalanta il vantaggio con Romero e raddoppio di Ilicic su rigore. Chiude Duvan Zapata. Milan annichilito.

Top 3 Atalanta:

Romero 7 Grandissima prestazione per lui. Non solo il gol, ma è onnipresente in ogni zona del campo. Giocatore che merita veramente tanta attenzione.

Ilicic 8 Grandissima partita per lui, semplicemente insegna calcio. E’ un grandissimo talento che quando può dimostra tutte le sue capacità.

Duvan Zapata 7 Anche lui gioca una grandissima partita e sfrutta benissimo la sua fisicità e velocità. Segna un gol dei suoi.

Milan-Atalanta 0-3

Flop Milan:

Milan 4 Prestazione pessima della squadra rossonera. Non si salva nessuno. Dominata dall’inizio alla fine dalla squadra di Gasperini. L’Atalanta sfrutta tutte le sue armi a disposizione e batte nettamente il Milan 0-3.

Il Milan è stato troppo pompato mediaticamente da un certo tipo di stampa. Noi abbiamo sempre detto che il traguardo per questa squadra deve essere il 4° posto. Atalanta che fa una grandissima partita e si rilancia in zona Champions League meritatamente.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

