Clamoroso: annullata amichevole Juventus – Barcellona, ecco il motivo

L’amichevole Barcellona Juventus è stata cancellata all’ultimo minuto – Fonte twitter.com/FCBarcelona

L’amichevole tra Juventus e Barcellona che si sarebbe dovuta giocare questa mattina alle 04:30 italiane al Levi’s Stadium di Santa Clara in California è stata annullata all’ultimo momento per un motivo che ha del clamoroso!

Gran parte dei calciatori catalani sono stati colpiti da una gastroenterite virale e impossibilitati a scendere in campo.

La comunicazione è arrivata con un tweet ufficiale del Presidente del Barcellona Joan Laporta che ha detto: “È stato un virus che ha colpito solo la squadra, io sto bene. Avevano mal di stomaco, alcuni anche vomito e non era possibile giocare. Abbiamo provato a spostare il match a lunedì, ma non è stato possibile perché lo stadio era già occupato per quella data. Non c’era più possibilità a causa delle date ristrette”.

Ecco il Tweet ufficiale con la comunicazione di Joan Laporta:

❝It’s a tough blow. I hope the players recover soon.❞ FC Barcelona president, @JoanLaportaFCB discusses the cancellation of Saturday’s game against Juventus in Santa Clara pic.twitter.com/KkmDWOawQj — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023

Salta così la prima delle 3 sfide amichevoli che i bianconeri dovranno giocare nella tournée statunitense per il Soccer Champions Tour 2023.

La Juventus ha annullato che al posto dell’amichevole farà un allenamento al Levi’s Stadium.

Una beffa per i tanti tifosi e appassionati che erano pronti a gremire gli spalti per godersi un big match tra due top club del calcio europeo e mondiale.

È stata la società del Barcellona a ufficializzare per primo la cancellazione: “FC Barcellona informa che la partita contro la Juventus FC, in programma al Levi’s Stadium, nell’ambito del Soccer Champions Tour, è stata annullata. Una parte significativa della rosa blaugrana ha una gastroenterite virale”.

Secondo media catalani il virus avrebbe colpito ben 10 calciatori del Barcellona.

Ci sarebbe stato un tentativo di spostare la partita e riprogrammarla ma alla fine si è decido di annullarla.

🚨 FC Barcelona hereby informs that the game against Juventus FC, scheduled for today, July 22 at 7:30 PM at Levi’s Stadium, as part of the Soccer Champions Tour, has been canceled. A significant part of the blaugrana squad has a viral gastroenteritis. pic.twitter.com/vnpmhFFucX — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 22, 2023

La Juventus giocherà la prossima amichevole giovedì 28 luglio contro il Milan alle 4:30 italiane al Dignity Health Sports Park di Carson e poi giovedì 3 agosto chiuderà la tournée americana contro il Real Madrid alle 1:30 italiane al Camping World Stadium di Orlando.

Un brutto colpo all’organizzazione del Soccer Champions Tour 2023. L’annullamento della partita tra Juventus e Barcellona costringerà l’organizzazione a rimborsare i migliaia di tifosi che avevano acquistato il biglietto per assistere alla partita.

Il costo economico ricadrà sul Barcellona, anche se non sarà il club in prima persona a dover risarcire i tifosi che hanno acquistato il biglietto.

La società catalana infatti come tutte le squadre partecipanti al Soccer Champions Tour 2023 ha stipulato un assicurazione per tutelarsi da questo tipo di inconvenienti.

Secondo Marca comunque il Barcellona avrà un danno economico di circa 2 milioni di euro dalla mancata vendita di merchandising in occasione di questa partita.

Alla competizione Soccer Champions Tour 2023 oltre a Juventus e Barcellona partecipano altri top club europei come Milan, Real Madrid, Arsenal e Manchester United.

Si spera che i calciatori del Barcellona si riprenderanno presto e saranno al meglio per il “Clasico” contro il Real Madrid che si giocherà sabato 29 luglio.