Liga: pronostici e quote 28° giornata

Dopo la Bundesliga, ecco che anche la Liga spagnola è pronta a tornare in campo: si ricomincia domani con il derby andaluso tra Siviglia e Betis.

La Liga torna in campo. Dopo la Bundesliga tedesca, anche il massimo campionato spagnolo di calcio riapre i battenti. Si riparte dalla 28° giornata che si aprirà con il derby di Siviglia tra Siviglia e Betis. Il Barcellona capolista ospiterà invece un Maiorca in piena zona retrocessione. Sfida, sulla carta facile, anche per il Real Madrid che, alle 19:30 di domenica, ospiterà al Santiago Bernabeu, il non tranquillissimo Eibar. Ma vediamo nel dettaglio i pronostici e le quote della 28° giornata di campionato in Liga.

Liga, 28° giornata: si comincia domani con Siviglia-Betis. Venerdì Granada-Getafe e Valencia-Levante

Come detto la 28° giornata di campionato in Spagna si aprirà con l’accesissimo derby andaluso tra il Siviglia e il Betis. Si giocherà al Ramon Sánchez-Pizjuán dove i padroni di casa, terzi in classifica partono favoriti con il loro 1 quotato 1.95. 3.80 la quota associata invece al segno 2 con un pareggio dato a 3.60

Siviglia – Betis Siviglia (SNAI)

Segno 1: 1.95

Segno 2: 3.80

Segno X: 3.60

Nella giornata di venerdì tonerà in campo anche il sorprendente Getafe, quinto in classifica, che andrà a far visita all’altra sorpresa del campionato, il Granada. Gli ospiti partono leggermente favoriti con un segno 2 quotato 2.45 rispetto ai 3.30 associati alla vittoria dei padroni di casa. Segno X fissato fissato invece a 2.90.

Granada – Getafe (SNAI)

Segno 1: 3.30

Segno 2: 2.45

Segno X: 2.90

L’altro match che andrà in scena venerdì è quello tra il Valencia, settimo in classifica e il tranquillo Levante a cui non farebbe male qualche punto in più per allontanarsi ancora dalla zona calda. Ovviamente i pipistrelli partono favoriti in un match che vede il segno 1 quotato 1.73 rispetto ai 4.25 associati al segno 2. Pareggio fissato a 4.00.

Valencia – Levante (SNAI)

Segno 1: 1.73

Segno 2: 4.25

Segno X: 4.00

Riparte la Liga: si ricomincia con il Derby di Siviglia.

Le gare del sabato: il Barcellona ospite del Maiorca, sfida salvezza tra Leganes e Valladolid

Nella giornata di sabato torna in campo anche la capolista Barcellona che andrà a far visita al Maiorca, terzultimo in graduatoria. Ovviamente i favori del pronostico pendono tutti a favore dei blaugrana la cui vittoria è quotata appena 1.28 rispetto ai 9.50 associati al successo dei maiorchini. Pareggio dato a 6.00.

Maiorca – Barcellona (SNAI)

Segno 1: 9.50

Segno 2: 1.28

Segno X: 6.00

Leganes-Valladolid è sfida che nessuna delle due può sbagliare. Ad entrambe serve infatti una vittoria per alimentare le rispettive speranze di salvezza. I padroni di casa partono leggermente favoriti con un segno 1 quotato 2.45. 3.40 la quota associata invece al segno 2 con il segno X dato a 2.95.

Leganes – Valladolid (SNAI)

Segno 1: 2.45

Segno 2: 3.40

Segno X: 2.95

Il Celta Vigo, con appena un punto di vantaggio sulla zona retrocessione, ospita il Villareal in piena lotta per un posto in Europa. Sfida, sulla carta equilibrata, con vittoria dei padroni di casa data a 2.60 e successo ospite quotato 2.70. Pareggio dato invece a 3.35.

Celta Vigo – Villareal (SNAI)

Segno 1: 2.60

Segno 2: 2.70

Segno X: 3.35

Chiude la giornata di sabato 13, il match tra l’ultima della classe, l’Espanyol e il tranquillo Alaves. I padroni di casa partono nettamente favoriti sugli ospiti. Segno 1 dato infatti a 2.10 con il segno 2 quotato invece 3.85. Pareggio fissato a 3.20.

Espanyol – Alaves (SNAI)

Segno 1: 2.10

Segno 2: 3.85

Segno X: 3.20

Liga, 28° giornata: Real Madrid in casa con l’Eibar, derby “Atletico” tra Colchoneros e Bilbao, chiude il quadro Sociedad-Osasuna

Il Real Madrid, secondo in classifica a -2 dal Barcellona, ospita, tra le mura amiche del Santiago Bernabeu, la sedicesima della classifica, Eibar. Sfida, sulla carta, senza storia con i blancos che partono favoriti con un segno 1 dato appena a 1.25 rispetto ai 12.00 associati al segno 2. Pareggio fissato invece a 6.25.

Real Madrid – Eibar (SNAI)

Segno 1: 1.25

Segno 2: 12.00

Segno X: 6.25

Atletico Bilbao-Atletico Madrid è sfida sicuramente da seguire tra due dei team più blasonati del paese. Si gioca al San Mamés con i padroni di casa che partono leggermente sfavoriti rispetto agli ospiti. La vittoria del baschi è infatti data a 3.65, mentre quella dei Colchoneros a 2.30. Segno X fissato invece a 2.90.

Atletico Bilbao – Atletico Madrid (SNAI)

Segno 1: 3.65

Segno 2: 2.30

Segno X: 2.90

La 28° giornata di campionato in Liga si concluderà quindi domenica sera con il match tra Real Sociedad e Osasuna. I padroni di casa, in piena battaglia per un posto in Champions League, ospitano l’Osasuna, tranquillissimo a centro classifica. I pronostici vedono favoriti i padroni di casa il cui successo è quotato 1.70 rispetto ai 4.75 associati al segno 2. Pareggio fissato a 3.85.

Real Sociedad – Osasuna (SNAI)

Segno 1: 1.70

Segno 2: 4.75

Segno X: 3.85

