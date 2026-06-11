Juventus e Torino, stangata dopo il derby: dieci trasferte vietate ai tifosi, la nuova stagione parte già con una ferita aperta

Fonte: https://blog.keliweb.it/2017/01/juventus-5-motivi-che-rendono-il-nuovo-logo-un-capolavoro-di-grafica-e-marketing/

Il derby di Torino continua a far discutere anche a stagione finita. Dopo gli scontri avvenuti prima di Torino-Juventus del 24 maggio 2026, è arrivata una decisione pesante: i tifosi di Juventus e Torino non potranno seguire le rispettive squadre in trasferta per le prime dieci giornate del prossimo campionato di Serie A. Un provvedimento duro, destinato a segnare l’inizio della stagione 2026-2027 e a riaccendere il dibattito sulla sicurezza negli stadi italiani.

La misura riguarda la chiusura dei settori ospiti nelle partite esterne delle due squadre e il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nelle regioni indicate dal provvedimento. Per i tifosi bianconeri il blocco interesserà i residenti in Piemonte e Lombardia, mentre per quelli granata riguarderà i residenti in Piemonte. Lo stop resterà valido fino al 3 novembre 2026, coprendo quindi una parte significativa della prima fase del nuovo campionato.

Non si tratta di una semplice sanzione simbolica. Dieci giornate senza tifosi in trasferta rappresentano un colpo pesante per due piazze storiche del calcio italiano, soprattutto in un momento in cui il tema dell’ordine pubblico è tornato centrale dopo mesi segnati da tensioni, divieti e provvedimenti restrittivi in diverse partite considerate a rischio.

Cosa è successo prima del derby Torino-Juventus

La decisione nasce dagli incidenti verificatisi prima dell’ultimo derby della Mole. Nel pomeriggio del 24 maggio, gruppi di ultras delle due tifoserie sono entrati in contatto nelle vicinanze dello Stadio Olimpico Grande Torino, dando vita a momenti di forte tensione. Secondo le ricostruzioni emerse nelle ore successive, ci sarebbero stati lanci di bottiglie, sassi, petardi e altri oggetti, con l’intervento delle forze dell’ordine per disperdere i gruppi coinvolti.

Il bilancio più grave ha riguardato un tifoso juventino rimasto ferito alla testa e trasportato in ospedale. La situazione ha avuto conseguenze anche sullo svolgimento della partita, con il calcio d’inizio posticipato di oltre un’ora rispetto all’orario previsto. Un derby già carico di tensione si è trasformato così in una serata anomala, segnata da proteste, ritardi e da un clima molto diverso rispetto a quello che dovrebbe accompagnare una partita di calcio.

Durante quei momenti, una parte della tifoseria juventina avrebbe chiesto alla squadra di non scendere in campo, mentre il capitano Manuel Locatelli è stato chiamato a gestire una situazione delicata anche dal punto di vista emotivo. Alla fine la gara si è giocata, ma il segnale arrivato dalle autorità è stato chiaro: quanto accaduto non poteva restare senza conseguenze.

Dieci giornate senza trasferte: cosa cambia per Juventus e Torino

Il divieto avrà un impatto immediato sulla prossima stagione. Juventus e Torino inizieranno il campionato senza il supporto organizzato dei propri tifosi lontano da casa. Per due club con una base di sostenitori ampia e storicamente presente anche fuori città, si tratta di una limitazione importante, sia sul piano emotivo sia su quello ambientale.

Per la Juventus, abituata a trovare settori ospiti spesso pieni in molte zone d’Italia, l’assenza dei propri tifosi nelle prime trasferte può incidere sul clima delle partite. Il sostegno esterno, soprattutto nei momenti difficili, è spesso una componente psicologica importante. Non determina da solo il risultato, ma può contribuire a dare energia alla squadra, aumentare la pressione sugli avversari e trasformare una trasferta complicata in una partita meno ostile.

Anche per il Torino il provvedimento pesa. La tifoseria granata ha una forte identità, molto legata al senso di appartenenza e alla presenza costante accanto alla squadra. Privare il club del proprio seguito esterno per dieci turni significa togliere una parte riconoscibile del suo carattere, soprattutto in un campionato in cui ogni dettaglio può incidere su classifica, fiducia e continuità.

Una decisione che riapre il dibattito sulla sicurezza negli stadi

La stangata per le tifoserie di Juventus e Torino arriva in un periodo in cui i divieti di trasferta sono diventati uno degli strumenti più utilizzati per gestire le partite considerate ad alto rischio. Il problema è che questi provvedimenti dividono sempre l’opinione pubblica. Da una parte c’è chi li considera necessari per prevenire nuovi incidenti e proteggere l’ordine pubblico. Dall’altra c’è chi li vede come una punizione collettiva, capace di colpire anche migliaia di tifosi che non hanno alcuna responsabilità diretta.

Il punto più delicato è proprio questo: come isolare i violenti senza penalizzare l’intera tifoseria? La risposta, nel calcio italiano, resta complicata. Le autorità tendono spesso a intervenire con misure ampie, soprattutto quando gli episodi coinvolgono gruppi organizzati e creano rischi per la sicurezza fuori dagli stadi. Tuttavia, ogni divieto riaccende la discussione sulla necessità di strumenti più mirati, capaci di distinguere tra chi partecipa agli scontri e chi vuole semplicemente seguire la propria squadra.

Nel caso del derby di Torino, la gravità degli incidenti e il ferimento di un tifoso hanno spinto verso una linea molto severa. Il provvedimento manda un messaggio forte alle due curve, ma allo stesso tempo consegna alla nuova stagione una situazione già carica di tensione.

L’effetto sulle prime giornate della Serie A 2026-2027

Il calendario della prossima Serie A dovrà fare i conti con questa assenza. Le prime dieci trasferte di Juventus e Torino saranno partite diverse dal solito, con settori ospiti chiusi e restrizioni alla vendita dei biglietti. Per i club ospitanti ci sarà anche un possibile impatto economico, perché la presenza dei tifosi ospiti incide su biglietteria, atmosfera e organizzazione dell’evento.

Sul piano sportivo, l’assenza del pubblico in trasferta può rendere alcune partite ancora più difficili. Giocare lontano da casa senza il proprio settore ospiti significa affrontare stadi interamente orientati verso la squadra di casa. Per una grande squadra come la Juventus, questo può trasformarsi in una difficoltà aggiuntiva nelle gare più delicate. Per il Torino, può pesare soprattutto in quelle partite in cui il sostegno della tifoseria granata sarebbe stato fondamentale per spingere la squadra nei momenti di sofferenza.

La vicenda lascia anche un messaggio politico e sportivo molto evidente: il calcio italiano non vuole più tollerare episodi di violenza legati alle rivalità cittadine e alle trasferte organizzate. Il derby della Mole, una delle sfide più sentite del nostro campionato, diventa così il simbolo di una linea più rigida, nella quale la sicurezza viene messa davanti allo spettacolo e alla partecipazione dei tifosi.

Il derby della Mole lascia un’eredità pesante

Il problema, ora, sarà capire se il provvedimento riuscirà davvero a produrre un effetto deterrente o se finirà soltanto per alimentare ulteriore tensione tra tifoserie e istituzioni. Dieci giornate sono tante, soprattutto perché colpiscono l’avvio del campionato, il momento in cui entusiasmo, aspettative e voglia di seguire la squadra sono al massimo.

Per Juventus e Torino, la stagione 2026-2027 inizierà quindi con una ferita ancora aperta. Il derby del 24 maggio non resterà soltanto una partita segnata da incidenti e ritardi, ma diventerà anche il punto di partenza di un campionato condizionato dalle conseguenze disciplinari e dalle restrizioni. Una rivalità storica, già intensa per natura, si porta dietro un’eredità pesante: meno tifosi sugli spalti, più controlli e una domanda che continua a pesare sul calcio italiano, cioè come difendere la passione senza lasciare spazio alla violenza.