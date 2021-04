Pronostico e quote Torino-Juventus, 29° giornata Serie A 03-04-2021.

Pronostico e quote Torino-Juventus: i granata di Davide Nicola ospitano, all’Olimpico Grande Torino, i bianconeri di Andrea Pirlo.

Messe in archivio le gare di qualificazione a Qatar 2022 che hanno visto l’Italia di Roberto Mancini battere in ordine, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania, nel weekend torna finalmente il campionato con le sfide della 29° giornata di campionato in Serie A. Una giornata che inizierà alle 12:30 di sabato con il consueto match dell’ora di pranzo tra il Milan di Stefano Pioli e la Sampdoria di Claudio Ranieri e terminerà alle 20:45 con il posticipo del Dall’Ara di Bologna tra i rossoblù di Sinisa Mihajlović e l’Inter di Antonio Conte.

Nel mezzo, precisamente alle 18:00, il sentitissimo Derby della Mole tra il Torino di Davide Nicola e la Juventus di Andrea Pirlo. Granata e bianconeri arrivano all’appuntamento dell’Olimpico Grande Torino con due stati d’animo molto simili anche se con situazioni di classifica ovviamente diverse. I primi sono reduci dalla sconfitta per 1-0 di due settimane fa contro la Sampdoria e hanno appena un punto di vantaggio sul terzultimo posto del Cagliari che vuol dire Serie B.

I secondi invece vengono dalla clamorosa debacle interna contro il Benevento di Pippo Inzaghi che ha messo definitivamente fine alle residue chance dei bianconeri di agganciare l’Inter in cima alla classifica. L’obiettivo della Vecchia Signora, ora come ora, è quindi quello di blindare il proprio posizionamento Champions che, a 10 giornate dalla fine del campionato e con soli 2 punti di vantaggio sul 5° posto, non è ancora al sicuro. La posta in palio vale dunque tantissimo per entrambe le formazioni.

Pronostico Quote 2 1.48 Over 2.5 1.60 GG+Over 2.5 2.04

Pronostico e quote Torino-Juventus: 2 quotato 1.48 e Over 2.5 quotato 1.60 su Eurobet.

Come detto sopra, Torino e Juventus giungono all’appuntamento di sabato pomeriggio da due sconfitte rispettivamente contro Sampdoria e Benevento. Sconfitte che, per entrambe, hanno comportato un rallentamento nella corsa ai propri obiettivi: la salvezza per il Toro, il consolidamento del 3° posto per la Vecchia Signora.

Sulla carta, gli uomini di Andrea Pirlo partono ovviamente favoriti contro i granata che non battono i rivali cittadini dall’aprile 2015. Le motivazioni sono forti da ambedue le parti e proprio per questo risulta complicato pronosticare un risultato quanto mai attendibile, sebbene le evidenti differenze tecniche tra le due formazioni.

Agli scommettitori più tradizionalisti consigliamo quindi il 2 fisso quotato 1.48 con, in alternativa, il 2 HT fissato a 2.00. A quelli più arditi suggeriamo invece l’1 dato a 6.50. Da tenere in considerazione anche l’X quotato 4.50.

Pronostico e quote Torino-Juventus, 29° giornata Serie A 03-04-2021.

Pronostico e quote Torino-Juventus: le classiche

1: 6.50

X: 4.50

2: 1.48

Over 2.5: 1.60

Under 2.5: 2.20

GG: 1.75

NG: 1.95

Probabili formazioni Torino-Juventus

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Mandragora, Rincon, Murru; Sanabria, Belotti.

Juventus (3-5-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Kulusevski, Arthur, Rabiot, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Morata.





