Juventus, senti John Elkann: “La passione della nostra famiglia è quella di milioni di famiglie”

John Elkann, profilo twitter

Juventus storia di un grande amore, bianco che abbraccia il nero è l’inno della Vecchia Signora. Una signora che da 100 anni è amata da una famiglia storica, come del resto da milioni di tifosi. Una passione che l’ad di Exor e numero uno del club, John Elkann, ha sottolineato e ribadito, rilasciando una lunga intervista ad un noto quotidiano di Torino.

Se Gino Paoli canta, Questa lunga storia d’amore, John Elkann, numero uno della Juventus, come tutta la sua famiglia è ancora innamorato della Vecchia Signora. In una lunga intervista rilasciata alla Stampa, il nipote dell’avvocato Agnelli ha parlato di passione, mercato, giustizia bianconera.

Juventus vuol dire gioventù

Dal 24 luglio 1923, la Juventus è controllata dalla famiglia Agnelli. Un amore, un sodalizio vincente, che come ha sottolineato John Elkann ha dato “molte più gioie e soddisfazioni che delusioni”. Juventus vuol dire gioventù, come ama ribadire l’Avvocato, e per il nipote “gioventù vuol dire essere proiettati verso il futuro. Il suo passato è ricco di gloria, ma con il nome che porta è al futuro che si deve guardare. Lavoriamo con umiltà per noi e milioni di famiglie bianconere come noi”.

Juventus ossatura del calcio italiano e non solo

Con orgoglio, con il solito stile bianconero, John Elkann ha ricordato: “La Juventus ha dato la struttura alle nazionali che hanno vinto i titoli mondiali.

Nel mondiale del 1982, l’Italia di Bearzot vinse il Mondiale di calcio con ben 7 giocatori della Juventus: Zoff, Gentile, Cabrini, Scirea, Tardelli, Rossi, più Causio in panchina e pronto a subentrare. Ricordi indelebili per tutti gli sportivi italiani, ma con vanto ed orgoglio John Elkann ha voluto sottolineare. Come del resto la Juventus contribuisce sul piano economico, un contribuito che non è sfuggito al numero uno bianconero: “Sul piano economico con le operazioni di mercato, la Juventus, ha speso mezzo miliardo di euro negli ultimi anni per acquistare giocatori in Italia, contribuendo in modo significativo a sostenere i bilanci delle squadre di Serie A e serie minori”. Negli ultimi anni solo delusioni, un momento duro per chi è abituato a vincere, ma il numero bianconero è convinto: “Ci rialzeremo”.

Juventus, mai arrogante e sempre in totale rispetto delle istituzioni

Una Juventus che non si può permettere di non vincere. Una vera ossessione, come la Champions League, che in questa stagione non si può conquistare per le noti vicende giudiziarie. A tal proposito John Elkann ha ribadito: La Juventus ha sempre agito in totale correttezza. Ci siamo difesi e continueremo a far valere le nostre ragioni, senza arroganza, ma nel totale rispetto delle istituzioni. Con Andrea Agnelli nessuna discontinuità, anzi il contrario”.

Andrea Agnelli, ex presidente della Juventus

Calciomercato Juventus, il vero colpo è Giuntoli

La Juventus in questo momento è impegnata nella tournèe negli Stati Uniti. Se la partita contro il Barcellona è saltata, il calciomercato bianconero continua. Per rinforzare la rosa di Max Allegri e sistemare i bilanci in rosso è stato chiamato l’ex direttore sportivo del Napoli: Cristiano Giuntoli.

Cristiano Giuntoli, nuovo direttore tecnico bianconero- Juventus.com

Per John Elkann è il vero colpo di mercato: “Giuntoli porterà alla Juventus un modo di lavorare che valorizza i giovani talenti e costruisce i campioni. Ovunque è stato, ha fatto un ottimo lavoro in questo senso. E ora avrà a disposizione i tanti giovani e forti talenti che abbiamo. Adattamento e innovazione, in perfetta continuità con la nostra storia”.