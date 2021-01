Calciomercato Napoli: obiettivo Nuno Tavares

Nuno Tavares Napoli. Un altro obiettivo a difesa per i partenopei. Accresce l’interesse per Nuno Tavares, terzino del Benfica. Il Napoli è ancora alla ricerca di un laterale e spera di poterlo avere già in questa sessione invernale di calciomercato. Il classe 2000 del club lusitano potrebbe essere in uscita ma i portoghesi non vorranno fare sconti.

Continuano i casting del Napoli che è alla ricerca di un nuovo terzino. Di Lorenzo e Mario Rui vengono utilizzati in quasi tutte le partite. Soprattutto il primo, in gol anche contro l‘Empoli in Coppa Italia, non ne ha mai saltata una. Gennaro Gattuso, contro i toscani, ha fatto giocare anche Ghoulam che non era titolare da diversi mesi a causa dell’infortunio.

L’algerino, però, non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e per questo che deve ancora recuperare la giusta forma fisica. Oltre a Hysaj e con Malcuit in direzione Parma, al Napoli serve urgentemente un nuovo laterale. Per questo motivo che, nelle ultime ore, si è fatta avanti un interessamento del club per Nuno Tavares, difensore del Benfica che piace molto al DS Cristiano Giuntoli.

Nuno Tavares Napoli, il Benfica spara alto: operazione difficile

Il portoghese classe 2000 è un profilo davvero interessante. Il giocatore è cresciuto in vivai importanti come quello dello Sporting Lisbona prima di approdare definitivamente al Benfica. Con la prima squadra dei lusitani ha giocato solo 12 partite collezionando una rete e anche due presenze in Europa League. Il suo ruolo naturale è quello del terzino sinistro ma può giocare anche a centrocampo.

Il suo valore si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Sicuramente il Benfica non si accontenerà di una cifra simile e chiederà molto di più. Le pretese del club sono alte e per questo motivo che difficilmente l’operazione potrebbe concludersi. Di una possibile trattativa se ne potrebbe parlare in estate.

Nome simile anche un altro obiettivo degli azzurri: Nuno Mendes. Il classe 2002 gioca nei rivali dello Sporting Lisbona. Anche lui è un terzino e neanche lo Sporting chiede una cifra bassissima. Molto complesso, dunque, che possa vestire la maglia azzurra visto che si parla di un suo ipotetico trasferimento in Premier League. Su di lui è vivo l’interesse del Manchester United.

