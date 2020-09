Video Gol Highlights Cagliari-Lazio 0-2: sintesi 26-9-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Cagliari-Lazio 0-2, 2° Giornata Serie A: segna Marusic, palo di Correa, raddoppia Immobile

Esordio da incorniciare per la Lazio, che vince contro il Cagliari allo Stadio Sardegna Arena di Cagliari nell’anticipo del sabato della seconda giornata di Serie A.

Prima partita di campionato, prima vittoria per i biancocelesti, che ricominciano da dove avevao interrotto, così come il capocannoniere della scorsa stagione, ma con qualche problema di troppo in difesa.

Infatti, i sardi possono recriminare per i clamorosi errori sotto porta in una prestazione abbastanza soddisfacente, nonostante un primo tempo davvero molto difficile.

Cagliari-Lazio

La sintesi di Cagliari-Lazio 0-2, 2° Giornata Serie A

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti partono molto meglio, ma i padroni di casa riescono a trovare le giuste distanze con il passare dei minuti.

Eppure, alla prima e vera azione offensiva, al 4′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con una bella azione personale di Marusic.

Momento di crisi per i padroni di casa, che accusano il colpo e vanno in completa balia degli ospiti, che prendono in mano il pallino del gioco rendendosi pericolosi con Milinkovic-Savic e Immobile.

E’ Rog a risvegliare i propri compagni, impegnando Strakosha da buona posizione. Così, i padroni di casa alzano il baricentro e si fanno vedere dalle parti della difesa avversaria, che soffre sulla conclusione di Joao Pedro.

Nel finale sale in cattedra Cragno, che alza la saracinesca risultando assolutamente decisivo più volte su Immobile, mentre il palo ferma Correa.

Anche il secondo tempo è molto divertente, caratterizzato dalla reattività dei padroni di casa, anche perché gli ospiti si abbassano troppo, non lesinando però a ripartire in contropiede.

Comincia la festa degli errori sotto porta da parte dei padroni di casa: prima Simeone spara in curva sulla respinta di Strakosha alla conclusione di Joao Pedro; poi Walukiewicz non riesce a trovare la porta tutto solo sugli sviluppi di un calcio piazzato.

Gli ospiti sono molto pericolosi in contropiede, prima impegnando Cragno con un destro a giro di Milinkovic-Savic, poi raddoppiando al 74′ minuto con Immobile, su assist di Marusic.

Il secondo gol taglia le gambe agli ospiti, che non riescono a reagire in un finale caratterizzato dall’ottima gestione degli ospiti.

Video Gol Highlights di Cagliari-Lazio 0-2, 2° Giornata Serie A

Il tabellino di Cagliari-Lazio 0-2, 2° Giornata Serie A

Cagliari-Lazio 0-2

Cagliari (4-3-3): Cragno; Faragò (34′ st Zappa), Walukiewicz, Klavan, Lykogiannis (43′ st Tripaldelli); Nandez, Marin (25′ st Caligara), Rog; Sottil (34′ st Pavoletti), Simeone (35′ st Despodov), Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Vicario, Godin, Pinna, Carboni, Pajac, Pisacane, Oliva, Ladinetti. All.: Di Francesco.

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic (26′ st Akpa Akpro), Lucas Leiva (18′ st Escalante), Luis Alberto, Marusic; Correa (26′ st Caicedo), Immobile. A disposizione: Reina, Alia, Armini, D. Anderson, Kiyine, Cataldi, Escalante, Parolo, Adekanye. All.: S.Inzaghi.

Arbitro: Massa

Ammoniti: Marin (C), Lucas Leiva (L)

Marcatori: 4′ Lazzari, 29′ st Immobile

