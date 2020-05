Ufficiale: ripresa Bundesliga il 16 maggio

La Bundesliga è il primo grande campionato al mondo a ripartire, dopo l’emergenza Coronavirus. C’è l’ok di Angela Merkel e la comunicazione ufficiale della Lega. La data è fissata: 16 maggio. Si riparte dalla 26esima giornata, con il Bayern Monaco a guidare la classifica

Il calcio si sta prendendo per una svolta, dopo diverse settimane di stop per via dell’emergenza Coronavirus. Diversi Paesi si stanno organizzando per la ripartenza dei campionati, che rappresenta oggi il tema più caldo per le società di calcio. Sono molte le novità che arrivano ogni giorno su questo aspetto, ma ancora non si è trovata una linea comune definitiva.

Dalla Germania, però, arriva una notizia molto importante. La Bundesliga è pronta a ripartire e lo farà ufficialmente dal 16 maggio. E’ arrivato l’ok definitivo della Cancelliera Angela Merkel, che aveva concesso di riprendere il torneo rigorosamente a porte chiuse. A comunicarlo ai club ci ha pensato la Lega tedesca, specificando che anche la coppa di Germania verrà portata a termine.

Nella giornata odierna ci sarà un’assemblea di Lega, in cui verranno definiti ulteriormente i dettagli della ripartenza in questa famosa “fase 2”. Il tutto, ovviamente, è fortemente regolato da normative sanitarie rigide, che devono tener conto dello stato di contagio del Covid-19. “Se il contagio risale, si torna alle restrizioni”, ha dichiarato la Merkel, riferendosi non solo al calcio ma più in generale a tutti gli abitanti del Paese.

Si riparte così con la 26esima giornata, che era stata bloccata lo scorso 13 marzo. A guidare la classifica c’è il Bayern Monaco con 55 punti, seguito dal Borussia Dortmund con 51, Rb Lipsia 50 e Borussia Moenchengladbach 49. La Bundesliga sarà il primo grande campionato del mondo a ripartire, fissando ufficialmente una data, cioè il 16 maggio.

Va sottolineato che le squadre si allenavano già da diversi giorni in gruppi e ora lo faranno tutti insieme. I casi totali di positività al virus sono stati solamente 10, fra giocatori e staff della prima e seconda divisione tedesca.

