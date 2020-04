Marco Simoncelli Day su Sky Sport MotoGP oggi 05/04/2020

Sky domenica 5 aprile celebra il pilota italiano venuto a mancare a Sepang il 23 ottobre 2011 con il “Marco Simoncelli Day” su Sky Sport MotoGP dedicando un intera giornata al pilota romagnolo.

Con il Motomondiale 2020 ancora bloccato ai box per l’emergenza Covid19 e la notizia proprio di 3 giorni fa del rinvio anche del GP di Francia a Le Mans che era in programma dal 15 al 17 maggio su Sky Sport MotoGP va in onda oggi un intera giornata in memoria di Marco Simoncelli.

Dalle 6:00 del mattino di domenica 5 aprile scatta la programmazione speciale dedicata al “Sic Day” che è stato campione del mondo classe 250 nel 2008 a 21 anni.

Marco Simoncelli pilota romagnolo originario di Cattolica ha esordito nel Motomondiale a 15 anni nel 2002 in classe 125.

Marco Simoncelli nove anni fa di questi periodo era in giro per i circuiti del motomondiale con la sua Honda MotoGP a subire accuse, a dare sportellate, a cercare di imparare a vincere anche nella classe regina. Poi il 23 ottobre del 2011 per lui tutto si è fermato con quel terribile incidente in Malesia sul circuito di Sepang.

E’ stato alla guida di due scuderie italiane prima Aprilia e poi Gilera ed in seguito è passato alla Honda MotoGP.

Simoncelli ha disputato un totale di 151 gare nel motomondiale ed ha ottenuto 14 vittorie, 31 podi e 15 pole position per un totale di 1255 punti.

Simoncelli è passato nella classe 250 nel 2006 alla guida della Gilera RSV 250 con la quale ha vinto il mondiale nel 2008.

Nel 2010 passa alla classe MotoGP con la Honda RC212V del Team Gresini e gareggia in squadra con Marco Melandri.

Il “Sic” chiude la sua prima stagione in MotoGP con un 4° posto come miglior risultato e all’8° posto iridato con 125 punti.

Anche nel 2011 resta nel Team Gresini però ha la fornitura di una Honda ufficiale del Team HRC.

Riesce ad ottenere in apertura di stagione due 5° posti in Qatar e Francia e due pole position in Catalogna e Olanda. Il suo primo podio arriva nel GP di Repubblica Ceca dove arriv 3° ed il 16 ottobre ottiene il 2° posto in Australia in quello che è rimasto il suo miglior risultato in carriera in MotoGP.

Simoncelli il 23 ottobre 2011 durante il Gran Premio di Malesia rimane vittima di un incidente mortale.

Nel secondo giro di gara alla curva numero 11 il Sic ha perso il controllo della sua Honda e nel tentativo di restare in sella ha sterzato verso destra andando a sbattere e venendo investito dai piloti che lo seguivano e non sono riuscito ad evitarlo Colin Edwards e Valentino Rossi.

Per Marco Simoncelli il sogno finisce quel 23 ottobre del 2011 al secondo giro del Gran Premio della Malesia a Sepang, sul circuito che si chiama SIC, Sepang International Circuit, quello dove ha vinto il suo titolo mondiale con la Gilera 250, quello dove per la prima volta è stato il più veloce nella MotoGP nei test invernali. Quello dove Marco, almeno il pilota, si è fermato.

Programma “Simoncelli Day” Sky Sport MotoGP Domenica 5 aprile 2020:

06:00 Classe 125 – GP Spagna 2005

07:00 Classe 250 – GP Italia 2008

08:00 La Regola di Marco Extra Edition

08:30 Nel segno del Sic

09:00 Classe 250 – GP Australia 2008

09:50 La Regola di Marco

11:20 Classe 250 – GP Valencia 2008

12:15 La Regola di Marco Extra Edition

12:45 Classe 250 – GP Germania 2009

13:30 Classe MotoGP – GP Australia 2011

14:25 La Regola di Marco

15:55 Classe 125 – GP Spagna 2005

16:55 La Regola di Marco Extra Edition

17:25 Classe 250 – GP Italia 2008

18:25 Classe 250 – GP Australia 2008

19:15 Classe 250 – La Regola di Marco

20:45 La Regola di Marco Extra Edition

21:15 Classe 250 – GP Valencia 2008

22:10 Classe 250 – GP Germania 2009

22:55 Nel Segno del Sic

23:25 Classe MotoGP – GP Australia 2011

00:20 La Regola di Marco

01:50 Classe 250 – GP Italia 2008

02:50 Classe 250 – GP Australia 2008

03:40 Classe 250 – GP Valencia 2008

04:35 La Regola di Marco Extra Edition

05:05 Classe 250 – GP Germania 2009

