Liga 2020-2021, risultati 16° giornata: pareggiano Barcellona e Real Madrid, vince l’Atletico

Ecco tutti i risultati con i marcatori della 16° giornata di Liga: la classifica e i marcatori aggiornate

Sedicesima giornata di Liga che vede ancora l’Atletico Madrid in testa alla classifica, i BiancoRossi superano in casa il Getafe per 1 a 0 con una rete di Suarez al 20esimo del primo tempo; il Real Madrid invece pareggia 1 a 1 in casa dell’Elche e scende in seconda posizione.

Pareggio 1 a 1 anche per il Barcellona, i BlauGrana non riescono a superare in casa l’Eibar e ora il distacco dalla vetta sale a dieci punti; vittoria 2 a 0 per il Siviglia sul Villareal, una rete per tempo e gli uomini di Lopetegui agganciano proprio il Villareal al quarto posto. Bella vittoria del Levante sul Real Betis, 4 a 3 alla fine delle ostilità; sconfitta per il Valencia che viene battuto dal Granada per 2 a 1, il goal partita arriva a pochi minuti dal termine grazie a Molina.

Vittoria 2 a 1 anche per il Celta Vigo che di misura supera l’Huesca, Nolito e Aspas per i padroni di casa e Seoane mette a segno la rete della bandiera per il 2 a 1 finale; vittoria in trasferta per la Real Sociedad in casa dell’Athletic di Bilbao, basta un goal di Portu al quinto del primo tempo agli ospiti per portare a casa i tre punti. Nel posticipo Osasuna e Alaves pareggiano 1 a 1, le reti arrivano entrambe nella ripresa, apre le marcature Torres a l 67esimo per i padroni di casa, dieci minuti più tardi Perez pareggia dal dischetto per gli ospiti.

Ecco tutti i risultati e le classifiche aggiornate:

Siviglia – Villarreal 2 – 0

Barcellona – Eibar 1 – 1

Cadice – Real Valladolid 0 – 0

Levante – Real Betis 4 – 3

Granada – Valencia 2 – 1

Atlético Madrid – Getafe 1 – 0

Celta Vigo – Huesca 2 – 1

Elche – Real Madrid 1 – 1

Athletic Bilbao – Real Sociedad 0 – 1

Osasuna – Alavés 1 – 1

CLASSIFICA LIGA

Atlético Madrid 35

Real Madrid 33

Real Sociedad 29

Siviglia 26

Villarreal 26

Barcellona 25

Granada 24

Celta Vigo 23

Cadice 19

Real Betis 19

Levante 18

Athletic Bilbao 18

Alavés 18

Getafe 17

Elche 16

Eibar 16

Valencia 15

Real Valladolid 15

Osasuna 13

Huesca 12

