Corte d’Appello: 10 punti di penalizzazione alla Juventus per caso plusvalenze

La Corte d’Appello ha emesso il suo verdetto: la Juventus dovrà subire una penalizzazione di dieci punti in classifica per la questione legata alle plusvalenze. La sanzione scatterà già da questa stagione.

I bianconeri scivolano così al 7° in graduatoria con 59 punti, bilancio provvisorio in quanto occorrerà attendere l’esito del posticipo al “Castellani” di Empoli.

Hanno invece ottenuto il proscioglimento dalle accuse a loro addebitate Pavel Nedved, Paolo Garimberrti, Assia Grazioli Venier, Caithlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio ed Enrico Vellano, tutti ex dirigenti dei bianconeri.

Dopo che un mese fa erano stati restituiti i 15 punti di penalità inflitti alla Juventus dal Collegio di Garanzia dello Sport del CONI è arrivata oggi la sentenza della Corte Federale di Appello della Federcalcio.

La penalizzazione di 10 punti subita non permetterebbe in questo momento alla squadra bianconera di accedere alla Champions League la prossima stagione visto che è scesa al 7° posto in classifica con ripercussioni più che evidenti sugli introiti derivanti dalla disputa delle gare a livello europeo.

La Juventus con 59 punti in classifica al momento è a -5 dal Milan che è quarto con 64 punti e quando mancano ormai solo 2 giornate alla fine del campionato di Serie A un sorpasso sui rossoneri è quasi impossibile visto che dovrebbero perdere entrambe le prossime partite e la Juve vincerle tutte e due.

Il chief football officer della vecchia signora Francesco Calvo ha commentato a caldo: “Possibilità di un ricorso? Questa è chiaramente una possibilità ma dobbiamo prima leggere le motivazioni che arriveranno nei prossimi giorni per capire i margini per un ulteriore ricorso, più che un bilancio della stagione facciamo un’analisi continua su quello che è l’andamento e sarà il risultato finale Noi queste analisi le facciamo per cercare di migliorarci perché questo poi è l’obiettivo della Juventus che vuole e deve lottare sempre per la vittoria, vogliamo fare quello che dà soddisfazione ai nostri tifosi ovvero vincere”.

Nonostante la penalizzazione e la possibilità di restare fuori dalla Champions League il club bianconero sembra intenzionato a confermare Massimiliano Allegri sulla panchina anche per la prossima stagione.

Francesco Calvo a tal proposito ha ribadito la fiducia incondizionata del club verso Massimiliano Allegri e ha aggiunto”Stiamo costruendo il futuro con lui e su questo non ci sono dubbi. Questa è una stagione molto complicata. Il grande merito è dell’allenatore e dei giocatori, hanno dimostrato di essere grandi uomini, dimostrando di lottare contro tutti e tutto, facciamo ragionamenti con l’allenatore per migliorare per la prossima stagione e vincere”.

Il club ha espresso il proprio disappunto attraverso una nota ufficiale: “Juventus Football Club prende atto di quanto deciso poco fa dalla Corte d’Appello della FIGC e si riserva di leggere le motivazioni per valutare un eventuale ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni”. Dopo la volontà di proseguire la battaglia per carte bollate per cercare di fare valere le proprie ragioni, il club bianconero entra invece nel merito: “quanto statuito dal quinto grado di giudizio in questa vicenda- prosegue la nota- iniziata più di un anno fa suscita grande amarezza nel club e nei suoi milioni di tifosi che, in assenza di chiare regole, si trovano oltremodo penalizzati con l’applicazione di sanzioni che non sembrano tenere conto del principio di proporzionalità”. E aggiunge che “si tratta di fatti che debbono ancora essere giudicati dal giudice naturale”.

In un primo momento la Juventus aveva subito una penalizzazione di quindici punti che furono poi restituiti ai bianconeri per effetto dell’accoglimento del ricorso presentato al Collegio di Garanzia del Coni da Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini. Ora la decisione definitiva della Corte d’Appello della FIGC di penalizzare i bianconeri di dieci punti.

Già prima dell’emissione della sentenza, gli effetti della vicenda penalizzazioni si erano fatti sentire sulle quotazioni in borsa dei titoli bianconeri con una perdita dello 0,55 per cento facendoli giungere a un valore di 0,2874 Euro. Un valore sensibilmente inferiore agli 0,382 Euro che furono il picco massimo fatto registrare lo scorso 4 gennaio.