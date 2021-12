L’aspetto della pelle del viso (e del corpo) racconta lo stato di salute e l’attenzione riservata alla cura personale. Scopriamo quando e perché ricorrere ai prodotti e agli integratori con elastina!

Il modo in cui appare la pelle esprime l’età, le abitudini, lo stato di salute e la considerazione riservata alla cura della pelle.

Purtroppo lo scorrere del tempo, l’alimentazione scorretta, lo stile di vita inadeguato e il trantran quotidiano possono mettere a dura prova l’equilibrio della pelle.

Spesso e volentieri, infatti, la pelle inizia ad assottigliarsi e a presentare rughe, perdita di tono e smagliature. Insomma invecchia precocemente e male.

Dal canto suo, invece, chi vuole prendersi cura della pelle e non vuole arrendersi agli inestetismi può fare affidamento su prodotti e integratori a base di elastina.

Cos’è l’elastina?

Quando si parla di salute e bellezza della pelle si tende a pensare subito al collagene, cioè la proteina strutturale del derma reticolare. Tuttavia anche l’elastina fa la sua parte.

L’elastina è una proteina delle fibre elastiche grado di conferire l’elasticità non solo alla pelle, ma anche ai tendini, ai legamenti, ai vasi sanguigni e ai polmoni.

La giusta quantità di questa proteina, quindi, consente di mantenere la pelle elastica e salvaguardare la funzionalità delle altre strutture connettive del corpo.

A cosa serve l’elastina?

La funzione principale dell’elastina, così come suggerisce il nome, è quella di assicurare elasticità ai tessuti connettivi, pelle compresa.

L’elastina ha una biochimica caratterizzata da centinaia di aminoacidi (valina, glicina, prolina e alanina) e due amminoacidi unici (desmosina e isodesmosina).

Cosa produce elastina? A occuparsi della produzione di questa proteina sono i fibroblasti e i cheratinociti presenti alla base del tessuto connettivo.

Il problema è che queste cellule iniziano a produrre una quantità inversamente proporzionale al tempo: più si invecchia e meno elastina viene prodotta.

Questa lenta e progressiva diminuzione di elastina nella struttura cutanea inizia solitamente intorno ai 25 anni, ma può subentrare prima o diventare più veloce in presenza di alcuni comportamenti sbagliati.

Secondo le ricerche settoriali, infatti, l’obesità, il tabagismo e l’esposizione prolungata e non protetta al sole impattano negativamente sulla produzione di elastina.

Elastina: Proprietà e benefici

La proteina elastina è importante per la salute e il benessere generale dell’organismo. Ma quali benefici apporta?

Pelle – L’ elastina rende la pelle capace di allungarsi e ritornare alla condizione di partenza. Quando c’è evita la comparsa di rughe e smagliature e preserva la compattezza della pelle. Insieme al collagene e all’acido ialuronico, poi, mantiene l’idratazione della pelle.

– L’ rende la capace di allungarsi e ritornare alla condizione di partenza. Quando c’è evita la comparsa di rughe e smagliature e preserva la compattezza della pelle. Insieme al collagene e all’acido ialuronico, poi, mantiene l’idratazione della pelle. Movimento – Ogni movimento dipende dalla capacità dei vari componenti e fattori di lavorare insieme, come per esempio legamenti e tendini. Questa proteina conserva la capacità di allungamento dei tessuti connettivi e favorisce il movimento anche più banale.

– Ogni movimento dipende dalla capacità dei vari componenti e fattori di lavorare insieme, come per esempio legamenti e tendini. Questa proteina conserva la capacità di allungamento dei tessuti connettivi e favorisce il movimento anche più banale. Sistema circolatorio – I vasi sanguigni gestiscono il flusso sanguigno grazie la loro capacità di ingrandirsi e contrarsi. Ma senza l’ elastina le vene rischiano di indurirsi. Infatti, un deficit di questa proteina apre la porta a malattie cardiache e conseguenze gravi.

– I vasi sanguigni gestiscono il flusso sanguigno grazie la loro capacità di ingrandirsi e contrarsi. Ma senza l’ le rischiano di indurirsi. Infatti, un deficit di questa proteina apre la porta a malattie cardiache e conseguenze gravi. Polmoni – Le strutture polmonari si gonfiano e sgonfiano a ogni respiro e quindi devono essere il più elastiche possibile. In caso contrario arrivano il ritardo dello sviluppo polmonare nei bambini e l’enfisema polmonare e l’aggravamento dell’asma negli adulti.

Come difendere l’elastina in modo naturale?

Questa proteina costituisce n bene prezioso da proteggere quotidianamente attraverso azioni, comportamenti e alcuni trucchi.

Iniziamo a capire l’elastina dove si trova: è bene consumare cibi ricchi di elastina e collagene (carne e pesce) e alimenti ricchi di vitamina C, rame, zinco e manganese che sostengono la produzione della proteina (fragole, arance, kiwi, ananas, funghi e verdure a foglia verde).

Sì anche al consumo di semi oleosi e frutta secca in quanto la quantità di fitoestrogeni contenuta è importante per proteggere collagene ed elastina.

Semaforo rosso per tutti i comportamenti che potrebbero accelerare la degenerazione di questa proteina: fumo attivo e passivo (sostanze dannose per il corpo); esposizione al sole priva di filtri protettivi (raggi UV); riposo notturno (7-8 ore di sonno aiutano a prevenire lo stress e la perdita di elastina).

Prodotti e integratori con elastina

Se è vero che alcune condizioni riescono ad accelerare la degenerazione di questa proteina allora è altrettanto vero che l’uso di prodotti e integratori con elastina può aiutare a rallentarne la perdita.

I prodotti e gli integratori a base di elastina offrono effetti benefici all’organismo e migliorano l’aspetto della pelle e la funzionalità dei tessuti connettivi.

Prodotti

I prodotti cosmetici con elastina pura donano qualche beneficio soltanto se si tratta di elastina idrolizzata visto che, considerando il suo peso molecolare, non può essere assorbita a livello cutaneo.

Tuttavia la scomposizione in molecole più piccole disperde le virtù elasticizzanti e offre soltanto idratazione. Come aumentare la produzione di elastina? Acquistando un prodotto con elastina idrolizzata e collagene idrolizzato.

Integratori

Gli integratori con elastina hanno il merito di aumentare il ventaglio di aminoacidi a disposizione del corpo (valina, prolina, glicina e alanina) per attivare la produzione di questa proteina.

Solitamente l’elastina sotto forma di integratore promette di proteggere e favorire la produzione della proteina specialmente in caso di deficit degli aminoacidi costitutivi della glicina.

Effetti collaterali

L’uso di prodotti e integratori di elastina non riporta a particolari effetti collaterali o controindicazioni, soprattutto se vengono rispettate dosi e indicazioni d’uso.

Si può usare elastina in gravidanza? Sì, si possono usare i prodotti cosmetici in gravidanza, visto che i 9 mesi di gestazione mettono a dura prova l’elasticità della pelle, lasciando aperta la possibilità di rilassamento della pelle e smagliature. Per quanto riguarda gli integratori, invece, sarebbe meglio richiedere il parere medico.

Come scegliere prodotti e integratori a base di elastina

Non è facile sapersi orientare con la vasta gamma di prodotti e integratori a base di elastina, ma alcuni la valutazione di alcuni elementi potrebbe aiutare in fase di scelta.

Forma di commercializzazione – La scelta tra un prodotto cosmetico o un integratore a base di elastina dipende dalle esigenze individuali. Tuttavia occorre considerare i pro e i contro: creme (idratanti ma spesso untuose); lozioni (leggere e fresche ma efficaci solo superficialmente); capsule e compresse (dosaggi predefiniti e agiscono dall’interno ma possono causare allergie); fiale (alto dosaggio ma sgradevoli e costose).

– La scelta tra un prodotto cosmetico o un integratore a base di dipende dalle esigenze individuali. Tuttavia occorre considerare i pro e i contro: creme (idratanti ma spesso untuose); lozioni (leggere e fresche ma efficaci solo superficialmente); capsule e compresse (dosaggi predefiniti e agiscono dall’interno ma possono causare allergie); fiale (alto dosaggio ma sgradevoli e costose). Ingredienti extra – La maggior parte delle formule contiene ingredienti extra che vale la pena conoscere per evitare effetti sgradevoli. Un esempio? L a crema viso acido ialuronico, elastina e collagene . Tra i più usati ci sono il collagene (compatta la pelle ma potrebbe causare reazioni avverse); l’acido ialuronico (mantiene l’idratazione ma può portare a reazioni allergiche); la vitamina C (antiossidante e importante per la produzione di elastina e collagene ma poco avvezzo alle combinazioni con i medicinali); lo zinco (fondamentale per la produzione di elastina e collagene ma potrebbe portare a problemi gastrointestinale e interferire con alcuni farmaci).

La maggior parte delle formule contiene ingredienti extra che vale la pena conoscere per evitare effetti sgradevoli. Un esempio? L . Tra i più usati ci sono il collagene (compatta la pelle ma potrebbe causare reazioni avverse); l’acido ialuronico (mantiene l’idratazione ma può portare a reazioni allergiche); la vitamina C (antiossidante e importante per la produzione di ma poco avvezzo alle combinazioni con i medicinali); lo zinco (fondamentale per la produzione di ma potrebbe portare a problemi gastrointestinale e interferire con alcuni farmaci). Cruelty free – L’ elastina è presente negli alimenti di origine animale, ma chi segue una dieta cruelty free potrebbe optare per alternative vegane ricche di minerali, vitamine ed fitoestrogeni o elastina vegetale . Inoltre occorre fare attenzione a tutti quei prodotti con involucri a base di gelatina di origine animale.

– L’ è presente negli di origine animale, ma chi segue una dieta cruelty free potrebbe optare per alternative vegane ricche di minerali, vitamine ed fitoestrogeni o . Inoltre occorre fare attenzione a tutti quei prodotti con involucri a base di gelatina di origine animale. Sensibilità – Alcuni prodotti potrebbero contenere allergeni pericolosi per chi ha sensibilità e allergie accertate: glutine, lattosio, prodotti marini e così via. Occhio all’INCI, quindi.

– Alcuni prodotti potrebbero contenere allergeni pericolosi per chi ha sensibilità e allergie accertate: glutine, lattosio, prodotti marini e così via. Occhio all’INCI, quindi. Prezzo – Il prezzo di un prodotto o un integratore cambia in base alle caratteristiche e alla marca. L’acquisto online permette di accedere a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Migliori prodotti e integratori a base di elastina su Amazon

Quali sono i migliori prodotti e integratori a base di elastina? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma non bisognerebbe mai rinunciare alla qualità.

Dove si trova l’elastina sotto forma di prodotti e integratori? È possibile acquistare i prodotti e gli integratori a in farmacia, nei negozi specializzati e online.

Amazon offre i migliori prodotti e integratori a base di elastina sul mercato e sostiene una scelta consapevole grazie a informazioni, recensioni e prezzi vantaggiosi.

Per facilitarvi la ricerca dei migliori prodotti e integratori a base di elastina su Amazon abbiamo selezionato alcune delle proposte più apprezzate dai consumatori.

Collagene con elastina marina e acido ialuronico - Peptidi di collagene idrolizzato di tipo I, II e III - Puro - Senza additivi - Non aromatizzato - 450 g in polvere Una potente miscela da bere di peptidi di collagene idrolizzato, elastina idrolizzata e acido ialuronico: tre componenti attivi completamente naturali che lavorano insieme sinergicamente. 450 grammi di polvere per scatola, di cui 335 grammi di peptidi di collagene idrolizzato puro, 100 grammi d elastina idrolizzata pura e 15 grammi di acido ialuronico.

Il collagene è il componente principale dei tessuti connettivi ed è necessario al corpo per conferire struttura alla pelle e mantenerla elastica e idratata. È la proteina più abbondante nel corpo umano e si trova nelle ossa, nei muscoli, nella pelle e nei tendini. Questa formulazione supporta anche la salute delle articolazioni e aiuta a sostenere un sano tessuto connettivo nel corpo.

Senza aggiunta di dolcificanti o aromatizzanti: questa potente polvere, dal sapore neutro, può essere utilizzata per aumentare il contenuto di proteine in frullati, o semplicemente aggiunta a succhi di frutta, smoothie o cibi e bevande caldi, come caffè o zuppe.

Senza additivi: Alpha Foods Collagen è un prodotto essenziale e naturale, totalmente privo di additivi, leganti e agenti di rilascio, aromatizzanti e dolcificanti. È inoltre privo di zucchero, lattosio, glutine e OGM.

Ingredienti testati in laboratorio: ci riforniamo delle nostre materie prime direttamente dalla fonte e non dai distributori all'ingrosso. Conosciamo e controlliamo tutti i nostri agricoltori, coltivatori e partner. Il nostro collagene proviene da pascoli bovini della Germania settentrionale, l'elastina dal pesce red snapper (lutiano rosso) messicano e l'acido ialuronico dalla Germania meridionale.

Collagene con elastina marina e acido ialuronico - Peptidi di collagene idrolizzato di tipo I, II e III - Puro - Senza additivi - Aromatizzato al cioccolato - 450 g in polvere Una potente miscela da bere di peptidi di collagene idrolizzato, elastina idrolizzata e acido ialuronico: tre componenti attivi completamente naturali che lavorano insieme sinergicamente, arricchiti con cacao e un sapore naturalmente dolce, senza l'aggiunta di alcun tipo di dolcificante. 450 grammi di polvere per scatola, di cui 360 grammi di peptidi di puro collagene idrolizzato, 5 grammi di pura elastina idrolizzata e 4 grammi di acido ialuronico.

Il collagene è il componente principale dei tessuti connettivi ed è necessario al corpo per conferire struttura alla pelle e mantenerla elastica e idratata. È la proteina più abbondante nel corpo umano e si trova nelle ossa, nei muscoli, nella pelle e nei tendini. Questa formulazione supporta anche la salute delle articolazioni e aiuta a sostenere un sano tessuto connettivo nel corpo.

Senza aggiunta di additivi: Alpha Foods Collagen è un prodotto essenziale e naturale, totalmente privo di additivi, leganti e agenti di rilascio. È inoltre privo di zucchero, lattosio, glutine e OGM.

Ingredienti testati in laboratorio: ci riforniamo delle nostre materie prime direttamente dalla fonte e non dai distributori all'ingrosso. Conosciamo e controlliamo tutti i nostri agricoltori, coltivatori e partner. Il nostro collagene proviene da pascoli bovini della Germania settentrionale, l'elastina dal pesce red snapper (lutiano rosso) messicano e l'acido ialuronico dalla Germania meridionale.

I nostri prodotti sono sviluppati in California e interamente realizzati in Germania

Collagene verde - Collagene, elastina marina, acido ialuronico - Elisir di bellezza ricco di nutrienti con probiotici - gusto cocco - ananas 400 g in polvere Un elisir completo all-in-one con il comprovato e popolare complesso di polvere di collagene idrolizzato, peptidi di elastina e acido ialuronico per la pelle, capelli, unghie, cartilagine e tessuto connettivo.

Arricchito da clorofilla e succhi vegetali crudi ricchi di sostanze nutritive come pure da cure olistiche attraverso probiotici biodisponibili.

Con un sapore naturale, estivo e tropicale a base di cocco e ananas ("Piña Colada").

Senza glutine, senza contaminanti e senza colture geneticamente modificate. Completamente privo di agenti di rilascio, aromi artificiali e dolcificanti, coloranti, stabilizzatori, riempitivi e anche senza lattosio e senza conservanti.

Sviluppato in California e come tutti gli prodotti Alpha Foods realizzato nella nostra produzione tedesca in strutture all'avanguardia secondo i più alti standard di qualità certificati GMP, ISO e HACCP.

UB Gel Cosmetico Con Collagene Ed Elastina | Siero Concentrato | Mezzo Di Supporto Per Trattamenti Di Bellezza 250 mL Il gel ALTAMENTE CONCENTRATO a base di collagene ed elastina è specificamente progettato per l'uso domestico e professionale. Formulato per aiutare le pelli mature, opache e disidratate. Riduce visibilmente le linee di espressione e le rughe. RIEMPE E MIGLIORA IMMEDIATAMENTE LA PERDITA DI COMPATTEZZA con risultati sorprendenti

COLLAGENe ed ELASTINa sono potenti ingredienti in grado di supportare il processo di rinnovamento della pelle; L'ACIDO IALURONICO agisce da magnete per piccole gocce d'acqua che mantengono la pelle profondamente idratata per 24 ore; I GLICOSAMINOGLICANI IDROLIZZATI (prodotti naturalmente) si legano con le molecole d’acqua in modo efficiente e aumentano l'idratazione profonda, migliorando l'elasticità e la compattezza della pelle.

Utilizzalo da solo come SIERO DA GIORNO o come mezzo di supporto per un'ampia gamma di TRATTAMENTI DI BELLEZZA quali: Micro agugliatura, ionoforesi, micro-corrente, radiofrequenza, impacchi corporei, fototerapia, massaggio cavitazionale, trattamenti viso, massaggio viso e corpo, dopo esfoliazione a ultrasuoni per infusione

Consistenza LEGGERA, A BASE DI ACQUA che non macchia i vestiti. Viene rapidamente assorbito dalla pelle. Grandi dimensioni del flacone che dura più a lungo. Il tappo pull-push consente una facile applicazione e un dosaggio preciso

Contiene solo INGREDIENTI DI ALTA QUALITÀ, privo di parabeni, alcool e derivati artificiali. Non testato su animali

Offerta Germinal - Siero in Fiale per Viso con Collagene ed Elastina, Effetto Rassodante e Nutriente - Azione Profonda - 30 Fiale x 1ml Rinforza e preserva la fermezza e l'elasticità della pelle: stimola la sintesi di collagene ed elastina, e fornisce un quantitativo supplementare di tali proteine, che diminuiscono con l'etÃ

Con collagene, elastina ed estratto di Alga della Neve, principi attivi che forniscono compattezza, flessibilità ed elasticità alla pelle, con proprietà antiossidanti e antietà che proteggono il DNA

Formato fiala per conservare in modo migliore la soluzione e garantire la massima efficacia dei suoi principi attivi, grazie alla monodose concepita per un'unica applicazione dopo l'apertura

Laboratorio farmaceutico: Germinal è un marchio di alta cosmetica di Laboratorios Alter S.A., un laboratorio farmaceutico spagnolo che vanta più di 80 anni di esperienza nella cura della salute

Modo d'uso: versa il contenuto nella tua mano. Applicare su viso, collo e décolleté con leggeri movimenti. Aspetta che si assorba prima di applicare la tua crema o il fondotinta abituale

Face D Faced - Pure Lift, Siero Ad Attivi Puri Con Elastina E Collagene, color Giallo Paglierino, 30 ml Attivi puri concentrati di elastina e collagene attivati in sinergia per migliorare l'elasticità cutanea e rassodare i tratti dell’ovale, rimodellando i contorni del viso giorno dopo giorno

Per tutti i tipi di pelle, anche le più sensibili

Formulazione pura di alta qualità con elastina e collage

Senza parabeni, alcol, ftalati, solfati, siliconi, petrolati, coloranti e profumo

L'elastina aiuta il tessuto cutaneo a mantenere la sua forma. Il collagene marino nasconde le rughe e ne previene la formazione

Migliori Bookmakers AAMS