Jannik Sinner Numero 1 Atp a rischio: ecco perchè

Jannik Sinner con la vittoria a Wimbledon resta in vetta al ranking ATP ma la sfida con Alcaraz è ancora aperta: restare numero 1 è come correre una maratona.

Con il trionfo a Wimbledon, Jannik Sinner ha riscritto la storia del tennis italiano e mondiale. La vittoria di Sinner in Finale a Wimbledon contro Carlos Alcaraz non rappresenta solo il prestigio di uno Slam leggendario, ma segna un punto di svolta nella carriera del campione azzurro. Grazie a questo secondo Major del 2025 – il quarto in carriera – Sinner è diventato il primo italiano di sempre a conquistare il torneo londinese.

Un successo che ha anche un enorme impatto sul ranking ATP: Sinner ha aumentato il proprio vantaggio su Alcaraz, portandosi a +3430 punti e consolidando la sua posizione di numero uno al mondo. Se mai ci fossero stati dubbi, Wimbledon ha confermato l’immenso talento di Sinner, ormai vero dominatore del circuito tennistico internazionale.

Essere numero 1 al mondo nel tennis non è un traguardo definitivo, ma una sfida continua. Il ranking ATP impone ai giocatori di difendere, settimana dopo settimana, i punti conquistati nei 12 mesi precedenti. Rimanere in cima significa dunque giocare a livelli altissimi per almeno 42 settimane l’anno, con margini d’errore ridotti al minimo.

Ecco perché, nonostante il vantaggio accumulato su Carlos Alcaraz, la lotta di Jannik Sinner per il trono mondiale è tutt’altro che conclusa.

L’azzurro dovrà continuare a brillare anche nella seconda parte del 2025, confermando la straordinaria costanza che lo ha portato a dominare la prima metà della stagione.

La corsa per il vertice del tennis mondiale è ancora lunga, e ogni torneo può fare la differenza.

Jannik Sinner con la vittoria a Wimbledon in Finale su Carlos Alcaraz ha portato il suo vantaggio nei confronti del rivale spagnolo nella classifica ATP a 3430 punti.

Considerato i tornei che si giocheranno in concomitanza a Toronto e Cincinnati Sinner è matematicamente sicuro di arrivare agli US Open da numero 1 al Mondo.

Teoricamente però proprio lo Slam degli US Open potrebbe rimettere in gioco il numero 1 al mondo anche se probabilmente saranno decisive le ATP Finals di Torino a decretare chi sarà il numero 1 al mondo a fine stagione.

Tuttavia, da qui a fine stagione, dovrà difendere ben 6030 punti frutto di un’annata 2024 straordinaria. Carlos Alcaraz invece ha in scadenza solo 1060 punti avendone guadagnati molti di più nel secondo semestre dello scorso anno.

Quindi a conti fatti Jannik Sinner a fine 2025 perderà ben 4970 dei punti vecchi rispetto ad Alcaraz e per restare numero 1 il tennista italiano dovrà recuperare almeno 1540 punti sullo spagnolo considerati i 3430 di vantaggio che ha ora.

Ranking ATP Lunedì 4 Luglio:

1 Jannik Sinner 12030

2 Carlos Alcaraz 8600

Jannik Sinner: tutti i punti da difendere nel ranking

Jannik Sinner: 6030

Masters 1000 Montreal 200

Masters 1000 Cincinnati 1000

US Open 2000

ATP 500 Pechino 330

Masters 1000 Shanghai 1000

Masters 1000 Parigi-Bercy 0

Finals Torino 1500

I pochi punti da difendere per Carlos Alcaraz:

Carlos Alcaraz: 1060

Masters 1000 Montreal 0

Masters 1000 Cincinnati 10

US Open 50

ATP 500 Pechino 500

Masters 1000 Shanghai 200

Masters 1000 Parigi-Bercy 100

Finals Torino 200