Sembra sempre più vicino e concreto l’accordo per il trasferimento di Kolo Muani alla Juventus: PSG al muro, Spalletti vede il nuovo bomber!

La Juventus è pronta all’affondo decisivo per Randal Kolo Muani. Dopo settimane di contatti, rilanci, frenate e strategie, la trattativa con il Paris Saint-Germain è entrata nella fase più calda. Il club bianconero ha ritoccato la proposta, il giocatore vuole tornare a Torino e il PSG sembra ormai rassegnato all’idea di lasciarlo partire, pur senza concedere sconti troppo pesanti.

Il nome di Kolo Muani non è mai uscito davvero dai pensieri della Juventus. La priorità del mercato offensivo è sempre stata quella: riportare alla Continassa un attaccante già inserito nell’ambiente, già testato in Serie A e considerato perfetto per dare profondità, velocità e soluzioni diverse al nuovo progetto tecnico di Luciano Spalletti.

La distanza economica con il PSG non è ancora del tutto cancellata, ma si è ridotta. I francesi continuano a chiedere una formula solida, preferibilmente con obbligo di riscatto o garanzie molto forti. La Juventus, invece, sta provando a costruire un’operazione sostenibile, senza andare fuori scala ma alzando la parte complessiva del pacchetto.

Kolo Muani-Juventus, nuova offerta al PSG: le cifre del rilancio

La Juventus ha preparato una nuova proposta per avvicinarsi alle richieste del PSG. L’idea bianconera è impostare l’operazione su un prestito oneroso con riscatto già fissato, provando a inserire condizioni in grado di trasformare l’affare in un acquisto definitivo.

La base della trattativa ruota attorno a una valutazione complessiva tra 35 e 40 milioni di euro. Il PSG vorrebbe arrivare alla parte più alta della forbice, mentre la Juventus punta a restare più vicina ai propri parametri, magari alzando i bonus o rendendo più accessibili le condizioni per l’obbligo.

Il punto centrale è proprio la formula. Per i parigini, dopo l’investimento enorme fatto nel 2023, una nuova cessione in prestito senza garanzie non sarebbe sufficiente. Per la Juventus, invece, un acquisto immediato a titolo definitivo avrebbe un impatto pesante sul bilancio. Da qui nasce la soluzione intermedia: prestito molto oneroso, riscatto importante e clausole legate a presenze, qualificazione Champions o obiettivi sportivi.

PSG rassegnato, ma non disposto a svendere

Il PSG sa che Kolo Muani non rientra più davvero nel progetto tecnico. L’attaccante francese non ha trovato continuità a Parigi e il suo futuro sembra sempre più lontano dalla Ligue 1. La Juventus prova a sfruttare proprio questo scenario: quando un giocatore non è centrale e spinge per una destinazione, il margine per trattare aumenta.

Ma attenzione: rassegnato non significa disposto a svendere. Il PSG ha pagato Kolo Muani una cifra enorme e vuole evitare una perdita troppo pesante. Per questo continua a chiedere garanzie, consapevole che il giocatore ha ancora mercato e che un attaccante della sua età, con esperienza internazionale e nazionale francese, conserva un valore importante.

La Juve, però, ha un vantaggio concreto: il gradimento totale del calciatore. Kolo Muani ha già vissuto Torino, conosce la Serie A e considera la Juventus la soluzione migliore per rilanciarsi. Questo può pesare nelle ultime ore della trattativa.

Spalletti lo vuole: perché Kolo Muani è il profilo giusto

Per Spalletti, Kolo Muani non è soltanto un centravanti. È un attaccante moderno, capace di muoversi su tutto il fronte offensivo, attaccare lo spazio, venire incontro, allungare la squadra e creare corridoi per gli inserimenti dei compagni.

La Juventus ha bisogno di un numero 9 che non sia statico. Il nuovo allenatore vuole una squadra più fluida, più aggressiva, meno prevedibile. Kolo Muani può giocare da punta centrale, ma anche dialogare con gli esterni, aprire spazi per i trequartisti e diventare una soluzione preziosa nelle transizioni.

È un profilo diverso dal centravanti classico. Non vive soltanto dentro l’area, ma porta pressione, profondità e fisicità. In una Juve che vuole tornare a correre e ad alzare il ritmo, il francese rappresenta un innesto quasi naturale.

Il ricordo del primo passaggio a Torino

Il precedente bianconero conta molto. Kolo Muani è già stato alla Juventus in prestito e ha lasciato segnali positivi. Non è arrivato come un semplice nome da copertina, ma come un giocatore capace di incidere subito, portando gol, movimenti e una diversa interpretazione del ruolo.

Proprio per questo la Juve non ha mai abbandonato la pista. Il club sa cosa può dare il francese, conosce i suoi margini e ha già valutato l’impatto tecnico dentro il campionato italiano. A differenza di altri obiettivi, non ci sarebbe un periodo di adattamento totale.

Questo elemento pesa anche per Spalletti. Avere un attaccante già passato da Torino riduce il margine di rischio. Kolo Muani conosce ambiente, pressioni e richieste del club. Non partirebbe da zero.

Il nodo Vlahovic e l’attacco da ricostruire

L’affare Kolo Muani si intreccia inevitabilmente con il futuro di Dusan Vlahovic. La Juventus sta ridisegnando il reparto offensivo e il serbo resta uno dei casi più delicati dell’estate. Ingaggio alto, valutazione importante, contratto da gestire e un ruolo tecnico da definire.

L’arrivo di Kolo Muani potrebbe cambiare definitivamente le gerarchie. La Juve avrebbe un centravanti più adatto al calcio dinamico di Spalletti e potrebbe ragionare su un’uscita di Vlahovic, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta concreta dall’estero.

Non è solo una questione di campo. È anche una questione economica. Liberare spazio salariale e ricavare risorse da una cessione importante permetterebbe alla Juventus di chiudere altri dossier, dalla difesa al portiere, passando per eventuali rinforzi sulle corsie.

Lucumì resta sullo sfondo: Juve al lavoro anche in difesa

Il mercato bianconero non si ferma all’attacco. La Juventus continua a lavorare anche per Jhon Lucumì, centrale del Bologna considerato uno dei profili più adatti per rinforzare la difesa. La trattativa è complicata, perché il club rossoblù non vuole perdere un titolare senza una proposta all’altezza.

Kolo Muani resta la priorità immediata, ma Lucumì è l’altro nome forte sul tavolo. Spalletti vuole un difensore rapido, mancino, capace di impostare e difendere in avanti. Il colombiano risponde a molte di queste caratteristiche e conosce già la Serie A.

Il problema è la gestione delle risorse. La Juventus deve scegliere dove investire subito e dove aspettare. Per questo la chiusura dell’attaccante può diventare il primo domino: sistemare il numero 9, poi accelerare sugli altri reparti.

Le alternative: Sorloth e Pellegrino restano vive

La Juve ha sempre tenuto aperte piste alternative. Alexander Sorloth e Mateo Pellegrino sono stati seguiti come possibili soluzioni nel caso in cui il muro del PSG fosse rimasto troppo alto. Ma la sensazione delle ultime ore è diversa: Kolo Muani è tornato nettamente avanti.

Sorloth ha costi importanti e caratteristiche più da centravanti di peso. Pellegrino piace per età, struttura e margini, ma il Parma chiede una cifra alta e preferirebbe una cessione definitiva. Kolo Muani, invece, unisce gradimento tecnico, esperienza recente alla Juventus e volontà del giocatore.

Ecco perché il rilancio al PSG può essere la mossa decisiva. La Juventus non vuole arrivare a fine mercato senza il suo attaccante principale. Spalletti ha bisogno di lavorare presto con il nuovo 9, non di aspettare l’ultima settimana di agosto.

Perché Kolo Muani può cambiare la Juve

Kolo Muani cambierebbe il volto dell’attacco bianconero per tre motivi. Il primo è la profondità: la Juventus avrebbe finalmente un attaccante capace di allungare costantemente le difese. Il secondo è la pressione: il francese può guidare il primo pressing e rendere la squadra più aggressiva. Il terzo è la duttilità: può giocare da riferimento centrale, ma anche aprirsi, attaccare il lato debole e creare spazi.

La Juve degli ultimi anni ha spesso faticato a essere fluida davanti. Troppi attacchi statici, troppe soluzioni prevedibili, poca continuità nelle transizioni. Kolo Muani offrirebbe un profilo diverso, più europeo, più verticale e più adatto a un calcio ad alta intensità.

Non sarebbe soltanto un colpo di mercato. Sarebbe una scelta di identità.

Cosa manca per la fumata bianca

Manca l’intesa definitiva tra Juventus e PSG. La volontà del giocatore è chiara, la Juve ha rilanciato, il PSG sa di dover trovare una soluzione. Ma i dettagli economici restano decisivi.

La chiave sarà capire se i francesi accetteranno una formula diluita ma garantita, oppure se continueranno a pretendere una cessione più rigida. In questo momento la Juventus sembra pronta ad alzare il livello dell’offerta, ma senza rompere i propri limiti.

Le prossime ore possono diventare decisive. Se il PSG aprirà alla nuova struttura, Kolo Muani potrà tornare a Torino e diventare il colpo centrale dell’estate juventina.

Kolo Muani-Juve, il mercato entra nella fase finale

La Juventus è al traguardo, ma non ha ancora tagliato il filo. Il rilancio è partito, il giocatore aspetta, il PSG valuta. Tutti gli elementi della trattativa portano verso una soluzione, ma serve ancora l’ultimo sì.

Spalletti aspetta il suo nuovo bomber. Carnevali e Massara lavorano per chiudere senza fare follie. Kolo Muani ha scelto la Juve e ora il PSG deve decidere se accettare il compromesso.

La bomba di mercato è pronta a esplodere: il ritorno di Kolo Muani può diventare il primo grande colpo offensivo della nuova Juventus.