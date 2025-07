I benefici del collagene sono ormai noti, ma non sempre si riesce a trovare la giusta formula di collagene integratore. Qual è il miglior integratore di collagene?

Non è possibile trovare l’integratore collagene migliore se non ci si ha un’idea completa sulla struttura chimica e sulle proprietà di questa proteina.

Basta dare uno sguardo alle proposte del mercato per capire che esiste una varietà di prodotti: integratore collagene per articolazioni, integratore acido ialuronico e collagene, collagene per il viso e così via.

Cos’è il collagene?

Il collagene è una delle proteine maggiormente presenti all’interno dell’organismo (fino al 25% della massa corporea), ricoprendo un ruolo essenziale per tessuti e organi.

Dal punto di vista della struttura, possiamo vedere il collagene come una lunga catena proteica a tripla elica caratterizzata da gruppi di aminoacidi che si ripetono (glicina, prolina e idrossiprolina).

Insomma è una proteina in grado di raggrupparsi in fibre allo scopo di rivestire e sostenere tutti i tessuti dell’organismo.

La sequenza degli aminoacidi crea diversi tipi di collagene (fino a 28 tipi diversi), tra i quali spicca il collagene di tipo I (tessuti principali come pelle, ossa e tendini), il collagene di tipo II (articolazioni, cartilagini e colonna vertebrale), il collagene di tipo III (pelle, ghiandole e pareti vascolari) e il collagene di tipo IV (struttura della membrana basale).

Alcuni fattori come l’età che avanza, una dieta scorretta, l’attività sportiva, l’abuso di farmaci e altro ancora rende i fibroplasti incapaci di produrre livelli di collagene sufficienti a garantire il benessere generale.

L’alimentazione può aiutare a potenziare la produzione di collagene in modo da ostacolare gli effetti di un deficit.

Cosa mangiare per aumentare il collagene? Il salmone e l’anguilla con la pelle, le sardine, il tonno, i gamberi, i molluschi, le cosce di pollo, la carne di maiale e vitello, le animelle di pollo e il prosciutto.

Purtroppo non sempre è sufficiente fare affidamento sull’alimentazione, specialmente quando si soffre di intolleranze o si segue una dieta vegana o vegetariana.

Per questo motivo gli integratori di collagene rappresentano la soluzione per gestire gli effetti provocati dalla carenza di collagene, primi tra tutti la comparsa di linee di espressione e i dolori articolari.

Perché si perde collagene?

L’organismo subisce gli effetti di alcuni fattori, diventando incapace di produrre la giusta quantità di collagene. Ma perché si perde collagene?

Età che avanza – Il corpo riduce la quantità di collagene prodotto, ponendo le basi per l’invecchiamento (reso precoce da uno stile di vita sregolato).

– Il corpo riduce la quantità di collagene prodotto, ponendo le basi per l’invecchiamento (reso precoce da uno stile di vita sregolato). Menopausa – La fase delicata della menopausa vede la riduzione dei livelli di estrogeni, un meccanismo che influenza la composizione della pelle (perde elasticità e tono).

– La fase delicata della menopausa vede la riduzione dei livelli di estrogeni, un meccanismo che influenza la composizione della pelle (perde elasticità e tono). Inquinamento – La vita in un ambiente inquinato mette a dura prova la pelle e l’organismo in generale, rendendolo incapace di gestire la quantità notevole di tossine e agenti patogeni.

– La vita in un ambiente inquinato mette a dura prova la pelle e l’organismo in generale, rendendolo incapace di gestire la quantità notevole di tossine e agenti patogeni. Tabacco – Le sostanze che vengono disperse ogni qual volta si accende una sigaretta finiscono per danneggiare l’elastina e il collagene, minando la struttura della pelle.

– Le sostanze che vengono disperse ogni qual volta si accende una sigaretta finiscono per danneggiare l’elastina e il collagene, minando la struttura della pelle. Raggi UV – Anche l’esposizione scorretta e prolungata alle radiazioni ultraviolette può indebolire il collagene. La pelle diventa secca e ruvida.

– Anche l’esposizione scorretta e prolungata alle radiazioni ultraviolette può indebolire il collagene. La pelle diventa secca e ruvida. Dieta – Le abitudini alimentari possono danneggiare le molecole di collagene: cibi ricchi di zuccheri raffinati, menu poveri di aminoacidi ed esclusione di alimenti ricchi di vitamina C.

– Le abitudini alimentari possono danneggiare le molecole di collagene: cibi ricchi di zuccheri raffinati, menu poveri di aminoacidi ed esclusione di alimenti ricchi di vitamina C. Malattie – Esistono alcune malattie come l’artrite reumatoide che possono ridurre la produzione di collagene.

Collagene e acido ialuronico

Spesso e volentieri si sente parlare di collagene e acido ialuronico come di aiuti preziosi per tutti i tessuti e le articolazioni. Ma qual è la differenza tra collagene e acido ialuronico?

Da un lato il composto proteico collagene ha benefici su pelle, ossa e cartilagine, ma viene prodotto in quantità ridotte con passare del tempo e/o in presenza di alcuni fattori e condizioni.

Dall’altro lato, invece, l’acido ialuronico è un polisaccaride prodotto dal corpo e presente nei tessuti e nelle articolazioni destinato a compattare i tessuti, proteggere il tessuto connettivo e promuovere la produzione di collagene.

Quando si parla di integratori di collagene e acido ialuronico quindi si fa riferimento a formulazioni in grado di per lubrificare, nutrire e idratare i tessuti connettivi.

Tipi di integratori di collagene

Il mercato di riferimento offre una vasta gamma di integratori di collagene, ognuno pronto a soddisfare esigenze specifiche: integratori di collagene da bere, capsule e polvere.

Le formulazioni in commercio si distinguono per l’origine del collagene e il meccanismo idrolisi che rompe i legami chimici della molecola allo scopo di migliorarne l’assorbimento.

Quello che viene chiamato “collagene idrolizzato” può essere il frutto di un processo di idrolisi lieve o un meccanismo di idrolisi spinta, raggiungendo risultati diversi.

Collagene da bere – Le formulazione presenta una forma idrolizzata di collagene (parzialmente digerita) che favorisce l’assorbimento rapido degli aminoacidi. È costoso e deve essere conservato in frigorifero.

– Le formulazione presenta una forma idrolizzata di collagene (parzialmente digerita) che favorisce l’assorbimento rapido degli aminoacidi. È costoso e deve essere conservato in frigorifero. Collagene in capsule – Questo tipo di integratore è facile da conservare e da portare sempre con sé. Va assunto deglutendo la dose con un po’ di acqua.

– Questo tipo di integratore è facile da conservare e da portare sempre con sé. Va assunto deglutendo la dose con un po’ di acqua. Collagene in polvere – Il prodotto in polvere va mescolato con acqua e bevuto come una normale bevanda.

– Il prodotto in polvere va mescolato con acqua e bevuto come una normale bevanda. Collagene marino – Il collagene marino viene ricavato dagli scarti di alcuni prodotti ittici (meduse, pelle dei pesci e cartilagine di squalo) e congelato a -40° C per ottenere un prodotto puro.

– Il collagene marino viene ricavato dagli scarti di alcuni prodotti ittici (meduse, pelle dei pesci e cartilagine di squalo) e congelato a -40° C per ottenere un prodotto puro. Collagene vegano – Il collagene si trova soltanto nei tessuti di origine animale e quindi possiamo dire che è assente in cibi di origine vegetale. In pratica il collagene vegano contiene aminoacidi in grado di stimolare la produzione della proteina.

Molti integratori contengono sostanze in grado di potenziarne l’effetto: prolina, lisina e glicina (componenti strutturali del collagene), vitamina C (funzionale alla produzione a partire da altri aminoacidi), flavonoidi (contrastano l’ossidazione del collagene) e zinco (fattore essenziale per la produzione di collagene).

Perché usare un integratore di collagene?

Il collagene idrolizzato è un composto proteico incapace di generare i risultati desiderati se non contiene aminoacidi essenziali quali triptofano, isoleucina e metionina. A cosa servono gli integratori di collagene?

Anti-age – Cosa fa il collagene alla pelle ? La proteina mantiene il volume del volto, ostacolando la comparsa di rughe di espressione, occhiaie e capillari venosi.

– ? La proteina mantiene il volume del volto, ostacolando la comparsa di rughe di espressione, occhiaie e capillari venosi. Dolori muscolari – Il fatto che la proteina funga da collante tra tendini, legamenti e muscoli aiuta a sostenere la massa muscolare e a proteggerla da dolori e lesioni.

– Il fatto che la proteina funga da collante tra tendini, legamenti e muscoli aiuta a sostenere la massa muscolare e a proteggerla da dolori e lesioni. Dolori articolari – Gli integratori di collagene per articolazioni possono rimpolpare il collagene presente a livello articolare e salvaguardare le articolazioni da sfregamenti e urti.

– Gli possono rimpolpare il collagene presente a livello articolare e salvaguardare le articolazioni da sfregamenti e urti. Capelli – Quando i capelli non vengono raggiunti dalla giusta quantità di collagene allora si assiste alla comparsa di una chioma sfibrata, sottile e opaca.

– Quando i capelli non vengono raggiunti dalla giusta quantità di collagene allora si assiste alla comparsa di una chioma sfibrata, sottile e opaca. Permeabilità intestinale – La giusta percentuale di collagene mantiene la barriera intestinale che permette l’assorbimento dei nutrienti e ostacola il passaggio di microrganismi non ammessi.

– La giusta percentuale di collagene mantiene la barriera intestinale che permette l’assorbimento dei nutrienti e ostacola il passaggio di microrganismi non ammessi. Peso – Secondo alcune ricerche il collagene non fa ingrassare perché indurrebbe un senso di sazietà in grado di tenere sotto controllo il senso di fame e favorire la perdita di peso.

Integratore di collagene: Controindicazioni

Il collagene integratore ha mille virtù, ma potrebbe aprire la porta a qualche effetto collaterale o controindicazioni in caso di sovradosaggio.

Tra gli effetti collaterali più frequenti di integratori da bere e tavolette c’è la reazione allergica del corpo con nausea, manifestazioni cutanea e altri.

Per quanto riguarda le compresse di collagene, oltre ai suddetti effetti collaterali, esiste il rischio che alterino il senso del gusto e lascino un gusto amaro.

È meglio evitare l’uso di un integratore di collagene in caso di malattie autoimmuni dal momento che il corpo potrebbe percepire il collagene come una sostanza estranea.

Come scegliere il miglior integratore di collagene

La varietà di integratori di collagene in commercio crea qualche piccola incertezza e qualche dubbio in fase di acquisto.

Allergie – Scarti di specie marine o tendini e ossa di pollo, mucca e maiale: l’origine del collagene è importante per evitare di portare alla luce sensibilità accertate.

– Scarti di specie marine o tendini e ossa di pollo, mucca e maiale: l’origine del collagene è importante per evitare di portare alla luce sensibilità accertate. Intolleranze – La lettura della composizione si rivela particolarmente preziosa per capire se la formulazione presenta lattosio, glutine o frutta a guscio a cui si è intolleranti.

– La lettura della composizione si rivela particolarmente preziosa per capire se la formulazione presenta lattosio, glutine o frutta a guscio a cui si è intolleranti. Sapore – Non tutti gli integratori a base di collagene hanno lo stesso sapore: alcuni possono avere un gusto fruttato mentre altri possono rilasciare un gusto di pesce o alghe. È meglio optare per un prodotto neutro.

– Non tutti gli hanno lo stesso sapore: alcuni possono avere un gusto fruttato mentre altri possono rilasciare un gusto di pesce o alghe. È meglio optare per un prodotto neutro. Componenti extra – Molti prodotti possono contenere ingredienti extra come vitamina C, acido ialuronico o magnesio destinati ad aumentare l’efficacia del prodotto.

– Molti prodotti possono contenere ingredienti extra come vitamina C, acido ialuronico o magnesio destinati ad aumentare l’efficacia del prodotto. Forma commercializzata – È possibile acquistare un integratore in capsule per non avere problemi ad assumerlo in qualunque situazione, una formula in polvere da addizionare all’acqua o un integratore di collagene liquido da bere senza problemi.

– È possibile acquistare un integratore in capsule per non avere problemi ad assumerlo in qualunque situazione, una formula in polvere da addizionare all’acqua o un da bere senza problemi. Prezzo – Il prezzo di un integratore di collagene dipende dall’origine del collagene, dal formato e dal brand di produzione. Per risparmiare è possibile optare per l’acquisto online.

Migliori integratori collagene su Amazon

Qual è il miglior integratore di collagene? Dipende dalle esigenze personali e dalle condizioni individuali, ma scegliere tra i migliori integratori di collagene rappresenta sempre una sicurezza.

All’indecisione tra un integratore di collagene e acido ialuronico, un integratore di collagene marino e acido ialuronico o un integratore di collagene puro è possibile preferire l’acquisto online su Amazon.

Amazon vanta un vasto catalogo in cui cercare un integratore di collagene in bustine, un integratore di collagene per la pelle, uno degli integratori di collagene ed elastina e qualsiasi altro tipo di integratore a base di collagene visionando le schede informative e le recensioni dei consumatori.

Per aiutarvi a trovare i migliori integratori di collagene che funzionano abbiamo selezionato alcune delle proposte Amazon più apprezzate.

