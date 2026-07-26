Juve all’assalto: Kolo Muani in pole, Zirkzee dice sì

Rivoluzione improvvisa nel reparto avanzato della Juventus. A margine dell’amichevole estiva, Lois Openda ha annunciato l’addio ai bianconeri. La dirigenza ha impresso l’accelerata decisiva per chiudere Randal Kolo Muani con il PSG e ha incassato la disponibilità di Joshua Zirkzee.

TORINO – Una giornata da bollino rosso per il calciomercato della Juventus. La dirigenza bianconera guidata da Giovanni Carnevali ha impresso una svolta drastica al reparto offensivo di Luciano Spalletti, trasformando le manovre d’attacco in un vero e proprio domino internazionale tra Torino, Parigi, Manchester e Lione.

A far esplodere la notizia nelle ultime ore sono state le dichiarazioni dirette di Lois Openda, rimasto a riposo precauzionale nell’amichevole contro lo Standard Liegi per evitare infortuni: «Sto molto bene, mi sto preparando a un trasferimento e non volevamo prenderci rischi. La stagione scorsa non è andata bene, per me è importante trovare un posto dove posso esprimermi. Sarà in Francia? Sì, può essere», ha confermato l’attaccante belga, ormai promesso sposo dell’Olympique Lione con la formula del prestito oneroso.

Kolo Muani ad un passo: affare da 40 milioni col PSG

L’uscita imminente di Openda libera lo spazio salariale e tattico per il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani. La trattativa con il Paris Saint-Germain ha subito un’accelerata decisiva grazie al lavoro di mediazione svolto dalla dirigenza torinese:

Valutazione complessiva: Operazione chiusa sulla base di circa 40 milioni di euro .

Operazione chiusa sulla base di circa . La chiave del riscatto: Prestito con obbligo condizionato arricchito da una percentuale sulla futura rivendita a favore dei parigini, elemento rivelatosi decisivo per sbloccare l’accordo.

Prestito con obbligo condizionato arricchito da una a favore dei parigini, elemento rivelatosi decisivo per sbloccare l’accordo. Tempistiche: Si punta a definire gli ultimi dettagli burocratici entro 48 ore per permettere al francese di aggregarsi subito al gruppo.

Il retroscena Zirkzee: primo “sì” incassato dallo United

Ma la vera sorpresa delle ultime ore è il lavoro parallelo condotto su Joshua Zirkzee. Finito ai margini del progetto Manchester United dopo un’annata opaca in Premier League, l’ex bomber del Bologna vuole tornare in Serie A e ha già espresso la sua totale disponibilità al progetto della Juventus.

Il piano per l’olandese: Sfruttando gli ottimi rapporti con l’agente del calciatore, Carnevali sta lavorando con i Red Devils per un prestito con diritto di riscatto valutato intorno ai 35-40 milioni di euro. L’ingaggio da 4 milioni netti a stagione rientra nei parametri societari e la sua duttilità tattica permetterebbe a Spalletti di schierarlo sia da falso nueve che in coppia con una prima punta di ruolo.

Tabella: La mappa della rivoluzione d’attacco bianconera

Giocatore Club Coinvolto Formula / Cifre Stato della Trattativa Lois Openda Olympique Lione Prestito Oneroso (3M) In uscita / Annuncio imminente Randal Kolo Muani Paris Saint-Germain ~40M (Prestito + Obbligo) In entrata / Dettagli sui bonus Joshua Zirkzee Manchester United 35-40M (Prestito con riscatto) Sì del giocatore / Trattativa in corso

Con l’addio di Openda ormai formalizzato, la Juventus punta a chiudere il doppio colpo per regalare a Spalletti un attacco completo, fisico e altamente tecnico per dare l’assalto ai vertici del campionato.