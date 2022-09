Alcuni frutti provenienti da terre lontane possono aiutare a mantenerci sani e in forma: è il caso del lucuma. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

Lo studio di metodi naturali radicati nelle tradizioni di popolazioni lontane ha permesso di scoprire aiuti alternativi per una o più problemi di lieve entità. È il caso del lucuma frutto.

Questo frutto tropicale è diventato protagonista di alcuni degli integratori più apprezzati dei tempi moderni.

Lucuma: cos’è e a cosa serve?

Prima di scoprire a cosa serve è bene fare un passo indietro e fare tesoro di alcune informazioni generali davvero interessanti.

Si tratta di un frutto dell’omonima pianta (Pouteria lucuma) originaria del Sud America: il lucuma viene messo a coltivazione in Equador, Perù e Cile.

A prima vista assomiglia molto alla papaya con la sua forma tondeggiante, la sua buccia verde sottile che tende al marrone quando matura, la sua polpa gialla soda e farinosa e i suoi semi marroni e lisci.

Che sapore ha la lucuma? Ha un sapore dolce e intenso, per qualcuno tendente alla zucca mentre per qualcun altro a metà strada tra l’albicocca e il mango.

Essendo particolarmente ricco di amido, però, questo frutto viene consumato prevalentemente per la creazione di una polvere che viene usata come farina per preparazioni dolci.

Il frutto lucuma è molto diverso dal canistel, cioè il frutto della Pouteria campechiana che invece è molto simile alla patata dolce o batata.

Lucuma: Proprietà e benefici

“Oro degli Incas”: è così che viene definito il frutto tropicale per via delle proprietà legate al contenuto di vitamine, minerali fibre e carboidrati e degli effetti benefici sul corpo. A cosa serve?

Radicali liberi – La presenza di composti antiossidanti (vitamine e minerali) combatte l’azione dei radicali liberi e rallenta i danni cellulari.

– La presenza di composti antiossidanti (vitamine e minerali) combatte l’azione dei radicali liberi e rallenta i danni cellulari. Colesterolo – Il contenuto di niacina tiene sotto controllo il colesterolo “cattivo”, scongiurando l’insorgenza di malattie cardiovascolari.

– Il contenuto di niacina tiene sotto controllo il colesterolo “cattivo”, scongiurando l’insorgenza di malattie cardiovascolari. Infiammazioni – I composti dalle proprietà antinfiammatorie promettono di aiutare a sfiammare l’infiammazione e a lenire i sintomi da essa provocati.

– I composti dalle proprietà antinfiammatorie promettono di aiutare a sfiammare l’infiammazione e a lenire i sintomi da essa provocati. Mancanza energia – Il pool di vitamine e minerali si rivela un ottimo energizzante e ricostituente da usare nei periodi in cui si è stanchi o in convalescenza.

– Il pool di vitamine e minerali si rivela un ottimo energizzante e ricostituente da usare nei periodi in cui si è stanchi o in convalescenza. Glicemia – Questo frutto vanta un basso indice glicemico e promette di tenere sotto controllo i livelli di zucchero. È un toccasana per i diabetici.

Lucuma: frutto, polvere e olio

Il frutto tropicale difficile da trovare sui banchi di frutta e verdura o nei reparti dei supermercati forniti. Per questo è possibile sfruttare le sue proprietà viene venduta per lo più in polvere.

Come si usa la polvere di lucuma? Può essere usata come se fosse una farina per preparare dolci e creme oppure come se fosse un dolcificante per dolcificare le bevande preferite (es. latte, tè, caffè, frullati).

La polvere di lucuma ha un sapore simile a quello del frutto, cioè dolce e tendente al gusto di vaniglia; il che rende squisita qualsiasi preparazione.

Per completezza, diciamo che esiste anche l’olio ricavato dal frutto tropicale o dai suoi semi e viene usato solitamente come rigenerante della pelle.

Lucuma: Controindicazioni

L’uso di questo tipo di prodotti non comporta effetti collaterali o controindicazioni, specie se non scivola nell’eccesso. In caso di consumo eccessivo, infatti, potrebbe causare problemi.

È sempre meglio chiedere il parere medico in caso di assunzione durante la gravidanza o l’allattamento. Vale lo stesso per i diabetici.

Come trovare scegliere l’integratore migliore

Non tutti i prodotti sono uguali per caratteristiche e prezzi: come scegliere quello giusto? È sufficiente valutare alcuni aspetti in base alle esigenze personali. Ecco da dove partire:

Tipologia – Da noi, il frutto non è reperibile e quindi si trova sotto forma di polvere e olio, ma la scelta dipende dalle esigenze personali e dagli obiettivi.

– Da noi, il frutto non è reperibile e quindi si trova sotto forma di polvere e olio, ma la scelta dipende dalle esigenze personali e dagli obiettivi. Cruelty free – I prodotti sono adatti per chi segue la filosofia vegana, ma sarebbe meglio strizzare l’occhio a prodotti di qualità (preferibilmente di varietà organica). Meglio preferire la BIO lucuma .

– I prodotti sono adatti per chi segue la filosofia vegana, ma sarebbe meglio strizzare l’occhio a prodotti di qualità (preferibilmente di varietà organica). Meglio preferire la . Allergeni – La produzione di questi prodotti in stabilimenti deputati ad altri tipi di lavorazioni potrebbe comportare la contaminazione di allergeni (es. soia, glutine e lattosio). Occhio all’INCI.

– La produzione di questi prodotti in stabilimenti deputati ad altri tipi di lavorazioni potrebbe comportare la contaminazione di allergeni (es. soia, glutine e lattosio). Occhio all’INCI. Prezzo – Il prezzo dipende dalle caratteristiche e dalla marca, ma si rivela sempre accessibile quando si parla di acquisto online.

Migliori integratori di lucuma su Amazon

Qual è il miglior prodotto? Semplicemente quello che risponde meglio alle esigenze personali sia per caratteristiche che per budget.

Ad ogni modo è possibile comprare la polver o l’olio nei negozi etnici più forniti oppure online presso e-commerce affidabili.

Amazon offre alcuni dei prodotti a base di lucuma migliori sul mercato e aiuta a trovare quello giusto attraverso informazioni extra, recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi a trovare il miglior prodotto a base di lucuma su Amazon abbiamo selezionato alcune delle proposte più apprezzate dai consumatori.

