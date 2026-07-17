Juve, blitz da urlo a parametro zero: “scippato” Celik alla Roma. Ecco come cambia la difesa

Juve Roma - Stadiosport.it

Il calciomercato estivo si accende con un clamoroso colpo di scena sull’asse Torino-Roma. Con una mossa fulminea e totalmente inaspettata, la Juventus ha praticamente chiuso l’ingaggio a parametro zero di Zeki Çelik.

Il terzino destro turco, giunto alla scadenza del suo vincolo contrattuale, sembrava destinato a ridiscutere il proprio futuro o a trovare una sistemazione differente, ma il blitz della dirigenza bianconera ha cambiato repentinamente le carte in tavola. Per la Roma si tratta di una beffa di mercato pesante, mentre per la Juventus si profila un innesto d’esperienza a costo zero di grande utilità tattica.

Ecco tutti i dettagli del colpo bianconero, le cifre e come cambierà lo scacchiere difensivo a disposizione di Thiago Motta.

Il retroscena: come la Juve ha beffato la Roma

La trattativa che porterà Çelik a vestire la maglia della Juventus si è consumata nel giro di pochissimi giorni. I bianconeri erano alla ricerca di un profilo affidabile per dare profondità e fisicità alla corsia di destra, un elemento capace di garantire rendimento sia in fase difensiva che di spinta.

La strategia: La Juventus ha sfruttato lo stallo nelle trattative di rinnovo e le valutazioni in corso in casa giallorossa. Presentandosi con un progetto tecnico solido e la prospettiva di giocare la Champions League, la dirigenza juventina ha convinto rapidamente l’entourage del calciatore.

La Juventus ha sfruttato lo stallo nelle trattative di rinnovo e le valutazioni in corso in casa giallorossa. Presentandosi con un progetto tecnico solido e la prospettiva di giocare la Champions League, la dirigenza juventina ha convinto rapidamente l’entourage del calciatore. La formula: Il difensore classe 1997 si trasferirà sotto la Mole a parametro zero. Un’operazione eccezionale dal punto di vista economico, che permette alla Juventus di registrare un innesto pronto senza intaccare il budget destinato ai grandi colpi negli altri reparti.

Come cambia la Juventus con l’arrivo di Çelik

L’innesto di Zeki Çelik non è solo un colpo d’opportunità finanziaria, ma risponde a precise esigenze tattiche della squadra. Il nazionale turco porta in dote caratteristiche molto gradite:

Equilibrio e fase difensiva: A differenza di esterni puramente offensivi, Çelik fa della diagonale difensiva, del posizionamento e della forza fisica nei contrasti i suoi punti di forza principali.

A differenza di esterni puramente offensivi, Çelik fa della diagonale difensiva, del posizionamento e della forza fisica nei contrasti i suoi punti di forza principali. Duttilità tattica: Può agire comodamente come terzino destro in una difesa a quattro, ma all’occorrenza ha la gamba e l’esperienza per ricoprire il ruolo di tutta fascia in un centrocampo a cinque o di braccetto destro bloccato.

Può agire comodamente come terzino destro in una difesa a quattro, ma all’occorrenza ha la gamba e l’esperienza per ricoprire il ruolo di tutta fascia in un centrocampo a cinque o di braccetto destro bloccato. Esperienza internazionale: Con alle spalle anni di Serie A, Ligue 1 (dove ha vinto un titolo con il Lille) e svariate presenze con la nazionale della Turchia, il classe ’97 garantisce affidabilità immediata anche nei palcoscenici europei più caldi.

Cosa succede ora in casa Roma?

Per i giallorossi la perdita di Çelik a parametro zero rappresenta un imprevisto non da poco. Il club si trova ora costretto a tornare sul mercato per ridisegnare la fascia destra. I piani di ristrutturazione della rosa dovranno necessariamente includere l’acquisto di un nuovo esterno basso che possa alternarsi o fare il titolare sulla corsia laterale, evitando di lasciare un vuoto numerico e qualitativo in un reparto già corto.

Nelle prossime ore sono attese le firme e le visite mediche di rito che sanciranno ufficialmente il passaggio del calciatore in bianconero. La sensazione è che la Juventus abbia piazzato uno di quei colpi “silenziosi” ma tremendamente intelligenti, capaci di svoltare la profondità di una rosa chiamata a competere su tre fronti.