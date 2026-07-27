Calciomercato Lazio, dal Brasile spunta Thayllon: chi è il talento seguito per l’attacco

Lazio - Stadiosport.it

La Lazio guarda anche al Brasile per rinforzare il proprio reparto offensivo. Il nuovo nome finito sul taccuino della società biancoceleste è quello di Thayllon Roberth dos Santos Rebelo, attaccante classe 2006 che si sta mettendo in evidenza con la maglia dell’Avaí.

Secondo le indiscrezioni provenienti dal Brasile, il club capitolino avrebbe effettuato un primo sondaggio per raccogliere informazioni sul giocatore. Al momento non risultano però un’offerta ufficiale o una trattativa avanzata: il profilo viene seguito e valutato in vista delle prossime mosse di mercato.

Chi è Thayllon, il giovane attaccante brasiliano seguito dalla Lazio

Thayllon ha 19 anni e può essere utilizzato principalmente come esterno offensivo sulla fascia destra. È mancino e tende ad accentrarsi per cercare la conclusione, ma può muoversi anche in altre posizioni del reparto avanzato.

La rapidità nei primi metri, la capacità di superare l’avversario e la partecipazione alla costruzione offensiva sono le caratteristiche che lo hanno reso uno dei giovani più interessanti della Serie B brasiliana. Il giocatore indossa la maglia numero 43 dell’Avaí e ha ormai conquistato uno spazio stabile nella prima squadra.

La stagione 2026 ha confermato la sua crescita. In 39 presenze disputate nelle diverse competizioni, Thayllon ha realizzato 8 gol e fornito 8 assist, diventando contemporaneamente uno dei migliori marcatori e il principale uomo assist dell’Avaí.

Il brasiliano occupa inoltre il primo posto nella classifica dei calciatori sotto i 23 anni con il maggior numero di partecipazioni a un gol tra le squadre delle prime due divisioni nazionali. I suoi 16 contributi offensivi lo hanno portato davanti a giovani già conosciuti come Vitor Roque, Andrés Gómez e Allan Elias.

I numeri dell’attaccante hanno attirato l’attenzione della Lazio

Il rendimento di Thayllon non è passato inosservato. Nell’ultima vittoria dell’Avaí contro l’América Mineiro, il giovane attaccante ha segnato il gol decisivo all’88’, completando la rimonta della propria squadra nel giro di pochi minuti.

La Lazio starebbe osservando soprattutto la sua capacità di incidere sia in fase realizzativa sia attraverso l’ultimo passaggio. Si tratta di un profilo giovane, ancora da sviluppare, ma già abituato a giocare con continuità in un campionato fisico e competitivo.

L’eventuale operazione sarebbe quindi legata anche a una prospettiva futura. Thayllon non rappresenterebbe necessariamente il centravanti titolare richiesto per completare immediatamente l’attacco, ma un elemento duttile da far crescere gradualmente all’interno della rosa.

Il suo nome si aggiunge a quello di Carlos Espí, attaccante del Levante seguito dalla società biancoceleste. Lo spagnolo rappresenta però un investimento economicamente più impegnativo, considerando una clausola rescissoria indicata intorno ai 25 milioni di euro.

La Lazio valuta nuovi rinforzi per il progetto di Gattuso

L’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina della Lazio ha dato il via a una nuova fase tecnica. Il club ha affidato ufficialmente la prima squadra all’ex commissario tecnico della Nazionale il 23 giugno 2026, con l’obiettivo di costruire una rosa più adatta alle sue richieste.

L’attacco è uno dei reparti sul quale la dirigenza sta concentrando maggiormente le proprie valutazioni. Servono giocatori capaci di garantire movimento, intensità e soluzioni differenti, soprattutto sulle corsie esterne.

Thayllon risponde a diverse caratteristiche ricercate dalla Lazio, ma la pista rimane ancora in una fase iniziale. Saranno necessarie ulteriori valutazioni prima di comprendere se il sondaggio potrà trasformarsi in un’offerta concreta all’Avaí.

Il talento brasiliano resta comunque un nome da seguire nelle prossime settimane. I numeri ottenuti nel 2026 hanno acceso l’interesse intorno al giocatore e potrebbero spingere altri club europei a inserirsi prima della chiusura del mercato.