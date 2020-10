Juventus, calciomercato estate 2020: tabellone trasferimenti con acquisti, cessioni, rosa aggiornata e 11 titolare

Tutti gli acquisti e le cessioni effettuate dalla Juventus nella sessione estiva di calciomercato. I bianconeri si sono rinforzati acquistando Arthur, Kulusevski, Chiesa, McKennie e Morata, mentre Pjanic, De Sciglio, Rugani, Perin, Matuidi, Higuain e Douglas Costa hanno lasciato Torino.

Ieri alle 20:00 c’è stato il gong che ha posto fine alla sessione estiva di calciomercato in Italia e la Juventus è stata una delle protagoniste di questa sessione. I bianconeri si sono attivati soprattutto negli ultimi due giorni con tante cessioni che fanno respirare le casse della società a livello di bilancio.

La rosa allenata da Andrea Pirlo conta ora 23 giocatori e l’età media si è abbassata da 29 a 27, con la Juventus che ha attuato il piano di ringiovanimento annunciato da Agnelli. Il presidente bianconero aveva dichiarato dopo la sconfitta contro il Lione in Champions League che la Juventus aveva la rosa più vecchia a livello europeo e bisognava intervenire.

In questa sessione di mercato la Juventus è passata dalle parole ai fatti ed il primo colpo è stato l’arrivo di Dejan Kulusevski che è un classe 2000. Dopodiché c’è stato lo scambio con il Barcellona che ha portato a Torino il 24enne Arthur al posto del 30enne Pjanic e l’acquisto del centrocampista classe 1998 Weston McKennie.

Il texano è andato a sostituire Il 33enne Matuidi che ha rescisso il suo contratto, mentre Morata in attacco ha sostituito Higuain che aveva cinque anni in più (27 per lo spagnolo, 32 per l’argentino ndr.). E nell’ultimo giorno di mercato, la Juventus ha piazzato un gran colpo acquistando Federico Chiesa che è un classe 1998, cedendo Douglas Costa che è un classe 1990.

Oltre ai nomi già citati, a lasciare la Juventus sono stati anche Rugani, De Sciglio, Perin, Pjaca, Pellegrini, Romero e Muratore. Come Douglas Costa, tutti questi giocatori sono stati ceduti in prestito ad esclusione di Muratore, passato all’Atalanta per 8 milioni di euro. Di seguito la tabella degli acquisti e delle cessioni in casa Juventus, la rosa aggiornata ed il possibile undici titolare

ACQUISTI

Kulusevski (Att, Parma), Arthur (Cen, Barcellona), McKennie (Cen, Schalke 04), Chiesa (Att, Fiorentina), Morata (Att, Atletico Madrid), Mandragora (Cen, Udinese)

CESSIONI

Pjanic (Cen, Barcellona), Muratore (Cen, Atalanta), Rugani (Dif, Rennes, P), De Sciglio (Dif, Lione, P), Perin (Por, Genoa, P), Romero (Dif, Atalanta, P), Pjaca (Att, Genoa, P), Pellegrini (Dif, Genoa, P), Douglas Costa (Att, Bayern Monaco, P), Mandragora (Cen, Udinese, P)

ROSA COMPLETA

Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio

Difensori: De Ligt, Demiral, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Frabotta

Centrocampisti: Arthur, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Khedira, McKennie

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Dybala, Kulusevski, Morata, Chiesa, Bernardeschi.

Rispetto allo scorso anno, la Juventus ha aggiunto sicuramente maggior qualità alla sua rosa soprattutto a centrocampo, anche se si poteva fare qualcosina in più per quel reparto. Non si può dire però che Pirlo non avrà l’imbarazzo della scelta quando dovrà scegliere l’undici titolare.

L’intenzione del tecnico bianconero è provare a far coesistere i giocatori più forti e qualitativi del reparto offensivo per rendere la sua Juventus devastante. Pirlo sembra intenzionato a confermare il suo 3-4-1-2 come modulo principale con Szczesny in porta, Danilo, uno tra Bonucci e De Ligt quando l’olandese tornerà a disposizione, e Chiellini in difesa, Kulusevski, Arthur, Bentancur ed uno tra Frabotta, Cuadrado ed Alex Sandro a centrocampo.

In avanti la certezza è Cristiano Ronaldo con Dybala e Morata che dovranno lottare per una maglia da titolare assieme a Kulusevski nel caso in cui Pirlo opti per lo svedese in quella zona del campo. Dietro le punte il titolare sarà Aaron Ramsey che quando è in forma sa essere decisivo.

