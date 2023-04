Juventus-Napoli 0-1, dichiarazioni post partita Allegri: “ A volte diamo troppe cose per scontate e prendiamo gol da polli, oggi grande prova di Miretti e Soulè.”

La Juventus di Max Allegri crolla al 92° allo Stadium con un gol di Raspadori, i bianconeri incassano la terza sconfitta consecutiva in campionato, mancando di fatto l’aggancio alla Lazio e facendo riavvicinare Milan e Inter.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della gara contro il Napoli, analizzando la partita dei suoi “Dispiace aver perso una partita del genere, potevamo fare molto meglio sul gol dove ci siamo fermati e su questo bisognava assolutamente far meglio. Io credo che la squadra abbia fatto una buona partita, abbiamo preso un gol un pochino da polli. Siamo al 93° bisogna andare a difendere in area, ma così non è stato, siamo stati fermi, ma fa parte della crescita dei ragazzi, a volte diamo troppe cose per scontato e arriva il gol. Delle ultime 5 gare ne abbiamo perse 4 e bisogna arrivare ad avere serenità perchè mercoledì c’è una gara importante contro l’Inter e bisogna rimanere sereni, accettando il giudizio dell’arbitro nel bene e nel male come abbiamo sempre fatto.”



Il tecnico livornese ha poi continuato esprimendosi sulle scelte di formazione fatte stasera “Ho scelto questi giocatori come Miretti e Soulè che hanno fatto una gara molto importante e questa è la dimostrazione che i ragazzi stanno crescendo. Poi è entrato Chiesa che è stato fuori 10 mesi e adesso sta recuperando e io credo che quando finirà questa stagione riuscirà ad avere una condizione migliore in vista della prossima, Di Maria aveva fatto due partite di seguito e quindi c’era bisogno di preservarlo un po’ almeno per i primi 60° minuti. Vlahovic l’ho tenuto a riposo aveva giocato giovedì, mentre Milik ha fatto una grande partita.”

Allegri ha poi concluso sugli obiettivi “Io credo che ci sia da fare un applauso ai ragazzi che fino a questo momento hanno fatto una stagione importante. Io sento tanta gente che parla per sentito dire sulla Juventus senza sapere le cose. Ora il nostro obiettivo è quello di cercare di fare quanti più punti possibili in campionato. Questa è un’annata che ci farà molto crescere e sicuramente l’anno prossimo saremo di nuovo lì a combattere per il campionato.”