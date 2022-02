La dieta sbilanciata finisce per minare l’equilibrio psicofisico, spingendo verso la ricerca di aiuti specifici. Scopriamo la prolina, a cosa serve e quando fare affidamento su un integratore.

Un’alimentazione votata all’esclusione di alcuni alimenti (es. dieta low carb e dieta vegana) o incentrata su alcuni cibi specifici genera un deficit nutrizionale che compromette la bellezza e la salute.

Per evitare conseguenze e disturbi, quindi, occorre correggere la carenza nutrizionale calibrando l’alimentazione e/o assumendo un integratore.

Spesso chi segue una dieta vegana si ritrova a dover gestire la carenza di prolina, un aminoacido importante per la salute di pelle, annessi cutanei, articolazioni e denti.

Quando sussiste una situazione di deficit di questo tipo, infatti, il corpo inizia a invecchiare più velocemente del dovuto e non solo.

Cos’è la prolina?

La prolina (in inglese proline) è un aminoacido non essenziale capace di interagire con altri aminoacidi per creare proteine fondamentali per il corpo, prima tra tutte il collagene.

Il carattere “non essenziale” non definisce il ruolo di questo aminoacido, ma esprime l’incapacità dell’organismo di produrlo in quantità adeguate a soddisfare il fabbisogno giornaliero.

Potrebbe mai essere “non essenziale” un composto fondamentale per la produzione di una delle proteine più importante per la struttura dei tessuti connettivi?

Quello che succede è semplice: il corpo dà vita all’idrossilazione della prolina in presenza della vitamina C e sintetizza l’idrossiprolina, cioè la modificazione post-sintesi di questo aminoacido non essenziale.

Che cosa differenzia la prolina dagli altri amminoacidi? Come gli altri possiede un gruppo carbossilico e un gruppo amminico in α al carbonio carbossilico ma, diversamente da altri aminoacidi, esiste anche nella forma cis e sviluppa una funzione amminica secondaria.

Questa capacità della prolina è dovuta all’anello pirrolidinico laterale che, chiudendosi sull’atomo di azoto, non si dispone in una struttura secondaria ordinata e costruisce collegamenti all’interno di un polipeptide.

Prolina: Proprietà e benefici

Questo aminoacido non essenziale contribuisce alla produzione di collagene e all’espletamento di molte funzioni vitali del corpo. Ecco a cosa serve la prolina:

Produzione collagene – Questo aminoacido non essenziale partecipa alla sintesi di collagene, cioè la componente proteica che costituisce pelle, tessuti connettivi e articolazioni.

– Questo aminoacido non essenziale partecipa alla sintesi di collagene, cioè la componente proteica che costituisce pelle, tessuti connettivi e articolazioni. Elasticità pelle – La capacità di stimolare la produzione di collagene si traduce in elasticità e fermezza per la pelle e in attenuazione degli inestetismi.

– La capacità di stimolare la produzione di collagene si traduce in elasticità e fermezza per la pelle e in attenuazione degli inestetismi. Salute articolare – Il collagene è fondamentale per la salute delle articolazioni e per rallentare il decorso di problemi articolari.

– Il collagene è fondamentale per la salute delle articolazioni e per rallentare il decorso di problemi articolari. Funzione vasi sanguigni – L’aminoacido, contribuendo alla produzione di collagene, rinforza la struttura dei vasi sanguigni e sostiene il loro ruolo all’interno del sistema cardiovascolare.

– L’aminoacido, contribuendo alla produzione di collagene, rinforza la struttura dei vasi sanguigni e sostiene il loro ruolo all’interno del sistema cardiovascolare. Rinforzo delle difese immunitarie – Questo aminoacido svolge un’azione immunostimolante che aiuta il corpo a reagire meglio all’attacco di batteri, virus e agenti patogeni in generale.

Prolina come integratore

Cosa giustifica l’assunzione di L-prolina? Le proprietà dell’aminoacido sono dei toccasana per coloro che seguono una dieta vegetariana o vegana in quanto la loro scelta alimentare esclude parzialmente o totalmente le principali fonti di prolina (alimenti di origine animale).

Di fatto, essendo un aminoacido non essenziale, l’unico modo per disporre della quantità sufficiente alla produzione di collagene è il consumo di alimenti di origine animale. Dove si trova la prolina? Principalmente si trova nel pesce, nella carne, nelle uova, nel latte e nei latticini.

Tra l’altro chi segue la dieta vegetariana o vegana non fa affidamento su integratori a base di collagene idrolizzato ricavato da fonti animale (maiale, mucca o squalo).

Ovviamente non tutte le persone vegetariane e vegane hanno bisogno di assumere la prolina sotto forma di integratore, visto che una percentuale discreta di questo aminoacido si trova anche nei cibi con glutine di grano e il seitan.

Questi integratori possono essere assunti anche da chi desidera gestire alcuni inestetismi della pelle (es. pelle poco soda e rughe di espressione) o alcuni disturbi (es. problemi articolari). Sono perfetti anche per chi vuole rinforzare le unghie e i capelli.

Chi decide di assumere questo tipo di integratore può scegliere un prodotto a base di prolina (aminoacido in forma L-prolina che viene assimilata completamente dal corpo) o un integratore di prolina e altri ingredienti (es. lisina, glicina, vitamina C o calcio per potenziare l’effetto dell’aminoacido e agire su più fronti).

L-prolina: Effetti collaterali e controindicazioni

L’assunzione di un integratore di L-prolina non riserva effetti collaterali o controindicazioni particolari, specialmente se gestita nel modo giusto.

Le uniche reazioni avverse sono legate all’accumulo dell’aminoacido nel plasma dovuto a una malattia metabolica chiamata iperprolinemia (per fortuna piuttosto rara).

Non ci sono altri tipi di controindicazioni, fatta eccezione per l’iperprolinemia, ma sarebbe opportuno consultare il medico in caso di gravidanza, allattamento o problemi ai reni e al fegato.

Come scegliere un integratore di prolina

La varietà di integratori rende difficile scegliere il prodotto giusto in assenza di punti di riferimento. Ecco come fare:

Composizione – È possibile trovare integratori di sola prolina e prodotti che combinano l’aminoacido con altri principi attivi, ma occorre tenere a mente che i primi sono efficaci se abbinati ad altri integratori (es. lisina e vitamina C) mentre i secondi sono completi ed efficaci ma più costosi.

– È possibile trovare integratori di sola e prodotti che combinano l’aminoacido con altri principi attivi, ma occorre tenere a mente che i primi sono efficaci se abbinati ad altri integratori (es. lisina e vitamina C) mentre i secondi sono completi ed efficaci ma più costosi. Tipologia – In commercio è più facile trovare integratori di prolina in capsule e compresse mentre sono meno frequenti i prodotti in polvere. Oltre alla reperibilità, quindi, occorre valutare le abitudini personali.

– In commercio è più facile trovare integratori di in capsule e compresse mentre sono meno frequenti i prodotti in polvere. Oltre alla reperibilità, quindi, occorre valutare le abitudini personali. Filosofia vegana – Chi segue un’alimentazione cruelty free dovrebbe assicurarsi un integratore privo di ingredienti o componenti di origine animale, come per esempio l’involucro di gelatina animale.

– Chi segue un’alimentazione cruelty free dovrebbe assicurarsi un integratore privo di ingredienti o componenti di origine animale, come per esempio l’involucro di gelatina animale. Allergeni – L’uso di stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti potrebbe “contaminare” l’integratore con allergeni pericolosi per chi soffre di intolleranza al glutine o allergie a frutta secca, lattosio, uova e soia.

– L’uso di stabilimenti deputati alla produzione di altri prodotti potrebbe “contaminare” l’integratore con allergeni pericolosi per chi soffre di intolleranza al glutine o allergie a frutta secca, lattosio, uova e soia. Prezzo – Il prezzo degli integratori varia in base alle caratteristiche e alla marca, ma l’acquisto online offre l’accesso a un ottimo rapporto qualità/prezzo.

