Lazio-Atalanta Diretta TV-Streaming e Probabili formazioni 30-9-2020

Torna domani in campo la Serie A con i recuperi della 1^ giornata di campionato. Alle 18:00 Benevento-Inter e Udinese-Spezia. Alle 20:45 Lazio-Atalanta.

Messe in archivio le belle vittorie ottenute rispettivamente contro Cagliari e Torino, Lazio e Atalanta si apprestano a scendere in campo nel recupero della prima giornata di campionato andata in scena lo scorso 20 settembre. Sfida interessante tra due delle squadre che più hanno sorpreso lo scorso anno. Vediamo quindi come arrivano Gasperini e Inzaghi alla sfida che si giocherà domani sera allo Stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio fissato alle 20:45.

Le ultime sulle formazioni di Lazio e Atalanta

Per quanto riguarda le formazioni, Simone Inzaghi dovrebbe schierare i suoi con il classico 3-5-2 i cui interpreti dovrebbero essere i seguenti: Strakosha in porta. Davanti a lui, Patric, Acerbi e Radu. A centrocampo spazio a Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto e Marusic. In attacco il duo formato da Immobile e Correa.

Gian Piero Gaasperini dovrebbe invece optare per il suo consueto 3-4-2-1.Sportiello quindi in porta con, a fargli da scudo, Toloi, Palomino e Djimsiti. Centrocampo a quattro con Hateboer, De Roon, Freuler e Gosens. Sulla trequarti Malinovskiy e Gomez a fare da supporto all’unica punta, Zapata.

Lazio-Atalanta, recupero 1^ giornata di Serie A.

Probabili formazioni Lazio-Atalanta

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Correa.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Malinovskiy, Gomez; D. Zapata.

Come vedere Lazio-Atalanta in diretta Tv e streaming

Lazio-Atalanta sarà visibile esclusivamente sulla piattaforma satellitare Sky ai canali Sky Sport Serie A e Sky Sport 251. Via streaming invece, il match tra biancocelesti e nerazzurri sarà visibile mediante l’apposito servizio offerto da Sky Go.

Dove ascoltare la radiocronaca di Lazio-Atalanta

La radiocronaca di Lazio-Atalanta sarà disponibile, a partire dalle 20:45, sulle frequenze di Rai Radio Uno.

Precedenti e statistiche

I precedenti tra Lazio e Atalanta sono complessivamente 104 con un bilancio che sorride ai nerazzurri che guidano la contesa con 35 vittorie a fronte delle 29 biancocelesti. 40 i pareggi. Se invece consideriamo solo le partite giocate all’Olimpico notiamo che i capitolini hanno un vantaggio di tre vittorie sui bergamaschi: 21 a 13 con 18 pareggi complessivi. Nelle ultime 4 partite giocate a Roma, l’Atalanta ha sempre segnato, ottenendo una vittoria, due pareggi e una sconfitta. La Lazio non batte la Dea dal 2-1 del 15 gennaio 2017. Dopo quel successo infatti, sono giunti 3 pareggi e 3 sconfitte.

