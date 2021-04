Juventus: Bonucci positivo al Covid-19

Brutte notizie in casa Juventus: Leonardo Bonucci è risultato positivo al Coronavirus. Il difensore, rientrato dagli impegni con l’Italia, salterà il derby col Torino in programma sabato pomeriggio.

La stagione 2020-2021 non resterà sicuramente impressa nelle menti dei tifosi juventini che, dopo aver visto la propria squadra uscire dalla Champions per mano del modesto Porto e perdere in casa, due settimane fa, contro il piccolo Benevento, sperano quantomeno di vederla in Coppa Campioni l’anno prossimo. Un’annata che era iniziata con l’obiettivo di centrare il 10° scudetto di fila, ma che, col tempo, si è rivelata fallimentare.

Bonucci positivo al Coronavirus. Salterà il derby col Torino.

La Vecchia Signora ha ancora una finale di Coppa Italia da disputare che, anche se venisse vinta, ammortizzerebbe solamente in parte la delusione per una stagione molto al di sotto delle aspettative. I supporters sperano si tratti solamente di un anno di “pausa” in seguito al quale la Juventus tornerà subito sul tetto più alto d’Italia. Sabato c’è il derby col Torino che, alla disperata ricerca di punti salvezza, venderà cara la pelle contro una squadra, quella bianconera, che dovrà rinunciare, oltre ai già noti Buffon (squalificato per un turno per blasfemia) e Demiral (positivo al Coronavirus) anche a Leornardo Bonucci che, stando quanto comunicato poco fa dal club, sarebbe risultato positivo al Covid-19. Questa la nota mediante la quale la società di Andrea Agnelli ha reso nota la positività del suo difensore:

Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare.

Migliori Bookmakers AAMS