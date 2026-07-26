Domenica infuocata per le trattative di Serie A. Dal Milan che presenta la prima proposta per Martin alla mossa di prospettiva della Lazio, fino all’intreccio tra i pali che coinvolge Juventus e Fiorentina: la mappa dei colpi di oggi.

MILANO – Non solo le grandi manovre in attacco. La sessione estiva di calciomercato vive una giornata di fortissima accelerazione con un “effetto domino” che unisce sottotraccia le strategie di Milan, Lazio, Juventus e Fiorentina. Tra offerte ufficiali recapitate e blitz a sorpresa per i giovani talenti del futuro, ecco il quadro completo delle trattative calde di oggi.

🔴⚫ Milan: presentata l’offerta ufficiale per Martin

Il Milan rompe gli indugi e scopre le carte sul mercato degli esterni. La dirigenza rossonera ha presentato un’offerta formale per Martin, profilo individuato dalla dirigenza per dare qualità e spinta sulla fascia.

La strategia rossonera: La proposta prevede una base fissa con bonus legati alle prestazioni della squadra, pensata per superare la concorrenza estera ed evitare aste estenuanti.

La proposta prevede una base fissa con bonus legati alle prestazioni della squadra, pensata per superare la concorrenza estera ed evitare aste estenuanti. La risposta del club: Filtra cauto ottimismo dall’entourage del giocatore, attirato dall’opportunità di misurarsi con la Serie A e con il palcoscenico della Champions League.

🦅 Lazio: mossa di prospettiva, blitz sul gioiello classe 2007

In casa Lazio la priorità è ringiovanire l’organico inserendo profili di altissimo potenziale e prospective da far crescere sotto la guida dello staff tecnico.

Il colpo verde: La dirigenza biancoceleste ha messo nel mirino un promettente talento nato nel 2007, impostando una trattativa lampo per anticipare la concorrenza dei club internazionali. I contatti con l’entourage sono già in fase avanzata per blindare il giocatore e garantirsi una pedina dal futuro assicurato.

🧤 L’intreccio tra i pali: Chevalier per la Juve e il caso De Gea

Giornata caldissima anche per i movimenti dei portieri. La Juventus continua a valutare opzioni di livello internazionale per blindare la porta e l’ultimo nome caldeggiato dagli scout è quello di Lucas Chevalier, talento del Lille messosi in luce tra Ligue 1 e coppe europee.

Parallelamente, riflettori puntati sulla Fiorentina: la posizione di David De Gea resta al centro di valutazioni di mercato. Il club viola studia le alternative per il reparto arretrato in caso di offerte irrinunciabili dall’estero per l’esperto estremo difensore spagnolo.

📊 Tabella: Il riassunto del borsino di mercato di oggi

Club Obiettivo Principale Stato Trattativa Formula / Nota Milan Martin Offerta Presentata Trattativa in corso sui bonus Lazio Talento classe 2007 Blitz in corso Operazione prospettica Juventus Lucas Chevalier Sondaggio approfondito Alternativa per la porta Fiorentina David De Gea Valutazioni in corso Attenzione alle sirene estere

I prossimi giorni saranno decisivi per trasformare queste offerte in firme ufficiali: il calciomercato della Serie A entra nel vivo e la corsa ai rinforzi non concede soste.