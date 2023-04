La Juventus rischia l’esclusione dalle coppe europee

Il tormentone caso plusvalenze prende nuove forme e si veste di nuovi colori, non solo quelli italiani ma addirittura europei. Infatti secondo la La Gazzetta dello Sport, se i tempi dell’inchiesta sulle plusvalenze si allungheranno e la giustizia sportiva italiana non si pronuncerà entro fine luglio, l’organo europeo, l’UEFA, deciderà in modo autonomo il destino della Juventus.

Sul caso plusvalenze la Juventus aveva avuto una penalizzazione di 15 punti che attualmente è stata cancellata, dal Collegio di garanzia con il chiaro intendo di rimandare la decisione alla Corte d’Appello federale. Se i punti di penalizzazione sono stati congelati, le inibizioni dei vari ex dirigenti, che va ricordato si sono autosospesi elegantemente con tanto di dimissioni, sono state confermate. Tale comportamento ritenuto antisportivo è il nodo centrale su cui l’UEFA vorrebbe fare chiarezza e di certo non aiuta il club bianconero.

Juventus, tempi lunghi italiani: UEFA ha fretta

L’organico principale europeo, l’UEFA, da tempo, attraverso un inchiesta parallela, segue con attenzione il caso della Juventus, che riguarda non solo caso plusvalenze, ma è bene ricordare che ci sono altre inchieste. Infatti la Vecchia Signora è indagata sul caso stipendi, che secondo la Procura della F.I.G.C, i veri responsabili sono sempre i dirigenti che a breve saranno deferiti e successivamente verso maggio giudicati. Per non parlare del caso PRISMA, altra inchiesta arrivata al rinvio a giudizio che dal 10 maggio dovrebbe riprendere davanti al Gup di Torino.

Agnelli (Fonte: www.calciomercato.com)

Un quadro come si evince, lungo e complesso, di cui l’UEFA non ha nessuna intenzione di aspettare. Se in Italia si va per le lunghe, l’Europa ha fretta, perché i calendari delle competizioni europee hanno delle date da rispettare. C’è da completare la lista delle squadre che vanno dai preliminari ai play-off e i sorteggi estivi incombono.

Juventus, rischia l’esclusione dalle coppe

La Juventus rischia di essere esclusa dalle coppe europee almeno per un anno, non è una certezza, ma un forte rischio. Intanto il club bianconero sul campo, come piace ad Allegri, deve assolutamente vincere un trofeo che sia l’Europa League o la Coppa Italia o in alternativa piazzarsi nei posti utili che diano l’accesso alle competizioni europee. A quel punto l’UEFA può aspettare qualche mese, massimo il 24 agosto giorno del debutto di un italiana nei preliminari di Conference League.

Se la Juventus non dovesse qualificarsi e non vincere niente, ovviamente verrebbe meno l’urgenza di decidere e la UEFA potrebbe anche aspettare le conclusioni della giustizia italiana. Un fatto sportivamente drammatico per i bianconeri, abituati a giocare sempre nelle competizioni europee, che tra l’altro andrebbe ad incidere sulla stagione successiva, 2024/2025, qualora fosse ritenuta colpevole, perché è bene ricordare che le eventuali punizioni si scontano nella prima stagione utile.