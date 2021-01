Calciomercato Napoli: può arrivare Junior Firpo se Malcuit va al Parma, che vuole Benatia

Junior Firpo Napoli. La società partenopea continua a seguire il difensore spagnolo del Barcellona. Oltre a Nuno Tavares del Benfica, è proprio lui il nuovo nome per il reparto terzini. Il Napoli, però, dovrà sicuramente vendere qualcuno. La vittima sacrificale sarà sicuramene Kevin Malcuit, poco utilizzato da Rino Gattuso. Per il francese c’è il Parma che è molto interessato. Inoltre, ai crociati piace anche l’ex Juventus, Medhi Benatia.

Non si ferma la ricerca di un terzino nel Napoli. Si era parlato in questi giorni dell‘interesse per Nuno Tavares, terzino del Benfica. I portoghesi chiedevano almeno il doppio del valore attuale del giocatore. Il club, così come anche le altre squadre tranciate dal Covid, non può permettersi spese pazze già a gennaio. Il profilo del giocatore lusitano potrebbe essere valutato a fine stagione.

Pochi sono i terzini che Rino Gattuso ha a disposizione. Il più utilizzato è Giovanni Di Lorenzo che ha giocato quasi tutte le partite. Con un Faouzi Ghoulam non ancora ritrovato e un Mario Rui che non sempre dà molte garanzie, è necessario qualche investimento. Il nome che da tempo è nella lista degli azzurri è Junior Firpo, terzino del Barcellona.

Junior Firpo Napoli, possibile solo se parte Malcuit

Junior Firpo è un classe 96 molto promettente. Spagnolo ma di origini domenicane, il terzino del Barça non sembra essere fondamentale per Ronald Koeman. Con la squadra catalana ha giocato solo quattro partite nella Liga e cinque in Champions League. Per questo motivo, Junior Firpo starebbe meditando la cessione.

Il suo entourage gli sta trovando una nuova sistemazione ed il Napoli sembra tra i favoriti. Per il momento, però, la società azzurra ha ammesso di voler acquistare solo in caso di vendita. Oltre a Arek Milik che è destinato al Marsiglia e Stanislav Lobotka verso il Torino, ci sarà uno slot libero anche tra i terzini. Kevin Malcuit potrà lasciare il capoluogo campano. Per l’ex Lille si infittiscono i contatti con il Parma.

Sempre i crociati seguono anche Medhi Benatia, ex Juventus e Bayern Monaco. Sarebbe un ritorno clamoroso in Serie A dopo l’esperienza in Qatar con l’Al-Duhail. Pe il marocchino si tratta solo di una suggestione ma è più intenso l’interesse per il terzino del Napoli. Condizione necessaria e sufficiente all’arrivo di Junior Firpo è proprio la vendita di Malcuit che libererebbe, così, un posto.

L’ipotesi più accreditata per lo spagnolo è un prestito con diritto di riscatto. Per il giocatore non manca la concorrenza. Il procuratore lo ha proposto anche in Premier League ed il West Ham, in particolare, sembra essere molto interessato. Il Napoli continua ad essere in contatto con l’agente e solo in caso di cessione potrebbe abbracciare il terzino ex Betis.

