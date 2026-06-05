Lavezzi incorona Allegri: il Napoli riparte da Max per restare in alto e provare a fare ancora meglio

Ezequiel Lavezzi torna a parlare di Napoli e lo fa con parole che pesano, perché arrivano da uno degli ex azzurri più amati dell’era moderna. Il Pocho, simbolo di una squadra che aveva riacceso l’entusiasmo prima del ciclo vincente più recente, ha promosso la scelta di puntare su Massimiliano Allegri per il dopo Antonio Conte, indicando il tecnico livornese come un allenatore capace di portare il club ancora più in alto.

Il tema è forte, perché il Napoli non sta semplicemente cambiando allenatore. Sta entrando in una nuova fase dopo due anni intensi con Conte, chiusi con uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e un secondo posto in Serie A che ha garantito il ritorno in Champions League. L’addio dell’ex ct ha aperto un passaggio delicato, ma anche una grande opportunità: confermare il Napoli tra le potenze del calcio italiano senza disperdere quanto costruito negli ultimi anni.

Secondo le ricostruzioni più recenti, Allegri è destinato a raccogliere l’eredità di Conte con un accordo biennale, dopo la separazione dal Milan e dopo la decisione del Napoli di aprire un nuovo capitolo tecnico.

Lavezzi vede in Allegri l’uomo giusto per dare continuità al Napoli

Le parole di Lavezzi non sono un semplice attestato di stima. L’ex attaccante argentino conosce bene la piazza, il peso emotivo del Maradona, la fame della tifoseria e la difficoltà di lavorare in un ambiente che vive il calcio con intensità totale. Proprio per questo, il suo appoggio ad Allegri assume un valore particolare: non parla un osservatore esterno, ma un ex protagonista che ha vissuto Napoli dall’interno.

Il concetto è chiaro: Allegri ha esperienza, personalità e conoscenza del calcio italiano per gestire una squadra già competitiva. Il Napoli non ha bisogno di essere rifondato da zero, ma di essere guidato con lucidità in una fase in cui la pressione sarà altissima. Dopo uno Scudetto recente e un secondo posto, l’obiettivo non può essere soltanto “ripartire”, ma restare stabilmente nelle zone alte e provare a migliorare anche il rendimento europeo.

Per Lavezzi, il nuovo allenatore può dare qualcosa in più proprio perché arriva con un bagaglio pesante di vittorie, gestione dei campioni e abitudine alle grandi responsabilità. Allegri non è un tecnico da progetto romantico o da laboratorio tattico, ma un allenatore abituato a ragionare sui risultati, sugli equilibri e sulla capacità di arrivare in fondo alle stagioni.

Il dopo Conte è una sfida di mentalità prima ancora che di tattica

L’eredità lasciata da Conte è importante. Il tecnico salentino aveva riportato il Napoli al titolo nella stagione precedente e ha chiuso il suo percorso con il secondo posto, prima della conferma ufficiale dell’addio da parte del club. La separazione è arrivata dopo una stagione segnata anche da tensioni interne e da un confronto pubblico con Aurelio De Laurentiis sulla lettura dell’annata, tra infortuni, ambizioni e responsabilità.

Qui nasce la vera difficoltà per Allegri. Non dovrà soltanto scegliere un modulo, decidere chi gioca o impostare il mercato. Dovrà entrare in uno spogliatoio che ha già vinto, che ha già vissuto una gestione ad alta intensità e che ora dovrà accettare una guida diversa. Conte costruisce spesso squadre feroci, aggressive, emotivamente cariche. Allegri tende invece a lavorare su controllo, lettura dei momenti, gestione delle energie e pragmatismo.

Questo cambio può essere utile, ma andrà assorbito. Il Napoli dovrà imparare a vincere anche in modo diverso, magari con meno furia e più gestione, con meno pressione costante e più capacità di colpire nei momenti decisivi. È una trasformazione sottile, ma potenzialmente decisiva.

Il Napoli di Allegri può diventare più maturo in Champions League

Il punto che può interessare di più i tifosi è l’Europa. Il Napoli ha ritrovato stabilità ad alti livelli in Serie A, ma per crescere davvero deve diventare una squadra più affidabile anche nelle grandi notti internazionali. In questo senso, Allegri porta una caratteristica precisa: sa preparare partite pesanti, sa abbassare i ritmi quando serve e sa costruire squadre difficili da battere.

Non sempre il suo calcio è spettacolare, e questo sarà probabilmente uno dei temi più discussi dai tifosi. Napoli è una piazza che ama la bellezza, l’attacco, il talento e il coraggio. Allegri, invece, viene spesso associato a una visione più pratica. Ma proprio questa differenza potrebbe diventare un vantaggio se il tecnico riuscirà a non spegnere la qualità offensiva della rosa e a darle, al contrario, più ordine nei momenti complicati.

Il Napoli ha bisogno di una squadra capace di reggere tre competizioni, gestire la Champions, non perdere punti banali in campionato e restare mentalmente dentro ogni gara. La sfida sarà trovare equilibrio tra l’identità brillante che la piazza pretende e il realismo competitivo che Allegri ha sempre portato nelle sue squadre.

Il vecchio episodio con Lavezzi ora diventa quasi un simbolo

C’è anche un dettaglio curioso che rende questa storia ancora più particolare. Lavezzi e Allegri si erano incrociati in passato in un episodio rimasto nella memoria dei tifosi: la famosa pallonata del Pocho al tecnico, allora sulla panchina del Cagliari, durante un Cagliari Napoli del 2009. Un momento acceso, diventato negli anni quasi una scena da archivio sentimentale della Serie A.

Oggi il tono è completamente diverso. L’ex idolo azzurro non guarda più ad Allegri come a un avversario da sfidare, ma come all’uomo che può guidare il Napoli nel prossimo ciclo. È un ribaltamento narrativo perfetto per il calcio: ciò che un tempo era tensione di campo diventa ora fiducia, riconoscimento e aspettativa.

Per i tifosi, il messaggio di Lavezzi può avere un effetto importante. Il Pocho resta una figura amatissima, legata a un Napoli passionale, istintivo, capace di far innamorare prima ancora di vincere. Sentirlo promuovere Allegri significa collegare due epoche molto diverse: quella della rinascita emotiva e quella della maturità competitiva.

De Laurentiis sceglie l’esperienza per non disperdere il ciclo vincente

La scelta di Allegri racconta anche la direzione presa da De Laurentiis. Dopo Conte, il Napoli non ha scelto una scommessa pura, ma un allenatore già abituato a vincere e a gestire club con grandi pressioni. È una decisione conservativa solo in apparenza, perché il vero rischio, dopo un ciclo così intenso, sarebbe stato affidarsi a un profilo incapace di reggere subito aspettative altissime.

Il Napoli non parte da zero. Ha una rosa forte, una base competitiva, giocatori che hanno conosciuto il vertice e una tifoseria che non accetterà un ridimensionamento. Allegri dovrà dimostrare di non essere soltanto un gestore esperto, ma anche un tecnico capace di adattarsi a una piazza diversa da Juventus e Milan, meno fredda, meno istituzionale, molto più emotiva.

La benedizione di Lavezzi non garantisce successi, ma fotografa bene il clima: Napoli vuole restare grande, e per farlo ha scelto un allenatore che conosce il peso delle grandi squadre. Ora la differenza la faranno il mercato, la gestione dei leader, il rapporto con l’ambiente e la capacità di trasformare lo scetticismo iniziale in risultati concreti.