Juventus-Milan dove vedere il match valido per la 37ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 28 maggio alle ore 20:45 presso l‘Allianz Stadium di Torino. Juventus-Milan sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e su Sky Q per gli abbonati al pacchetto “Mondo DAZN”.

Juventus-Milan, 37esima giornata di Serie A 2022/23

Juventus-Milan. Bianconeri reduci da una delle peggiori prestazioni dell’intera stagione. Umiliati in quel di Empoli, usciti sconfitti con un netto 4-1.

Inoltre questa brutta batosta avviene nel giorno in cui è arrivata una nuova e definitiva sentenza per la formazione di Allegri. 10 punti in meno in classifica, per via del caso plusvalenze, sentenziate dalla Corte Federale di Appello. Ora si trovano a 59 punti in classifica, a meno cinque dai rossoneri, l’ultima formazione attualmente qualificata alla massima competizione europea.

Sul campo i bianconeri hanno 69 punti, continua a ribadire il tecnico livornese nella conferenza post-partita dal Castellani. Al momento, con questa situazione è molto difficile riuscire ad agguantare la quarta posizione in campionato e l’agognato posto Champions.

Juventus-Milan. Anche sulla sua permanenza il tecnico non vuole fare passi avanti, ma cercare di rimanere con i piedi per terra. La situazione è in completo divenire, non si può ancora sapere dove giocherà la squadra l’anno prossimo, se in Europa League o fuori da tutte le competizioni.

Certo la squadra ha bisogno di riposo perché arrivare in queste condizioni alla sfida con il Milan sarebbe molto dura.

La questione principale per i bianconeri, al momento, è l’esigenza di una nuovo ciclo da aprire con il giusto tempo. Il prossimo anno sarà senza dubbio un’altra stagione di transizione.

Domenica arriva il Milan, squadra che ha tutte le intenzioni di mantenere la sua quarta posizione e più agguerrita che mai.

Dove vedere Juventus-Milan in diretta TV e streaming:

Data: 28 maggio

28 maggio Orario: 20:45

20:45 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Milan, match della 37ª giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN.

Juventus-Milan sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Cremonese in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app.

La telecronaca di Juventus-Milan è a cura di Pierluigi Pardo, affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Da quest’anno c’è una nuova novità: l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Milan, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Milan in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus Milan, le ultimissime

Allegri conferma il 3-5-2 e Vlahovic in avanti con Di Maria a sostegno. Miretti al posto di Fagioli, Gatti in difesa in sostituzione di Alex Sandro.

Pioli, a sua volta, schiera un 4-2-3-1, con Saelemaekers dal primo minuto, Diaz e Leao a fare da supporto per Giroud. Krunic in mediana per sopperire l’assenza di Bennacer, in coppia con Tonali.

Juventus-Milan, le probabili formazioni

Juventus (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Rabiot, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria, Vlahovic. Allenatore: Allegri

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Krunic; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli