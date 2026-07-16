Calciomercato Juventus, colpo clamoroso a parametro zero: beffata la Roma su Celik

Clamoroso blitz di Massara per Zeki Çelik. L’esterno turco della Roma, svincolato dal 30 giugno, dopo aver detto no all’accordo per il rinnovo con i giallorossi va a Torino per effettuare le visite mediche, per lui pronto un contratto triennale con i bianconeri.

Un autentico terremoto scuote l’estate del calciomercato italiano. Con una mossa fulminea e totalmente inaspettata, la Juventus ha messo a segno uno scippo clamoroso ai danni della Roma, assicurandosi le prestazioni del terzino destro della nazionale turca Zeki Çelik che è pronto a firmare un contratto triennale con i bianconeri!

La trattativa per il rinnovo di contratto dell’esterno con i giallorossi sembrava ormai una pura formalità. La Roma era talmente convinta di aver blindato il giocatore da avergli persino inviato un biglietto di viaggio per raggiungere il ritiro nella Capitale. Nelle ultime ore, però, si è consumato il sorpasso decisivo sull’asse Torino-Roma.

Il blitz di Massara per Celik: così la Juve ha bruciato la Roma

Il contratto di Zeki Çelik con la Roma era ufficialmente scaduto lo scorso 30 giugno 2026. Nonostante lo status di svincolato, il club capitolino – oggi guidato da Gian Piero Gasperini – aveva ottenuto una stretta di mano e il “sì” di massima dell’entourage del giocatore per siglare il prolungamento.

In questo scenario di apparente stabilità si è inserito con prepotenza il direttore sportivo bianconero Frederic Massara.

La Juventus, a caccia di un’alternativa affidabile ed esperta sulla fascia destra da regalare al tecnico Luciano Spalletti (per alternarlo a Pierre Kalulu), ha presentato un’offerta economica irrinunciabile all’agente del calciatore, che si è presentato direttamente alla Continassa per definire i dettagli.

La Juventus cercava un rinforzo difensivo duttile, esperto e subito pronto. Celik risponde perfettamente all’identikit. Ha 29 anni, conosce la Serie A, ha esperienza internazionale con la Turchia, può giocare in più ruoli e arriva senza costo di cartellino. Per una società impegnata su più fronti di mercato, dall’attacco alla difesa, un parametro zero così diventa un’occasione da aggredire.

Visite mediche già in corso e firma su un triennale

La beffa per la Roma non si limita all’inserimento della Juventus, ma alla clamorosa velocità con cui l’affare è stato finalizzato. Secondo quanto raccolto dalle principali testate nazionali ed esperti di mercato:

L’accordo: Çelik ha accettato un contratto triennale con opzione per una stagione successiva.

Çelik ha accettato un con opzione per una stagione successiva. Le visite mediche: Il calciatore turco ha già raggiunto Torino ed è attualmente impegnato nello svolgimento delle visite mediche di rito prima della firma formale sul nuovo vincolo contrattuale.

Il calciatore turco ha già raggiunto Torino ed prima della firma formale sul nuovo vincolo contrattuale. Addio amaro alla Capitale: Çelik saluta la Roma dopo 4 stagioni intense in cui ha collezionato ben 151 presenze complessive condite da 2 reti.

Il merito dell’accelerazione viene attribuito al lavoro di Massara, che avrebbe fiutato il momento giusto dopo il mancato accordo definitivo tra Celik e la Roma.

Si parla di un vero blitz bianconero, con il turco soffiato ai giallorossi e subito a Torino per visite mediche e firma.

La logica è chiara: la Juve non prende Celik come nome da copertina, ma come pedina funzionale. In una rosa che deve essere completata senza bruciare tutto il budget, un giocatore pronto, affidabile e gratuito vale più di tante scommesse estere da 15-20 milioni.

📋 I numeri di Zeki Çelik nell’ultima stagione con la Roma

L’esterno turco garantisce a Spalletti duttilità tattica ed enorme continuità di rendimento. Ecco l’analisi delle sue ultime prestazioni in Serie A e in campo internazionale:

Competizione / Dettaglio Statistiche del Giocatore Presenze totali in giallorosso 151 gare Presenze ai Mondiali 2026 2 partite disputate con la Turchia di Montella Gol realizzati 2 reti complessive Caratteristiche chiave Duttilità difensiva, ottima propensione al tackle e spinta costante

La reazione in casa Roma è di profondo sconcerto. La dirigenza giallorossa considerava il rinnovo ormai blindato ed è ora costretta a tornare d’urgenza sul mercato per trovare un nuovo esterno destro difensivo da mettere a disposizione di Gasperini.

La Juventus seguiva Celik da mesi

Il colpo non nasce dal nulla. Già a febbraio si parlava delle difficoltà nel rinnovo di Celik con la Roma e l’interesse della Juventus per l’affare a parametro zero. All’epoca si parlava di richieste considerate elevate e di bianconeri pronti a inserirsi in caso di rottura definitiva.

Questo dettaglio cambia la lettura dell’operazione. Non è un’occasione scoperta all’ultimo, ma un dossier seguito a lungo e chiuso quando le condizioni si sono allineate. La Juventus ha aspettato, la Roma ha rallentato, Celik è rimasto libero. A quel punto Massara ha affondato.