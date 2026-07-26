Castro alla Roma, affare chiuso: cifre dell’operazione, bonus e il possibile ruolo nel gioco di Gasperini.

Svolta improvvisa nel calciomercato della Roma. Dopo gli affari sfumati e la caccia all’attaccante ideale, il ds D’Amico ha piazzato la stoccata decisiva: Santiago Castro è ad un passo dall’indossare la maglia giallorossa.

ROMA – Un’accelerata improvvisa, un vero e proprio atto di forza per regalare a Gian Piero Gasperini il tassello d’attacco tanto desiderato prima della partenza per il ritiro estivo in Galles. La Roma ha deciso di sciogliere le riserve e di spingere sull’acceleratore per Santiago Castro: la trattativa con il Bologna è entrata nelle battute finali e la fumata bianca è attesa già nelle prossime ore.

Dopo aver visto sfumare le piste Greenwood (volato in Turchia) e Summerville (finito in Arabia Saudita), ed essersi defilata di fronte alle richieste monstre del Club Brugge per Nicolò Tresoldi (valutato non meno di 50 milioni di euro), la dirigenza capitolina ha virato con decisione sull’argentino. ‘El Torito’ ha già detto sì con entusiasmo alla proposta della Roma ed è pronto a iniziare la sua nuova avventura nella Capitale.

Cifre e dettagli dell’operazione: 35 milioni più la percentuale sulla rivendita

La trattativa ha subito un’impennata grazie alla strategia messa in atto dal ds D’Amico. Il Bologna, che inizialmente chiedeva 40 milioni di euro per lasciar partire il classe 2004, ha abbassato le pretese di fronte all’offerta strutturata della Roma:

Parte fissa: Tra i 30 e i 33 milioni di euro .

Tra i . Bonus: Ulteriori 5 milioni di euro legati a traguardi individuali e di squadra.

Ulteriori legati a traguardi individuali e di squadra. Clausola futura: Inserimento nell’accordo di una percentuale sulla futura rivendita a favore del Bologna, elemento rivelatosi decisivo per sbloccare l’affare.

L’operazione, dal valore complessivo di circa 35 milioni di euro, testimonia la volontà dei Friedkin di investire pesantemente su un profilo giovane (22 anni), ma già ampiamente testato nel nostro campionato.

L’intreccio d’attacco: cosa succede con Artem Dovbyk?

Parallelamente all’operazione Castro, Roma e Bologna stanno valutando il futuro di Artem Dovbyk. L’attaccante ucraino è in uscita dalla Capitale ed è finito proprio nel mirino dei rossoblù.

I due club ne stanno parlando: la Roma spinge per un prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni, ma l’ingaggio del giocatore resta un ostacolo per i parametri emiliani. Il calciatore ha già avuto un colloquio con l’allenatore Tedesco e scioglierà le riserve a breve. Resta invece congelata la pista Robinio Vaz a causa dell’infortunio subito dal giovane francese.

Un pallino di Gasperini: perché Castro è l’uomo ideale

Santiago Castro non è una scelta casuale. Gian Piero Gasperini ne seguiva la crescita fin dai tempi dell’Atalanta e lo avrebbe voluto a Roma già nel mercato di gennaio.

A differenza delle classiche punte d’area di rigore, Castro è un attaccante moderno, abile nel far salire la squadra, dotato di grande tecnica di base (affinata negli anni del futsal in Argentina) e sorretto da una cattiveria agonistica straordinaria.

I numeri di ‘El Torito’ in Italia:

22 gol totali in due stagioni e mezzo con la maglia del Bologna.

in due stagioni e mezzo con la maglia del Bologna. 15 reti in Serie A (di cui 7 nell’ultima stagione, oltre a 2 gol in Europa League e 2 in Coppa Italia).

(di cui 7 nell’ultima stagione, oltre a 2 gol in Europa League e 2 in Coppa Italia). 13 assist forniti , a dimostrazione di una visione di gioco che lo rende un attaccante completo.

, a dimostrazione di una visione di gioco che lo rende un attaccante completo. Curiosità: Nella scorsa Europa League, fu proprio una rete di Castro a condannare la Roma negli ottavi di finale. Ora, quel cinismo sarà al servizio dei giallorossi.

Come giocherà la Roma di Gasperini con Castro

L’arrivo di Castro regala a Gasperini le rotazioni necessarie per affrontare una stagione ricchissima di impegni tra Serie A, Coppa Italia e Champions League.

Il vice Malen ideale: Sulla carta, Castro parte come l’alternativa di lusso a Donyell Malen nel ruolo di prima punta mobile, consentendo all’olandese di tirare il fiato senza abbassare il livello qualitativo dell’attacco. Il doppio centravanti (3-5-2 / 3-4-1-2): Nelle partite più bloccate o a gara in corso, Gasperini non esclude di schierare Castro e Malen insieme dal primo minuto. Un tandem d’attacco dinamico e potente, supportato dalla fantasia di Paulo Dybala a galleggiare sulla trequarti.

L’obiettivo della Roma è chiudere ogni dettaglio burocratico entro la giornata di oggi, in modo da consentire a Castro di svolgere le visite mediche e aggregarsi subito al gruppo per la spedizione estiva in Galles. La Roma ha scelto il suo nuovo Torito: la caccia ai gol per la Champions è ufficialmente aperta.