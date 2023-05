Juventus-Milan, Dichiarazioni pre-partita Pioli: “Domani gioca Diaz sulla trequarti”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto ai microfoni, alla vigilia della sfida di campionato tra il “suo” Milan e la Juventus allenata da Massimiliano Allegri.

Pioli parla della Juventus: “Troveremo una Juventus determinata e concentrata, è la squadra insieme al Napoli che ha conquistato più punti nelle partite casalinghe”.

L’allenatore del Milan non pensa al futuro. Domani c’è Juventus-Milan, il resto verrà analizzato al momento giusto.

L’allenatore rossonero annuncia chi giocherà domani sulla trequarti, nel ruolo di trequartista centrale: “Domani giocheremo con Brahim trequarti, è forte e ci sta dando buone soluzioni. Diaz è cresciuto tanto, ma può ancora migliorare in fase realizzativa determinando un po’ di più e segnando qualche gol in più”.

L’ex tecnico di Lazio e Inter non sottovaluta minimamente la Juventus. I bianconeri cercheranno di fare la miglior partita possibile. I rossoneri devono cercare di dare il massimo in campo. La Juventus ha fatto un grande campionato ed è una grande squadra.

Non bisogna pensare ai risultati delle concorrenti per la zona Champions League. E’ necessario concentrarsi per fare una grande gara, a livello mentale, contro la squadra bianconera.

Pioli parla di Leao: “La crescita di Rafa è continua e costante. Ha cambiato il suo approccio, non potrà che continuare questa crescita. Ha tutto per diventare uno dei migliori al mondo. Ma per diventare un campione devi avere un’ossessione, quella che ti fa pensare a come migliorare, pensi a fare qualcosina in più e qualcosina di meglio. Rafa ce l’ha in testa, ce l’ha questa ossessione. Deve solo migliorare e continuare così”.

Alla domanda se il centrocampo del Milan abbia sofferto di lacune, il tecnico emiliano risponde che non è un reparto da solo a portare i risultati finali. Il Milan ha giocato grandi partite da squadra compatta, quando si è giocato in maniera più individuale, i rossoneri hanno fatto abbastanza male.

Pioli analizza le caratteristiche tecnico tattiche della Juventus: “La Juve ha una fase difensiva dove alterna. A volte è molto aggressiva, altre volte aspetta. È una squadra molto forte, insieme alla Roma è una di quelle che ha segnato di più su palle inattive. Hanno tanti cm e tanti saltatori con i tempi giusti”.

Quindi l’allenatore rossonero invita i suoi ragazzi a stare particolarmente attenti sui calci piazzati, vero tallone d’Achille della squadra rossonera in questa stagione.